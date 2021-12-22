Наполи - Специя. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.12.2021

Уже сегодня "Наполи" Лучано Спаллетти встретится со "Специей", за которую играет украинец Виктор Коваленко. Этот матч вряд ли будет иметь непредсказуемый исход, но некоторые особенности наш поединок все же имеет. Чего ожидать болельщикам - сейчас разберемся.

Серия А, 19-й тур

22.12. 2021, 21:45, Стадион им. Марадоны (Неаполь)

Арбитр: Л.Массими

Трансляция: MEGOGO

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Наполи

Нельзя не заметить, что в последних матчах клуб из Неаполя был очень нестабильным. После вполне успешного начала сезона под руководством нового коуча Лучано Спаллетти начались так называемые "качели". Еще в последнем осеннем матче, 28-го ноября, неаполитанцы разгромили "Лацио" Маурицио Сарри со счетом 4:0, но уже в первом матче декабря разделили очки с "Сассуоло" (2:2). Затем команда и вовсе начала проигрывать: сначала "Аталанте" (2:3), а затем, очень неожиданно, "Эмполи" (0:1).

Вместе с этим стоит отметить, что в последнем на данный момент матче "Наполи" все же одержал победу. Это случилось во встрече с "Миланом" (1:0). Несмотря на статус соперника и достойное сопротивление, ребята Спаллетти показали себя с лучшей стороны и прервали серию неудач.

Перед матчем со "Специей" мотивация неаполитанцев просто огромная. Сейчас клуб находится на второй строчке таблицы с 39 очками, и если сегодня не будет победы, есть все шансы опуститься сразу на четвертое месте, ведь у "Милана" равное количество пунктов, а у "Аталанты" – всего на одно очко меньше.

Травмы не должны помешать клубу, хоть и три основные игрока команды сейчас находятся в лазарете. Речь об Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Викторе Осимхене. Вместе с этим, глубина состава позволяет Лучано Спаллетти делать много вариаций и даже замен по ходу матча.

Специя

Дела клуба Виктора Коваленко в Серии А сейчас идут очень плохо. После относительного успеха в конце октября и начале ноября, когда удалось набрать 7 очков в 5 турах, команда начала резко деградировать. Как результат, уже 17-е место в таблице и 13 очков. То есть лишь на два больше, чем у "Дженоа" Андрея Шевченко, которая находится уже в зоне вылета.

В последних на данный момент пяти поединках "Специя" смогла заработать лишь два очка – в поединке с "Сассуоло" (2:2), который состоялся в начале декабря, и в матче прошлого тура с "Эмполи" (1:1). В то же время календарь команды вполне благосклонный. После поединка с "Наполи" будет достаточно много встреч, в которых можно и нужно брать очки и подниматься с дна таблицы.

Украинца Виктора Коваленко завтра можно ждать в стартовом составе. Хоть в прошлом поединке с "Эмполи" тренер клуба и дал полузащитнику отдохнуть, в 10 предыдущих матчах Виктор был незаменим для "Специи". К слову, в этих встречах игрок забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

В сегодняшнем поединке неаполитанский клуб не может позволить себе потерять очки, ведь это будет означать и потерю второй позиции в турнирной таблице.Вряд ли Лучано Спаллетти пожелает сделать Аурелио Де Лаурентису такой сомнительный "подарок" под новогоднюю елку. От команды Коваленко, напротив, можно ожидать только оборонительной игры и редких контратак. Прогноз: победа "Наполи", ТБ 2,5.