Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.01.2022

Грозная тень "Ювентуса", о нависании которой над Топ-4 Серии А говорили в последние недели, уже закрыла солнце для "Аталанты" полностью. Отставание - лишь два очка. От "Наполи" туринцы отстают на пять, а от "Милана" - на семь, но для них это рабочее расстояние. Особенно - если переиграют миланцев сегодня. Последние, правда, пока ещё смотрят не вниз, а вверх, не желая отпускать "Интер" в борьбе за Скудетто. До него теперь пять очков, и в следующих двух матчах - против "Юве" и него же - может решится многое.

Стефано Пиоли не считает сегодняшний матч решающим в борьбе за Скудетто. Но если его подопечные проиграют его - дерби через две недели превратится в последний шанс. А к такому состоянию в "Милане" никто не хочет прийти. Так что нужно бороться сегодня. В "Ювентусе" же хотят наконец-то победить какую-либо команду из Топ-4 после трех ничьих и двух поражений в пяти матчах и наконец-то громко объявить о своём возвращении.

23 января. 21:45. Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Милан" уже вроде избавился от декабрьского кризиса, забил 13 мячей и победил в четырёх матчах лиги и Кубка. В том числе легко "Рому". Пиоли был очень доволен взрослой и яркой игрой команды, видел её рост по сравнению с предыдущим сезоном. Но затем состоялось совершенно необязательное поражение дома от "Специи" (1:2). В том матче "россонери" играли довольно лениво, заторможенно. В первом тайме ещё создали немало и должны были забивать больше одного, но во втором их перебегали, переиграли и устроили им камбек.

В поражении большей частью обвиняли арбитра матча, свистнувшего фол на Анте Ребиче за мгновение до гола Жуниора Мессиаса в начале добавленного времени. Марко Серра и судейский комитет извинились перед "Миланом". Но зацикливание об этом не на пользу клубу. Он должен отвечать перед самим собой за такой второй тайм и за проявленную бесхарактерность и пропущенный после этого эпизода. Пиоли разделил ответственность за результат наполовину между своей командой и арбитром. Он должен был отдать команде больше процентов.

В "Ювентусе" таких драм в последнее время нет. И в этом один из главных секретов возвращения его результатов. Результатов, не игры. Интенсивности, креатива, общей силы по-прежнему не хватает. В последних Топ-матчах он проиграл "Аталанте", не переиграл дома ослабленный состав "Наполи", в Риме против "Ромы" неудачно играл 70 минут, и лишь затем устроил невероятный камбек с 1:3 на 4:3. В Суперкубке против "Интера" он играл с позиции слабости и в итоге на 120-ой минуте проиграл. Но в целом прогресс есть.

После лишь одного матча из восьми в лиге, в котором забил более одного мяча, "Юве" забил более одного в шести из восьми. Выиграл эти шесть, а два других свел вничью. В пяти из них не пропустил. Забил четыре "Роме", столько же в Кубке "Сампдории" в среду. Такой лёгкой и яркой победы, как над генуэзцами, не было с начала сезона. Интересно, что в обоих этих матчах Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован, из-за чего в соцсетях даже началась Ландуччимания имени его помощника Марко Ландуччи. Признак хорошего настроения.

Ландуччи и Аллегри очень довольны стабильностью и старанием команды, ее взрослой игрой. Массимилиано говорит о хорошем периоде. Вместе с тем, отмечает, что еще нужно догонять. Хочет приблизиться к "Милану" и показать свою силу. Вспоминает о матче первого круга, когда "переигрывали его 75 минут, но в итоге чуть не проиграли". Опасается его контратак. А Пиоли говорит о возвращении "Ювентуса", требует от своих баланса, качества, энергии, командной игры, ума, осторожности и решительности. И борьбы за каждый сантиметр поля.

Борьбы и энергии точно будет хоть отбавляй. А вот хватит ли качества на ужасном поле "Сан Сиро", на котором вчера играл "Интер" и на котором за последние 18 дней отыграют уже восьмой матч?

Кадры

В "Ювентусе" травмированные постепенно возвращаются. Кроме Кьезы, Бонуччи и, скорее всего, Рэмзи. Центр обороны вновь сформируют Де Лихт и Кьеллини, Ругани отойдёт в запас. Справа есть варианты с Куадрадо, Данило, Де Шильо, слева - Сандро, Де Шильо, Пеллегрини. Многое зависит от готовности Бернардески к стартовому составу. Если готов - ожидаем 4-3-3 с ним и Дибалой по краям. Если нет - скорее, будет 4-2-3-1 с Пауло под форвардом и Куадрадо с Рабио/МакКенни на флангах.

Особое внимание на Дибалу, забившего в трех последних матчах лиги и Кубка, в том числе и двумя красивыми ударами из-за пределов штрафной. Он в ссоре с руководством клуба по поводу нового контракта, но от этого играет лишь лучше. И на воспитанников "Милана" Локателли и Де Шильо. Для Мануэля это первый визит на родной стадион в качестве игрока "Ювентуса".

"Милан" против "Специи" не мог рассчитывать на трех лучших центральных защитников и на трех лучших опорников. Сейчас капитан Романьоли вернулся и впервые в сезоне составит тандем с юным Калулу. Отбыл дисквалификацию, то есть отдохнул лидер центра поля Тонали. Беннасер рано вернулся с Кубка Африки, не устал там и даже может быть брошен в стартовый состав. Вице-капитан Калабрия также может вернуться на правый фланг обороны за счёт Флоренци. На правом фланге атаки готовы Мессиас и Салемакерс.

Златан Ибрагимович не забивал дома с сентября. Он пропустил очный матч первого круга и сейчас сверхмотивирован. Сообщают, что тренировался с особой интенсивностью на этой неделе. Оливье Жиру как раз все свои голы провел на "Сан Сиро". Ребич, автор голов в ворота "Юве" в трех последних очных матчах, вернулся. А левый вингер Рафаэль Леау восхищает всю лигу. У него три гола и два ассиста в пяти последних матчах и его даже начали сравнивать с Тьерри Анри. Его связка с левым защитником Тео Эрнандесом умопомрачительна.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо, Локателли, МакКенни, Рабио, Дибала, Бернардески, Мората

Статистика

После девяти побед "Ювентуса" над "Миланом" во всех турнирах подряд состоялись шесть матчей, в которых "бьянконери" победили лишь однажды. Трижды сыграв вничью и дважды проиграв. Эта победа состоялась как раз в последней очной встрече в Милане - в январе 2021-го года со счетом 3:1

В девяти предыдущих очных встречах в Милане шесть раз побеждали гости и трижды - хозяева. Ничьих не было

Матч первого круга в Турине завершился со счетом 1:1. Двух ничьих за сезон в очных в лиге не было с сезона 1991/92. Двух очных матчей в лиге за сезон без поражений "Милана" не было с сезона 2009/10

"Ювентус" выиграл четыре из пяти своих последних гостевых матчей лиги, пятый сведя вничью. "Милан" дома в лиге выиграл лишь в двух из шести своих последних матчей, три проиграв и один сведя вничью

В каденции Стефано Пиоли "Милан" никогда не проигрывал два домашних матча подряд

Аллегри никогда не проигрывал Пиоли, выиграв у него 11 матчей и четыре сведя вничью

Златан Ибрагимович может стать самым возрастным игроком Серии А, забивавшим "Ювентусу". Сегодня ему 40 лет и 112 дней

Пауло Дибала забил "Милану" семь мячей, добавив к ним пять ассистов. Лучшие показатели в карьере у него лишь против "Удинезе"

Из последних десяти матчей под управлением арбитра Марко Ди Белло "Милан" выиграл девять и один свел вничью. Из последних десяти своих с этим рефери "Ювентус" выиграл восемь при ничьей и поражении. Ди Белло заменил Даниэле Орсато, поначалу назначенного на этот матч. С Орсато показатели "Ювентуса" в последних десяти матчах составляют семь побед, две ничьи и одно поражение, "Милана" - две победы, три ничьи и пять поражений

Прогноз: Милан - Ювентус 1:2

"Милан" сильнее "Ювентуса" как команда. Уж точно - в атаке. Да и в обороне ненамного хуже. Удар от "Специи" даже на пользу, должен разбудить перед таким важным матчем. А "Юве" после своей серии самоуспокоен. Статистика очных матчей указывает на исчезновение комплекса неполноценности "россонери" перед "бьянконери". С другой стороны, первые дома играют слабо, а вторые в гостях - мощно. Сейчас команда Аллегри выглядит более монолитной, более стабильной. А команда Пиоли слишком нервничает из-за побега "Интера".