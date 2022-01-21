Лацио - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.01.2022

Нулевую ничью против "Интера" Джан Пьеро Гасперини встретил недоуменно. Говоря о странном результате. "В матчах между мной и Симоне Индзаги 0:0 - случайность". И вправду, за пять лет противостояния с "Лацио" Индзаги мы видели множество ярких матчей. Видели 4:3, 4:1, дважды 3:3, дважды 3:2. В первом матче нынешнего сезона против "Лацио" Маурицио Сарри традиция подтвердилась. Полный яркости и драмы матч с голом Мартена Де Роона на 94-ой минуте, принесшим 2:2. Впрочем, и против "Интера" в первом круге было 2:2...

22 января. 21:45. Серия А. 23-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Гасперини весьма понравилось выступление против чемпиона. Он заявил, что "Аталанта" доминировала в том матче, создала больше, чем соперник, заставила его играть в непривычный для него футбол, возле его ворот и заслужила больше, чем ничью. Бергамцы в очередной раз продемонстрировали свой высокий уровень, даже со всего 12-ю полностью здоровыми полевыми игроками в заявке. И с другой тактической схемой 4-3-3, на которую перешли именно из-за кадровых проблем. Дома, где испытывают немалые проблемы.

С другой стороны, в целом форма подопечных Гасперини не очень понятна. После матча первого круга против "Лацио" в конце октября они добыли шесть побед в лиге подряд, 2021-й год был завершен вылетом из Лиги Чемпионов, 1:4 от "Ромы" и 0:0 против "Дженоа" в лиге. В 2022-ом 6:2 над "Удинезе" был добыт благодаря контратакам, в Кубке против "Венеции" (2:0) второй тайм не был удачным. "Интеру" не забили, ещё и владея мячом 36 процентов времени. А тем временем "Ювентус" наступает на пятки. Нужно реагировать.

У "Лацио" тенденции противоположны, но неясность с формой та же. После матча в Бергамо он провел слабые полтора месяца, сильно отдалился от борьбы за Топ-4, даже скатился на 14-16 места в лиге по пропущенным. Сарри уже отказывается говорить о борьбе за зону Лиги Чемпионов, о шансах на неё, говорит лишь о командном росте, о приобретении стабильности, о сигналах постоянства. Все это он видит в последнее время, чему рад. В последних шести матчах его команда победила четырежды, проиграла лишь чемпиону в гостях.

О рождении какой-то мощной команды говорить рано. Ее последний матч состоялся на три дня позже, чем у "Аталанты", и "Удинезе" в Кубке удалось переиграть дома лишь в дополнительное время. В основное счёт был 0:0 почти без опасных моментов. Тем не менее, прогресс заметен, и после этого матча Сарри был доволен организованностью и желанием всех игроков помочь. Хватит ли этого на Топ-соперника, известного прежде всего атакой? Сам Сарри признает, что будет совсем другой матч.

Интересно, что римляне отлично играли дома в лиге, выиграв 17 матчей из 19-ти при двух ничьих, но затем выиграли лишь один матч из четырёх. Бергамцы же до сих пор играют блестяще в гостях - девять побед и две ничьи в 11-ти матчах в этом сезоне, 13 побед и четыре ничьи в 17-ти, включая предыдущий.

Будем надеяться, что неуверенность в форме обеих команд и кадровые потери не помешают нам увидеть очередной весёлый очный матч.

Кадры

Скорее всего, на этот матч каждой из команд удастся собрать не более 15-16 полевых игроков первого состава. У "Аталанты" отсутствуют Гозенс, Хатебур, Сапата, Малиновский, Иличич. Меле и Толой под вопросом. Хотя бы должен вернуться правый латераль Дзаппакоста, что позволит вернуться к 3-4-2-1. В плане голов в последнее время силен лишь Муриэль - три в трех матчах. В запасе реально могут помочь Миранчук, находившийся одной ногой в аренде, и опорник Коопмейнерс.

У "Лацио" вылетели вингер Педро и центральные защитники Ачерби и Раду. Опорник Катальди дисквалифицирован, здоровье ещё одного Башича улучшается, но он вряд ли готов к стартовому составу. Остается классическая тройка Милинкович-Савич-Луис Альберто-Лейва, двум последним из которой Сарри не доверяет. В обороне есть лишь один вариант. На фланге атаки Дзакканьи под вопросом. Если нет - могут выйти либо юный Моро, хорошо выходящий на замену, либо защитник по амплуа Лаццари, которым интересуется как раз "Аталанта".

Забивать здесь как раз есть кому. Чиро Иммобиле уже с 17-ю голами в лиге, забил и "Удинезе" в Кубке решающий гол. "Аталанте" в последних пяти матчах лиги он забил трижды, добавив к голам два ассиста.

Прогноз: Лацио - Аталанта 2:2

Прежде всего, стоит ставить на обилие голов. В каждом из последних шести очных матчей в Серии А было как минимум четыре. Конечно, сюрпризы вроде 0:0 "Аталанты" против "Интера" могут быть, тем более, что обе команды устали. Но их атака слишком сильна, а оборона слишком слаба. Победителя же предсказать очень трудно. "Аталанта" сильнее, выиграла три очных матча подряд, но в последних двух проиграла и сыграла вничью. В Риме она не побеждала "Лацио" в четырёх подряд. Ничья наиболее логична.