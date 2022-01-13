Наполи - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 13.01.2022

Матч в Неаполе несомненно центральный в 1/8 финала Кубка Италии. Лишь в нем встречаются команды, идущие в Топ-10 Серии А. Встречаются яркие интересные команды, любящие держать мяч, доминировать. И не любящие друг друга. С тренерами, которые летом могли оказаться стане сегодяшнего соперника. Правда, в последнее время и третья, и седьмая команда лиги сдали. Причем сдали прежде всего именно там, где сегодня предстоит играть. "Наполи" - дома, "Фиорентина" - в гостях. Но ведь тем интереснее.

13 января. 19:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

"Наполи" страдает уже два месяца. Выиграл лишь четыре матча из последних 12-ти во всех турнирах. Три из них - с разницей в один мяч. Уже отстал от борьбы за Скудетто, и, как признал Лучано Спаллетти, должен оглядываться назад. Проиграл в трех домашних матчах Серии А подряд с одинаковым счетом 0:1 перед тем, как переиграл слабую "Сампдорию" с таким же. Вылеты игроков из-за травм, коронавируса и Кубка Африки вынудили его приехать в Турин шестого января лишь с 13-ю игроками первой команды.

Просвет все же есть. Выступление в гостях против "Ювентуса", учитывая потери (1:1), было признано весьма положительным. "Везувиани" играли активно, активнее соперника, комбинировали. Не хватало лишь точности завершающих ударов. А против "Сампдории" отличилась оборона, спокойно прикрыв и защитив преимущество. По-прежнему лучшая оборона Серии А. Теперь же игроки потихоньку возвращаются, скамья запасных заполняется, и отчетный матч Tutto Napoli назвал "последним в чрезвычайной ситуации".

У "Фиорентины" чрезвычайной ситуации не было, подавляющее большинство игроков в строю. Боевые ничьи с крепкими "Сассуоло" и "Вероной" вряд ли следует заносить в пассив. Но вот после этого состоялся разгром против "Торино" (0:4). Шокированный Винченцо Итальяно не мог объяснить, что произошло, как его команда позволила себе отыграть таким образом. Как написали в La Nazione, он просто не узнал своих игроков. В целом в гостях "фиалки" с победой, ничьей и пятью поражениями в последних семи матчах.

Сегодня они точно будут искать реванш, реабилитацию. Будут искать мяч, ведь третьи в лиге по владению. Впрочем, "Наполи" первый. Болельщики команд не любят друг друга, в памяти свежи и тяжелая победа "Наполи" в гостях в первом круге (2:1), и его поражение дома два года назад от совсем юного Душана Влаховича, и 6:0 здесь же год назад. Были и 4:3 неаполитанцев, и 0:0. Ну а 0:3 в апреле 2018-го, отобравший у неаполитанцев шансы на Скудетто и отдавший его ненавистному для обеих "Ювентусу", помнят все.

Кадры

Лосано, Осимхен, Мерет, Малькюи сдали отрицательные тесты на коронавирус, но физически готовы лишь для скамьи запасных. Поэтому стартовый состав "Наполи" не особо изменится. Травмированного Инсинье по ходу матча против "Сампдории" заменил Политано, сейчас заменит с первых минут. Январский новичок Аксель Туанзебе должен дебютировать в стартовом составе в центре обороны. А в центре атаки останется Петанья, забивший "Сампдории" акробатическим ударом.

Влахович должен остаться в стартовом составе. Он несколько сдал в последнее время, но тем выше его мотивации. В заявку уже попал январский новичок и его дублер Кшиштоф Пьонтек. Другой такой же новичок вингер Иконе опережает по графику адаптации и должен получить первый шанс в "старте". Вратарь Драговски и центральный защитник Настасич наконец-то возвращаются. А в центре поля всегда много вариантов. Хотя там мало хто в форме. Бонавентура, Торрейра, Данкан, Кастровилли и Мале на три позиции.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Туанзебе, Ррахмани, Жезус, Демме, Лоботка, Политано, Мертенс, Элмас, Петанья

"Фиорентина": Драговски, Венути, Миленкович, Настасич, Бираги, Торрейра, Кастровилли, Данкан, Иконе, Влахович, Сапонара

Прогноз: Наполи - Фиорентина 1:2

Обе команды собираются отнестись к турниру серьезно и выставить сильные составы. "Наполи", скорее, вынужденно, "Фиорентина" - с целью реабилитироваться. Первые выиграли три последних очных матча и пять из десяти при двух поражениях. Но они кажутся в худшей физической форме, им Кубок скорее мешает. Они слишком боятся потерять место в Топ-4 лиги. Если Влахович выйдет с первых минут - можно поставить на сенсацию. Которая, вообще-то, и не будет очень громкой.