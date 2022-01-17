Болонья - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.01.2022

"Наполи" выйдет на поле после того, как его преследователь "Аталанта" и лидер Серии А "Интер" потеряли очки. В то же время, "Ювентус", "Рома" и "Лацио" победили, и их нельзя подпускать к себе. Впрочем, главное - не очки, а общее состояние команды. Об идеальном начале сезона, о разговорах о Скудетто все забыли. Сейчас речь о кризисном уставшем коллективе, который хочет лишь удержать место в Топ-4. И реабилитироваться за домашний разгром в Кубке.

17 января. 19:30. Серия А. 22-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

2:5 от "Фиорентины" в четверг вряд ли удивил. Во-первых, "Наполи" уже даже не первый месяц ослаблен кадрово до предела. На тот матч удалось собрать 16 игроков первой команды, и это уже большой прогресс. В стартовом составе играют все те же, и они явно устали. В основное время неаполитанцы боролись, сравняв счёт в численном меньшинстве, но на дополнительное в этом же меньшинстве сил не осталось.

Игровые проблемы также очевидны. Лишь три победы в десяти последних матчах лиги, четыре домашних поражения в пяти последних матчах лиги и Кубка, в том числе 0:1 от "Эмполи" и "Специи" - все это просто травмами не объяснить. Не объяснить ими и ноль забитых и один пропущенный за 39 минут в численном большинстве в том сумасшедшем матче в четверг. Против него научились обороняться, и оказалось, что это не так сложно.

Бывший игрок команды Сальваторе Ароника считает, что усталость накопилась больше на психологическом уровне, чем физическом. Привычное состояние для этого клуба. Главный тренер Лучано Спаллетти жаловался на арбитров, на усталость, на отсутствие скамьи запасных, говорил о решающих деталях матча против "Фиорентины", но и признал, что позитива там не было ни в чем. Тем не менее, верит в скорое возвращение формы и успехов и удачный исход борьбы за зону Лиги Чемпионов.

Вернётся ли форма в гостях, где неаполитанцы сейчас выглядят лучше, чем дома? У "Болоньи" своих проблем достаточно. Она остаётся середняком и никак не может выдать серьёзные серии, никак не может закрепиться как следует в Топ-10. 2021-й год завершила громкой победой в гостях над "Сассуоло" со счетом 3:0, но 2022-ой начала поражением в гостях от "Кальяри" из зоны вылета. А дома проиграла три матча из последних четырёх. "Ювентусу", "Фиорентине" и "Венеции". Выиграв у "Ромы".

Синиша Михайлович перед матчами говорит, что не хочет никаких алиби, что сидение в карантине из-за коронавируса и потеря игроков не оправдывают результаты, но после матча в Кальяри говорил совершенно противоположное. Вчера заявил, что да, его команда очень устала, но "Наполи" с его потерями устал ещё больше. Также ему пришлось отвечать на вопросы об ошибке вратаря Скорупски и исчезновении голов главного форварда Арнаутовича. Готова ли вообще его команда к битве с серьёзным соперником?

Кадры

Правду говоря, кадровая ситуация "Наполи" улучшается с каждым матчем. Теперь вернулись левый защитник Руи и атакер Пётр Зелински. Даже Виктор Осимхен вернулся, хотя и лишь в запас и с защитной маской. Вратарь Оспина как раз получил травму, но вовремя вернулся Мерет. Даже можно оставить в запасе Мертенса, забившего "Болонье" 11 голов. Из лидеров нет лишь Кулибали, Ангиссы (все ещё на Кубке Африки) и капитана Инсинье (травма).

У "Болоньи" также вернулись игроки. Из заметных отсутствуют Схутен, Медель, Мбайе и Барроу, под вопросом Орсолини. Но важными можно назвать лишь двух последних.

Прогноз: Болонья - Наполи 1:1

Не так давно "Наполи" выигрывал в Болонье со счетом 7:0. Также дважды было 3:2. В таких матчах Мертенс и набирал свои голы. Последние три очных матча на всех полях выиграла команда Дриса. Однако в трех очных до этого как раз "Болонья" набрала семь очков. Игра "Наполи" даже в победном матче над "Сампдорией" (1:0) совершенно не понравилась, не говоря уж о других. А у "Болоньи" в резюме победы над "Ромой" и "Лацио", ничья с "Аталантой". Ничья и здесь вполне реальна.