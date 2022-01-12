Спокойствие против строительства. Интер - Ювентус. Прогноз на матч Суперкубка Италии на 12.01.2022

"Интер" обычно не способен победить "Ювентус" в плотной борьбе. Лишь когда тот разваливается. За последние 57 лет "нерадзурри" брали Скудетто 11 раз. Лишь два из этих сезонов "бьянконери" завершали вторыми, да и, правду говоря, сильно отставая по очкам. Два очных кубковых финала выиграл "Юве". Даже в сезоне 2020/21, когда преимущество миланцев в лиге было неоспоримым, они проиграли туринцам полуфинал Кубка Италии, уступив дома (1:2) из-за грубой ошибки Самира Хандановича и сыграв лишь 0:0 в гостях.

Не способен "Интер" и выдавать серии. Хотя бы два Скудетто подряд в своей истории он выигрывал лишь трижды. В 50-х, в эпоху "Гранде" в середине 60-х с Эленио Эррерой и в эпоху после Кальчополи. В обоих последних случаях "Ювентус" также был очень слаб. Сейчас он также слаб и сильно отстает. Возможно, "Интер" в четвертый раз оформит два Скудетто подряд. Но сегодня еще и представится уникальный шанс выиграть плотную битву у этого соперника. В турнире, в котором у него в единственной очной встрече в 2005-ом году как раз выиграл.

Впервые с 2011-го года "нерадзурри" принимают участие в Суперкубке. Как и в любом кубковом финале в Италии. "Бьянконери" как раз сразу же после того года, в 2012-ом, начали свою серию участий. Нынешнее будет уже десятым подряд. Причем счёт по их победам - 5:4. Сегодня сравняется?

Сила в спокойствии и свободе

В экономическом и юридическом планах клубы сейчас похожи. 210 или 245 миллионов евро убытка в год - разница небольшая. Оба испытывают огромные финансовые проблемы, у обоих нет даже небольших сумм на трансферы и высокие зарплаты. В офисах обоих побывала экономическая полиция, конфисковав немало документов о странных трансферах. Тем не менее, в административном и, как результат - в чисто футбольном плане разница огромна. "Интер", можно сказать, работает как часы. В "Ювентусе" же царит хаос.

"Нерадзурри" управляют в высшей степени профессионально и, что еще важнее - спокойно. Спортивный директор Пьеро Аузилио: "Потеря такого тренера как Антонио Конте, таких игроков как Лукаку, Хакими, Эриксен, убила бы многих, но не нас. Ситуацию рисовали гораздо более ужасной, чем на самом деле. Мы никогда не теряли сердца и спокойствия". Гендир Джузеппе Маротта, король свободных агентов, говорит: "У нас нет денег, но есть воображение". Джанлуиджи Буффон говорит о его "зверином" инстинкте, чутье на трансферном рынке, уме, чувствительности. И человечности.

Как вспоминает Маттео Марани из Sky Italia, "летом шли разговоры об апокалиптических сценариях, о массовом исходе игроков и исчезновении "Интера". Но Аузилио, Маротта, Алессандро Антонелло сохранили спокойствие. Вместо Лукаку привели практически свободным агентом Эдина Джеко, третьего бомбардира в истории "Ромы", вместо Эриксена - свободным агентом Хакана Чалханоглу из "Милана", ставшего одним из лучших игроков лиги. А преемник Хакими Думфриз забивает в его темпе.

В этот пазл идеально вписался и новый главный тренер. Конте очень много дал "Интеру", привил ему менталитет победителя, и это признают и постоянно повторяют абсолютно все. Вместе с тем, в словах игроков чувствуется, что они устали от требовательности, сухости, бешеного напряжения Антонио, от его оборонительной игры. Они сами просили Симоне Индзаги позволить им играть, прессинговать выше, агрессивнее, посылать больше игроков в атаку. Индзаги признает, что дает игрокам больше свободы, что часто разговаривает с ними.

В юности его называли "альманахом" за обширные знания. Отмечали внимание к каждой детали, скрупулезное изучение любой темы. Но затем, во время карьеры игрока, уже воспринимали как беспечного шутника, клоуна. Большинство партнеров по командам в шоке, что он вообще стал тренером. В частности, Анджело Перуцци. "Я никогда не думал, что он будет тренером. Он жил сегодняшним днем. Но он повзрослел, стал более ответственным и даже упрямым. Он другой человек. Он может быть приятным, но и авторитарным". Нужный баланс.

"Сезоны с Конте очень помогли нам в плане характера. А сейчас мы играем другим путем", - слова капитана Самира Хандановича. "Меньше схем и концепций, больше наслаждения игрой". Данило Д'Амброзио: "Тренер дает нам новые идеи, не забирая фундамент. Мы свободнее в тактическом плане и имеем право играть не так, как на тренировках". "Индзаги как партнер по команде", - заявляет Милан Шкриньяр. "Как старший брат. Он говорит с нами, смеется, шутит. Конте начал шутить лишь после завоевания Скудетто. Мы чувствуем себя свободнее".

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Результат этой свободы - опережение графика Конте и серия достижений. Впервые за 11 лет "Интер" выиграл первый круг Серии А. Стал первой командой за 72 года, забившей сто мячей за календарный год и второй в истории, выигравшей 32 матча. Ни одна команда с 2004-го года не забила в первом круге больше, чем он - 49 мячей. Впервые за 25 лет удалось выиграть пять матчей подряд "всухую". То есть работает и атака, лучшая в лиге, и оборона, вторая. К этому же матчу команда подошла с серией из восьми побед в лиге подряд.

Сила в скромности и строительстве

В "Ювентусе" уже нет Маротты. Потому и нет порядка. Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и со стороны Джанлуиджи Буффон говорят о потере ДНК клуба, о потере сущности "Ювентуса". Командной сущности. В чем обвиняют главным образом Криштиану Роналду. Заявляя, что при нем игроки снизили к себе требования, считая, что КриРо сам способен все решить. Но ведь это и вопрос к самим игрокам. И к тем, кто их приводил. Трансферные кампании клуба завалены одна за другой. В центре поля и в атаке здесь нет чемпионов.

Пока Андреа Аньелли годами занимался проектами Суперлиги и Роналду, пока упорно желал сделать клуб брендом, меняя даже логотип, перевести его на атакующий и на единоличный футбол, клуб на самом деле хирел, ослабевал, терял самоидентификацию. Сидение на игле семейного концерна Exor, покрывающего любые убытки, отучило жить по средствам и вдумчиво работать. Да и самому главе концерна и семьи Джону Элканну в итоге надоело. Он и Аньелли в плохих отношениях, и после провала проекта Суперлиги последний висит на волоске.

"Ювентус" не впервые так разваливается. Чем выше поднимаешься, тем ниже и больнее падать. После эры Джона Чарльза и Омара Сивори он надолго отошел в тень "Милана" и "Интера", после Золотой эры Джованни Трапаттони сразу же упал на 7-8 места и не брал Скудетто восемь лет. После Кальчополи не брал пять лет и также упал на седьмые места. Выглядя таким же лишенным своего ДНК, как и сейчас. В те периоды, как и сейчас, его никто не боялся и постоянно били.

Преимущество его мании величия в умении постоянно выигрывать, постоянно чувствовать преимущество. Недостаток мании - неумение защищаться в кризисные времена, неумение основательно строить. Легендарный менеджер Джампьеро Бониперти, кроме знаменитого "победа - не самое важное, а единственно важное", также говорил: "В "Ювентусе" не бывает переходных периодов". То есть всегда стоит задача побеждать, а не строить, развивать. А это иногда ослепляет, мешает видеть ситуацию и работать по ее изменению.

По крайней мере, Массимилиано Аллегри, в панике возвращенный Аньелли, сейчас это понял. В сентябре еще не понимал, не мог поверить, что за два года без него его "Ювентус" бесследно испарился. Кьеллини пришлось говорить ему, что "это не команда". Сам Аллегри требовал "вернуть наслаждение от обороны, от побед со счетом 1:0". В отчаянии восклицая во время матчей: "Вот дерьмо! И они хотят играть за "Ювентус". Говорил том, что "нужно заткнуться, крутить педали и пахать" и "вернуть долги клубу, который столько нам дал".

Прогресс есть. Атака остаётся 11-ой в Серии А с долгим шлейфом безыдейности, скуки. Лучший бомбардир Пауло Дибала забил лишь шесть мячей в лиге, главный форвард Мората и важный защитник Де Лихт хотят уйти. Центр поля слаб, прежде всего ментально. Одно из двух светлых пятен в атаке Федерико Кьеза вылетел до конца сезона из-за травмы колена. Доходит до того, что важнейшим игроком в тактическом плане выглядит Федерико Бернардески. Но все же команда частично вернула умение защищаться, играть на 1:0, борется за клуб.

К сегодняшнему Дерби Италии "Ювентус" подходит с шестью победами и двумя ничьими в восьми последних матчах, из них пять "сухих". Сразу после невероятного камбека против "Ромы" в гостях с 1:3 на 4:3 за семь минут. То есть впервые с сентября забил более двух мячей в матче лиги. В целом в последних восьми матчах он забил 15, а это больше, чем в 12-ти до этого. И главное - он мыслит правильно, наконец-то приземленно. Аллегри говорит не о Скудетто, а о построении команды, которая через год-два поборется за него.

Бернардески заявляет: "Мы медленно вновь стаем командой. Вновь находим наш ДНК. Находим радость в помощи друг другу. Мы должны быть не заносчивы, а скромны. Мы не мадридский "Реал", мы всегда всего достигали скромностью и командной игрой".

Что будет?

Что будет сегодня? Большинство, в том числе Аллегри и Кьеллини, считают "Интер" фаворитом. Однако тот же Аллегри говорит, что в одном матче все возможно. А Индзаги и вовсе заявляет, что в таких нет фаворитов. "Юве" выиграл семь из 11-ти последних очных матчей, "Интер" - один. Тот один год назад (2:0) в "Интере" считают эпохальным, убедившим их в способности побить всех. Но после него был успех туринцев в Кубке, 3:2 и 1:1 в лиге. Два последних - с голами в концовке и вопросами миланцев к судейству.

Индзаги считает, что в предыдущем очном матче, в октябре в Милане (1:1), его команда бесспорно заслужила победу. Вместе с тем, признает, что уровень игры обеих тогда не был высоким. В начале сезона и его команде было непросто, она много забивала, но и много пропускала. Переходный период. Теперь же он считает, что обе с тех пор существенно добавили и способны выдать игру высокого уровня. Действительно ли?

У "Юве" вылетела вся первая линия обороны - Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, вратарь Щесны. В ее центре сыграют слабый Ругани и никогда не здоровый полностью Кьеллини. Кьезы нет. В целом командный баланс не лучший, в Топ-матчах она никак не выглядит лучше соперников по игре. Но и командный баланс "Интера" в последних двух матчах немного пошатнулся. Креатив в них выглядел даже слабее, чем у добавившего в этом в январе "Ювентуса". Есть претензии ко всем форвардам, ведь три последних гола "змей" забили защитники.

В этих матчах забивают либо много мячей (5), либо мало. Чаще мало. Потому разумно поставить на 1:0 либо 1:1 с дополнительным временем, а то и серией пенальти. Скорее второе. Победить же больше шансов у "Интера". Тем более, что он играет в Милане, и в этом матче ещё дозволено собрать 40 тысяч болельщиков. Но произойти может всё, что угодно.

12 января. 22:00. Суперкубок Италии

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Лука Пеллегрини, Локателли, МакКенни, Рабио, Бернардески, Мората, Дибала

Фото - Getty Images