Сассуоло - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.01.2022

Уже сегодня вечером в матче 20 тура Серии А встретятся "Сассуоло" и "Дженоа", которую тренирует наш соотечественник Андрей Шевченко. Этот матч станет для команд первым после двухнедельного перерыва, и мы сможем увидеть, восстановились ли футболисты после празднования Нового года.

06.01.2022, 17:30, Серия А, 20-й тур

Сасуоло, Стадион Мапеи

Судья: Джанлука Манганьелло

Трансляция: MEGOGO

Текстовая трансляция будет доступна здесь

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Сассуоло

В текущем сезоне экс-клуб тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби находится очень далеко от идеала. Видимо, игроки еще не поняли до конца идеи нового наставника, ведь от матча до матча команда не демонстрирует былой уровень. После 19-ти туров "черно-зеленые" расположились на 13-м месте таблицы с 24 очками.

В последних пяти поединках "Сассуоло" трижды играл вничью, один раз выиграл и раз проиграл. Разошелся миром клуб с "Наполи" (2:2), "Специей" (2:2) и "Фиорентиной" (2:2). Неожиданной можно назвать только ничью с неаполитанцами, ведь в том поединке перевес был не на стороне "Сассуоло". Также можно похвалить подопечных Алессио Дионизи и за единственную победу на данном отрывке. Это случилось во встрече с "Лацио" Маурицио Сарри (2:1). Также нельзя не вспомнить о разгромном проигрыше клуба "Болонье" в последнем туре прошлого года (0:3). Здесь можно говорить как о излишней расслабленности футболистов, так и о недостаточной тактической подготовке.

Серьезной проблемой для "Сассуоло" сегодня может стать отсутствие сразу нескольких важных исполнителей. Точно не поможет команде лидер последних лет Жереми Бога. Вингер переходит в "Аталанту", и его уже нет даже в заявке на матч. Кроме этого, из-за травмы отсутствуют Хамед Траоре, Федерико Пелузо и Филип Джуричич. Также под вопросом Матеус Энрике и Педро Объянг.

Дженоа

Как известно украинским болельщикам, "Дженоа" далека от блеска после прихода в клуб Андрея Шевченко. Конечно, мы находимся не в сказке, и тыква, оставленная прежним тренером, не может за два месяца стать каретой. Однако, определенных успехов украинскому коучу достичь все же удалось.

В прошлых пяти матчах команда смогла взять всего одно очко. Уже здесь диванные критики могут говорить о несостоятельности клуба и некомпетентности тренера, но для начала надо взглянуть на соперников в этих поединках. Среди них "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Лацио"…

В последней встрече с "бергамасками" "Дженоа" сыграла в сухую ничью (0:0), однако в предыдущих поединках оставить ворота на замке не удавалось. Сначала было поражение от "россонери" (0:3), потом от "старой синьоры" (0:2), "Сампдории" (1:3) и, наконец, от "Лацио" (3:1).

Важно помнить, что генуэзский клуб на данный момент находится в зоне вылета - на 18-м месте таблицы с 11 очками. До 17-й строчки еще целых 5 пунктов, и весь клуб должен стараться, чтобы сохранить прописку в Серии А. Помочь команде в этом призваны два недавние трансферы. Сначала "Дженоа" подписала правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти, а затем и центрального – "Лео Остигорда" из "Брайтона". Несмотря на это, данные игроки вряд ли помогут клубу в поединке с "Сассуоло", так как они только-только прибыли в распоряжение тренера. Однако, есть и потери: из-за болезни не сыграет лидер клуба Доменико Кришито, а также Луиджи Сепе.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Если вспомнить матч с "Аталантой" (0:0), можно констатировать, что "Дженоа" Шевченко уже может дать бой гранду Серии А. Учитывая плохую форму "Сассуоло" в последних матчах и то, что в этих играх забивали, как минимум, три мяча, мы можем спрогнозировать похожий исход и сегодня. Прогноз: ничья, ТБ 2,5.