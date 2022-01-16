Аталанта - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.01.2022

Завоевание Суперкубка Италии окончательно убедило "Интер" в том, что в нынешнем сезоне ему все по плечу. Теперь здесь говорят о гегемонии в итальянском футболе, о смене "Ювентуса" на троне. Впрочем, для утверждения гегемонии нужно вновь брать Скудетто. А для этого - выигрывать такие тяжелые матчи, как сегодня в Бергамо. "Аталанта" не выиграла трофей на этой неделе, но после 6:2 в Удине верит в то, что способна выдать мощнейший второй круг, как выдавала и в предыдущие годы. Ожидается сумасшедшая битва.

16 января. 21:45. Серия А. 22-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Суперкубок обычно недооценивают, не воспринимают слишком серьёзно. Но для "Интера" первая победа в этом турнире за десять лет, да ещё и такая драматичная и над "Ювентусом", кажется особенным, знаковым событием. Окончательно подтверждающим, что летние пертурбации не ослабили команду, а даже наоборот - усилили. Окончательно доказывающим начало новой эры с Симоне Индзаги, а не переходного периода. Тренер очень доволен "заслуженной победой над очень сильным соперником, стараниями игроков, стабильностью игры".

Да, "Интер" сейчас в эйфории. Тем более, что эту победу присоединил к восьми победам в лиге подряд, 12-ти матчам подряд там без поражений (десять побед). Он первый в Серии А по очкам и забитым мячам, второй по пропущенным. Вроде бы без слабых мест. Тем не менее, проблемы существуют. Прежде всего - та самая эйфория. Индзаги говорит о ней, призывает поскорее избавиться от неё. Также - 120 интенсивных минут, а до этого в лиге интенсивная битва с "Лацио". В то время, как "Аталанта" легко переиграла "Удинезе" и "Венецию".

Кроме того, следует отметить, что заметно некоторое отступление миланцев в плане креатива и реализации. Три их последних гола в лиге забили защитники. А в Суперкубке форварды забили с пенальти и после грубейшей ошибки в обороне соперника.

Бергамцы не в такой хорошей форме. После шести побед подряд они влетели "Роме" дома, затем не сумели пробить "Дженоа". У них немалые кадровые потери. Игра против "Венеции" в Кубке (2:0) также не особо впечатлила. Особенно - во втором тайме. Пожалуй, подтвердив слабую домашнюю форму команды (три победы, три ничьи и три поражения на "Гевисс"). А "Удинезе", в тот же день вышедший из карантина, ловили в гостях, в концовке и на контратаках. Но все же нет сомнений, что "Аталанта" сильна и способна победить кого угодно.

Какой получится игра? До эры Конте встречи этих команд были открытыми, яркими, и "Аталанта" обычно побеждала. С Антонио все было наоборот. Вязко, скучно и большей частью победа "Интера". В первом матче с Индзаги яркая перестрелка вернулась. Тогда "Аталанта" полностью выиграла первый тайм, "Интер" отлично давил в третьей четверти, а в обоюдной четвертой миланцы не реализовали пенальти, и итоговый результат остался 2:2. Также отметим, что в матчах в Бергамо забивают много мячей, как и в матчах "Интера" на выезде.

В шести последних очных матчах дважды побеждал "Интер" и четырежды были зафиксированы ничьи.

Кадры

Кадровая ситуация в "Аталанте" не очень понятна. Центральный защитник Джимсити оправился от болезни. Успел ли оправиться его коллега Толой - неясно. Под большим вопросом Дзаппакоста и Меле, по-прежнему травмирован Гозенс, поэтому и на позициях латералей вариантов немного. Хатебур и Пеццелла. Дуван Сапата травмирован, Иличич под вопросом. В остальном же яснее. Де Роон и Фройлер вернутся к сотрудничеству, Коопмейнерс поддержит их со скамьи запасных. Пессина и Пашалич готовы побороться за место в атаке.

Особое внимание - к Луису Муриэлю и Руслану Малиновскому. Первый с опозданием в четыре месяца, но нашёл форму. Забил трижды в последних двух матчах. Второй форму лучшего игрока декабря перенес и на январь, отлично отыграв в Удине. Против "Интера" он также часто отличается. В первом круге отыграл замечательно и забил, в 2020-ом году заработал пенальти и практически сделал ассист.

В "Интере" все в сборе. Кроме дисквалифицированного Видаля. Дилемма остаётся лишь на двух позициях. Автор победного гола в Суперкубке Алексис Санчес заявил, что он "как лев в клетке", желает играть намного больше. Оттеснит ли он Джеко в запас? Автор ассиста чилийцу правый латераль Дармиан также может оттеснить Думфриза. Индзаги ждёт Маттео, рассчитывает на его работу в обороне.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пеццелла, Малиновский, Пессина, Муриэль

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Санчес, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Аталанта - Интер 2:2

"Интер" немного потерял мощь и собранность, много потерял креатива. Возможно, устал. Уж точно устал от Суперкубка. Освободится ли от эйфории, настроится ли? "Аталанта" также в игровом плане, в плане собранности, вызывает некое беспокойство. Ну а дома она просто играет слабо, уже влетала "Милану" и "Роме", проиграла "Фиорентине", еле отскочила от "Лацио". Индзаги ожидает жёсткую и интенсивную игру, как в первом круге. Поставим на тот же результат, что и тогда. Можно ставить на гол либо ассист Малиновского.