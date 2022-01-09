Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.01.2022

"Интер" - "Лацио" сейчас выглядит встречей гранда с середняком. Дома у первого. То есть без особой интриги. "Змеи" лидируют в Серии А, выдают замечательные серии, говорят о твердом желании и способностях вновь стать чемпионами. Еще и удалось отдохнуть побольше из-за несостоявшегося матча против "Болоньи". "Орлы" же об удачных сериях и не мечтают, не говорят на данный момент даже о четвёртом месте. Они ближе к 11-ому, чем к четвёртому. Впрочем, этот матч всегда жаркий, всегда особенный и обещает сюрпризы.

9 января. 21:45. Серия А. 21-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Шесть матчей подряд без пропущенных, семь побед подряд, 11 матчей подряд без поражений - таковы показатели чемпиона в лиге после его единственного поражения в сезоне в октябре. Переходный период кажется пройденным, все вокруг уверены в его статусе главного фаворита, даже ожидают скорый побег от всех конкурентов. В самом клубе уверенно заявляют, что собираются защищать титул. Президент Стивен Чжан сейчас в Италии и до конца месяца собирается продлить контракты со всеми функционерами и с главным тренером Симоне Индзаги.

Идиллию немного нарушают последний матч 2021-го года с непростой победой дома над "Торино" (1:0). "Нерадзурри" уже погрязли в эйфории? А также личность соперника. Именно "Лацио" они проиграли свой единственный матч в сезоне. Да ещё и после того, как рано открыли счёт. Матчи против него всегда выходят бурными, равными и очень сложными, со стычками, удалениями. В трех последних состоялись три удаления, в том числе и за прыжок Луиса Фелипе на плечи бывшему партнёру по команде Хоакину Корреа во время празднования гола.

Так что "лациале" выйдут на битву. В том числе и из-за общего положения. Они играют очень ярко, весело, в их матчах забивают больше всего мячей, сами по забитым третьи в лиге с 42-мя мячами, что лишь на семь меньше, чем феноменальные 49 "Интера". Но их оборона ужасна, лишь четыре команды лиги пропустили больше. Баланс отсутствует напрочь, проваливаются целые отрезки матчей. Потому и лишь восьмое место в лиге. Маурицио Сарри признает постоянные ошибки в командной игре в обороне и частые проблемы в отношении к игре.

Развитие игры трудно предсказать. "Лацио" всегда старается доминировать, держать мяч, но часто выключается. А затем пытается героически вернуться. Начало матча против "Эмполи" в 20-ом туре он провалил, получив 0:2, а в итоге вышел на 3:3 на 92-ой минуте. В Венеции в 19-ом как раз забил ранний гол. "Интер" дома также не захочет отдавать инициативу и попробует начать мощно. Что, правда, у него не всегда получается. Будет очень интересно.

Кадры

Эдин Джеко сдал отрицательный тест на коронавирус. Правда, скорее всего окажется лишь на скамье запасных. Бывший "лациале" Корреа и Санчес поборются за его место. Видаль и Гальярдини поборются за место дисквалифицированного Хакана Чалханоглу. Потеря турка может оказаться очень серьезной. Зато Барелла, без которого игра против "Торино" выглядела натужной, отбыл дисквалификацию и возглавит центр поля. На правом фланге, скорее всего, выйдет не Дармиан, а Думфриз, забивший в трёх из четырёх последних матчей.

"Лацио" потерял лидера обороны Ачерби. Даже с ним он защищается плохо, а что будет без него?! Кандидаты на замену - Патрик, Раду и даже опорник Лейва, в "Ливерпуле" иногда игравший центрального защитника. Марушич и Хюсай останутся на флангах, поскольку Лаццари по-прежнему не доверяют. В центре поля Сарри может захотеть больше баланса и работы в обороне и потому убрать в запас Луиса Альберто в пользу Башича, что обычно делает. На флангах скорее выйдут Педро и Дзакканьи, чем Фелипе Андерсон. Хотя все трое в хорошей форме.

Наибольшая угроза, разумеется, исходит от Чиро Иммобиле, забившего 14 мячей в 16-ти матчах. И от Сергея Милинковича-Савича, у которого на счету семь голов и семь ассистов. Серб ещё и любит забивать "Интеру" - делал это во всех четырёх последних матчах.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Видаль, Барелла, Перишич, Корреа, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Стракоша, Марушич, Луис Фелипе, Раду, Хюсай, Катальди, Башич, С. Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Дзакканьи

Статистика

В очном матче первого круга победил "Лацио" со счетом 3:1. Дважды за один сезон в лиге он не побеждал "Интер" с сезона 2012/13

Из 20-ти матчей в сезоне "Лацио" не пропускал лишь в двух. Лишь дважды он сумел связать две победы подряд. И не более того. "Интер" же сейчас держит серию из семи побед подряд

В пяти из шести своих последних матчей лиги "Лацио" забивал как минимум три мяча. "Интер" забивал как минимум два в шести из своих последних семи

Три из шести последних очных матчей в лиге выиграл "Лацио", два проиграв и один сведя вничью. Среди побед и одна на "Меацца". Здесь он проиграл два последних, но прямо перед этим добыл победу, ничью плюс две победы в Кубке Италии

В домашней таблице лиги "Интер" лидирует с семью победами и двумя ничьими в девяти матчах с разницей мячей 25:6. "Лацио" в гостевой таблице лишь 12-й - три победы, две ничьи и пять поражений с разницей мячей 14:21

Симоне Индзаги пришёл в "Интер" летом 2021-го года из "Лацио". Там он проработал главным тренером пять лет, а до этого трудился тренером в юношеских командах и игроком в первой. В целом до лета он был на контрактах с "лациале" в течение 22-ух лет подряд

Прогноз: Интер - Лацио 3:1

Сарри хочет увидеть на поле смелый "Лацио". Если увидит - "Интеру" придётся очень непросто. Уж точно "орлы" более чем способны прервать серию матчей соперника без пропущенных. Они, как и в первом круге, желают многое доказать Корреа и Индзаги. Особенно наставнику, ушедшему в "Интер" летом со скандалом. В нервном матче всегда возможны пенальти и удаления, способные перевернуть игру. Но все же "Интер" сейчас слишком силен. Особенно дома. А "Лацио" слишком разбалансирован, особенно в гостях.