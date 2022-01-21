Прогноз на матч Милан – Ювентус

В воскресенье болельщиков ожидает одно из самых интересных противостояний Серии А. 23 января встретятся Милан и Ювентус, официальным беттинг партнером которого является Parimatch Ukraine. Начало игры в 21:45.

В преддверии матча Милан занимает второе место в таблице, он отстает от Интера всего на два очка. Ювентус пятый, от Милана его отделяет семь очков. Туринцы хоть и начали сезон не слишком удачно, но наконец-то нашли свою игру и вернулись в чемпионскую гонку.

Сейчас аналитики Parimatch дают 34% на победу Милана против 35% у Ювентуса, еще 31% остается на ничью. В прошлом году команды встречались трижды, выиграли по одному разу на выезде и еще один матч свели вничью. Так что прогнозировать результат очередного противостояния очень непросто.

Стоит отметить, что Милан и Ювентус сейчас не могут похвастаться тем, что в их составе есть претенденты на звание лучшего бомбардира. Ибрагимович с еще шестью футболистами забил по восемь мячей, тогда как у Влаховича (Фиорентина) и Иммобиле (Лацио) по 17 голов. Лучший снайпер Ювентуса сейчас – Дибала (7 голов). При этом Милан забил на 13 мячей больше Ювентуса.

Победа в этом матче может иметь огромное значение в битве за чемпионство. Очень важно выиграть и оставить без очков одного из конкурентов. К тому же это хорошая возможность поднять себе настроение. Милану нужно реабилитироваться после досадного домашнего поражения Специи. А Ювентус, напомним, недавно проиграл в Суперкубке Интеру.

Мила смелее в атаке, Ювентус играет прагматично, именно поэтому стоит ожидать тактического противостояния тренеров. Но рисковать вряд ли кто-нибудь станет.