Если не сегодня побеждать, то когда? Дженоа - Специя. Анонс и прогноз матча на 9.01.2022

Накануне Андрей Шевченко заявил, что этот матч очень важен для его команды. Да, эмоций добавляет тот факт, что это будет дерби региона Лигурия. Но в данном случае более важно, что "Дженоа" должен побеждать прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в элите итальянского футбола. Шевченко подчеркивает, что тремя очками в этом поединке собирается подать сигнал – "команда стремится бороться". Выйдет ли у него это? Трудно сказать, но впервые с момента назначения на должность главного тренера "Дженоа" его команде действительно отдают предпочтение.

Итальянская Серия А. 21-й тур

9 января. 19:30. Генуя, Стадио Луиджи Феррарис

Дженоа – Специя

Телетрансляция – MEGOGO

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Новости и составы команды

"Дженоа":

Еще немного, и у Андрея Шевченко будут в распоряжении все имеющиеся в составе футболисты. Но и сейчас ситуация значительно улучшилась. Главное – наконец-то появились опции в атаке. Маттиа Дестро в прошедшем туре забил свой восьмой гол в текущем чемпионате. При этом он демонстрирует неплохое взаимопонимание с Экубаном, а на смену готовы выйти Кайседо и Пандев. К этой четверке добавился итальянец ганского происхождения Келвин Йебоа из "Штурма", переехавший в Геную с достаточно солидной статистикой. 21-летний форвард забил 14 голов в текущем сезоне и отдал восемь результативных передач. Впрочем, если Хефти бросили сразу в бой от безысходности, то Йебоа, скорее всего, выйдет на поле, только если у "Дженоа" будет комфортное преимущество на исходе встречи.

Не исключено, что вернется в основу Доменико Кришито. Он сдал отрицательный тест на коронавирус, но Шевченко собирается с ним определиться накануне игры. Если опытный защитник останется недоступен, то со старта снова выйдут Ванхосден, Бани и Васкес. Хотя не забывайте, что "Дженоа" также арендовала норвежца Эстигора из "Брайтона", возможно, и он сможет дебютировать в Серии А.

Ориентировочный состав: Сиригу – Ванхосден, Бани, Васкес – Хефти, Эрнани, Бадель, Портанова, Камбязо – Экубан, Дестро

"Специя":

После сенсационной победы над "Наполи" команду Тьяго Мотты с небес на землю спустила "Верона", победившая на поле "Специи" 1:2. Тот матч хозяева доигрывали в меньшинстве из-за удаления колумбийца Кевина Агудело, который сегодня не сыграет. Впрочем, основной парой форвардов в команде, по-видимому, можно считать Мбалу Нзолу и Рэя Маная, арендованного у "Барселоны". Усилить атаку смогут Верде и Антист.

Наконец-то к тренировкам вернулся Виктор Коваленко. Хавбек попал в заявку на игру, но вряд ли получит место в старте. Мотта одну и ту же тройку центральных хавбеков – Маджоре, Кивиор и Бастони – использовал уже в трех матчах подряд.

Ориентировочный состав: Проведель – Николау, Эрлич, Амьян – Гьяси, Маджоре, Кивиор, Бастони, Реца – Нзола, Манай

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История противостояния

"Дженоа" и "Специя" пока сыграли три матча в рамках Серии А. Дважды побеждали генуэзцы, а в первом круге текущего первенства была зафиксирована ничья. Были также две встречи на уровне Серии В – в сезоне 2006/07, тогда команды обменялись гостевыми победами 1:2. В Кубке Италии в 2006-м победила "Дженоа", а в 2013-м по пенальти "Специя"

Положение в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 16 "Венеция" 19 4 5 10 18-34 -16 17 17 "Специя" 20 4 4 12 20-41 -21 16 18 "Кальяри" 20 2 7 11 19-41 -22 13 19 "Дженоа" 20 1 9 10 20-38 -18 12 20 "Салернитана" 18 2 2 14 11-42 -31 8

Статистика и факты

Серия "Дженоа" без побед в Серии А насчитывает 17 матчей – 9 ничьих и 8 поражений. Из них под руководством Шевченко грифоны провели восемь поединков – 5 поражений и три ничьих

В двух последних матчах "Дженоа" не проигрывала – две ничьих с "Сассуоло" и "Аталантой"

"Специя" пропустила больше всего в текущем чемпионате – 41 гол. Столько же у "Кальяри". "Дженоа" в этой графе имеет 38 пропущенных голов. Обе команды забили по 20 мячей

Предыдущий матч на выезде "Специя" выиграла - 0:1 у "Наполи". Перед этим были шесть поражений подряд

Прогноз на матч "Дженоа" – "Специя"

Хоть и очень медленно, но команда Шевченко прибавляет. Более организованно играет в защите, в атаку вернулись игроки, умеющие решать судьбу эпизода. Остаются проблемы при быстром переходе соперника из обороны в атаку, но со "Специей" "Дженоа" должно справляться. В конце концов, если не обыграть такого соперника, тогда у руководства наверняка начнет проявляться первое раздражение тренерским штабом. Прогноз: победа "Дженоа" 2:1