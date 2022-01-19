Интер - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.01.2022

Победа в Суперкубке над "Ювентусом" побудила "Интер" на мысли о гегемонии в итальянском футболе. Действующему обладателю двух местных трофеев из трех и лидеру лиги и в нынешнем сезоне для официальной заявки на гегемонию нужны две вещи - защитить чемпионский титул и выиграть свой первый Кубок Италии с 2011-го года. Поход за Коппа начинается сегодня. После трех тяжелых матчей подряд против "Лацио", "Юве" (120 минут) и "Аталанты" сколько еще сил осталось у миланского гранда?

19 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меaццa"

"Интер" - "Эмполи"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Вообще-то, "Интеру" нужно считать четыре матча, а не три. Ещё против "Торино" в декабре были заметны нарушения баланса, потеря лёгкости, проблемы с креативом. В январе они подтвердились. За эти 360 минут голы команда забивала в среднем каждые 72, после каждых 39-ти с начала сезона и до этого. Да и из пяти голов три забили защитники, ещё один - с пенальти и еще один - с грубой ошибки соперника. Причем проблемы в трех январских матчах возникали на фоне огромных процентов владения мячом.

Помощник Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис заявил, что команда ищет доминирование, но не стерильное владение. Говорил об усталости, особо накопленной за 120 минут Суперкубка. Именно ей вратарь Самир Ханданович объяснял частую прижатость к своим воротам в воскресенье против "Аталанты". В матче, в котором прервалась рекордная в истории клуба серия из 39-ти матчей лиги с забитыми. И серия из девяти матчей против итальянских команд с победами.

Впрочем, строгость "нерадзурри" к самим себе исходит из их оценки своей силы, своего потенциала. Они очень сильны, сейчас лучшие в Италии. Только-только прервавшиеся серии замечательны и доказывают мощь. И они сразу же хотят начать новые.

"Эмполи" в декабре считался сенсацией лиги. В его резюме победы над "Ювентусом" и "Наполи" в гостях. Последняя состоялась как раз в декабре. Новичка лиги хвалили за смелый агрессивный футбол, за высокий прессинг и стремительные атаки после перехвата. Вот и в предыдущем раунде Кубка он устроил перестрелку в Вероне, выиграв со счетом 4:3, затем в лиге в гостях против "Лацио" сыграл 3:3. Вот только тот 3:3 был одним из пяти последних матчей без побед. Его футбол раскусили, он устал.

Найдут ли тосканцы силы сегодня? Найдут ли их ломбардийцы? Конечно, обе команды попытаются, и мы должны увидеть немало голов, немало ударов по воротам. Мячом будут владеть хозяева, но гости при этом способны в быстрых выверенных атаках создать не меньше.

Кадры

Индзаги планирует широкую ротацию. Очень много играют защитники Шкриньяр и Бастони, латераль Перишич, опорники Барелла и Брозович, последний ещё и дисквалифицирован сегодня. Эдин Джеко не забивал с четвертого декабря, Хоакин Корреа - с 31-го октября, Лаутаро Мартинес с 13-го декабря забил лишь один гол с игры. Алексис Санчес забил победный гол в Суперкубке, но как раз его, скорее всего, поберегут.

В "Эмполи" вернётся талантливый центральный защитник Вити и его коллега по амплуа Симоне Романьоли. Талантливый левый защитник Паризи - пока нет. Отдых должны получить первый вратарь Викарио и первый форвард Пинамонти, принадлежащий "Интеру". Как и кто-то из мобильной тройки Журковски-Бандинелли-Байрами.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Раноккия, Думфриз, Гальярдини, Видаль, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро Мартинес, Корреа

"Эмполи": Уйкани, Стоянович, С. Романьоли, Вити, Фьямоцци, Штулац, Журковски, Асслани, Бандинелли, Кутроне, Манкузо

Прогноз: Интер - Эмполи 3:1

"Эмполи" особо хорошо играет в гостях и способен удивить там кого угодно. Особенно - усталого несколько забывшегося в эйфории соперника с ослабленным составом. С другой стороны, он сейчас сам устал, сдал, пропускал в шести последних матчах. Проиграл "Сассуоло", пусть и дома, со счетом 1:5. Не сумел переиграть "Венецию" (1:1). "Интеру" он проиграл восемь последних матчей во всех турнирах, в том числе со счетом 0:2 дома в лиге. Он окажет сопротивление, но вряд ли победит.