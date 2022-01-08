Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.01.2022

Момент истины? Для "Ромы". Она отстает на шесть очков от четвертого места с матчем в запасе у "Аталанты", не способна выдать серию сильных результатов, не выглядит командой, способной попасть в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона. А прежде всего - не выглядит командой Жозе Моуриньо, много пропуская и проигрывая почти все Топ-матчи. Поражение в Милане стало пятым в семи таких при лишь одной победе. "Ювентус" на три очка ближе, выглядит гораздо солиднее. Но и его проблемы велики. Ему также никак нельзя терять очки.

9 января. 19:30. Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Два поражения, две победы, два поражения, две победы, ничья, поражение. Таков путь римлян в последних десяти матчах лиги. Что угодно, но только не стабильность. Игра также далеко не впечатляет. Казалось, 4:1 в Бергамо над "Аталантой" может стать прорывом, но после него были отыграны два весьма апатичных и растерянных матча против "Сампдории" и "Милана". С двумя пропущенными в дебюте, двумя удалёнными в концовке последнего матча, а между ними - большей частью бесцельной беготней за соперником. Можно сказать, что "Милан" победил легко.

Моуриньо прежде всего обвинял арбитров, но и признал, что его команда отыграла на очень низком уровне. "Наш состав на уровне середняка и там мы и находимся". Означают ли последние слова капитуляцию в борьбе за Топ-4?

В "Ювентусе" настроение и результаты лучше. Он набрал 14 очков в последних шести матчах, не проиграв ни разу, 20 в последних девяти. Массимилиано Аллегри доволен прогрессом команды, ее собранностью и борьбой. В 20-ом туре она также играла Топ-матч и устроила весёлую интенсивную перестрелку с "Наполи" (1:1), нанеся 21 удар по воротам. Вот только почти все эти удары были ужасающе неточными. Лучшие бомбардиры команды забили всего пять мячей. И один из них - Альваро Мората, мечтающий уйти в "Барселону" прямо сейчас.

Аллегри признал явный недостаток качества и поспешность в том матче, отсутствие тишины и твёрдости в атаке. Вместе с тем, в целом остался доволен игрой, видит прогресс, призывает к терпению и говорит о строительстве команды. Впрочем, терпение "бьянконери" закончится, как только повиснет явная угроза не попасть в Топ-4. Она висит и сейчас.

В первом очном матче в сезоне "Ювентус" забил ранний гол силами Мойзе Кена и затем сидел в обороне, проиграв матч по ударам по воротам со счетом 6:15, но выиграв по голам со счетом 1:0. В таком ключе он пытался играть против "Ромы" всегда, и при предыдущих тренерах. С другой стороны, Моуриньо также не любит брать инициативу на себя. Очень много будет зависеть от того, кому удастся забить первым, и как рано.

В целом же не факт, что удастся забить много. Ведь в восьми из последних 12-ти очных матчей не забивалось более двух мячей, а в целом в сезоне по забитым "Рома" идет девятой, а "Ювентус" - 11-ым.

Кадры

Леонардо Бонуччи, Данило, Пинсольо, Рэмзи по-прежнему отсутствуют у "Ювентуса", также вылетел Сандро. Вернулся другой левый защитник Лука Пеллегрини, но Аллегри признал, что не готов играть 90 минут. Не готов и капитан Кьеллини, сдавший отрицательный тест на Ковид. Скорее всего, лучше готовы Кьеза и Дибала, вернувшиеся после травм. Федерико забил "Наполи", и на него рассчитывают. Кен может сдвинуть Морату в запас. В целом также может состояться переход на 4-2-3-1 с Дибалой под центрфорвардом.

"Рома" потеряла дисквалифицированных Манчини и Карсдорпа в обороне. Первого должен заменить Кумбулла. А второго - возможно, даже новичок Мейтлэнд-Найлс, арендованный у "Арсенала". Варианты вроде Эль-Шаарави или Виньи в качестве правого латераля выглядят гораздо хуже. В центр поля должен вернуться Кристанте. Тем более, что центр провалился в Милане, а опорник в том матче Мхитарян нужен в паре форвардов вместо травмированного Дзаньоло. Капитан Лоренцо Пеллегрини проведёт второй матч подряд после долгой травмы и должен добавить.

Прогноз: Рома - Ювентус 1:1

"Ювентус" в гостях играет хорошо. Как и "Рома" дома. 18 очков против 20-ти в сезоне. Два последних очных матча лиги выиграли туринцы, но до этого - лишь один из четырёх при двух поражениях. В Риме они и вовсе выиграли лишь один матч из последних семи при трех проигрышных. Здесь им всегда очень тяжело. В семи Топ-матчах в этом сезоне они набрали в два раза больше очков, чем сегодняшний соперник (8:4), но самый популярный результат в них - ничья. Ставим на ещё одну.