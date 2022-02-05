Лучшее дерби в Европе, лучший матч в мире. Интер - Милан. О командах и прогноз на матч Серии А на 05.02.2022

"Интер" и "Милан" вернулись в элиту итальянского футбола. Потому в последние два года Миланское дерби является прямой битвой за Скудетто. Чемпион и вице-чемпион в сезоне 2021/22 набрали 102 очка и забили 100 голов на двоих. Больше, чем две какие-либо команды из одного города в лигах Топ-5. Так что встречайте главное дерби Европы! Лучший матч в мире, как заявил Давиде Калабрия, вице-капитан "дьяволов".

5 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Гвида

Клубы

Теоретически, "Милан" должен опережать "Интер" в развитии на 2-3 года. Китайский владелец без средств, приведший бухгалтерские книги в хлам и в итоге отдавший клуб за долги американскому фонду - это "россонери" проходили три года назад, это "нерадзурри" проходят именно сейчас. Потому и пришлось продавать Лукаку и Хакими на 180 миллионов евро. Если не вернут 275 миллионов долга - перейдут от Сунинг под контроль фонда из США.

Общий долг "Интера" составляет 472 миллиона евро, "Милана" - 125. В предыдущем сезоне "Интер" задекларировал наибольший убыток в истории Серии А и второй в истории футбола - 245 миллионов евро, "Милан" за год снизил убыток с 194-ех до 96-ти. Снизил зарплаты с 129-ти до 79-ти. Повысил доходы с 172-ух до 241-го. Клуб оздоровляется.

Вот только в то же время доход "Интера" составил 362. Разница в доходах за последние три года в его пользу огромна - 1.05 миллиарда против 641-го миллиона. А общий убыток за три года всего на 41 миллион больше. Да, тенденции "змей" беспокояще отрицательные, а "дьяволов" - положительные. Последние уже пережили исключение из Еврокубков и выбираются из ямы, первых, возможно, это ждет. Но на данный момент соотношение сил ясно.

В сущности, свои годы разбазаривания денег черно-синий миланский клуб провел гораздо эффективнее, чем красно-черный. И несправедливо сравнивать Сунинг с Йонгхонгом Ли. Сунинг потратил на клуб столько же, сколько Эллиотт "Милана" - более 700 миллионов. И гораздо большие доходы "Интера" привлекают спонсоров, дают больше пространства для маневра, больше живых денег. В "Милане" же живых денег просто нет.

Менеджеры

Опережает чемпион вице-чемпиона и в менеджерской части. Джузеппе Маротта - гений трансферного рынка, уже точно можно сказать, что легендарный менеджер. Лукаку и Хакими удалось продать очень выгодно и заменить за небольшую сумму Эдином Джеко и Дензелом Думфризом, удалось переманить свободным агентом одного из лидеров соседей Хакана Чалханоглу с повышением зарплаты лишь в 0.5 миллиона. Турок просто понял, какой из проектов солиднее.

Паоло Мальдини из "Милана", при всем к нему уважении, просто не того уровня. 30-летняя разница в опыте с Мароттой сказывается. Он упустил Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумму бесплатно, скорее всего, таким же образом летом упустит Франка Кесси и Алессио Романьоли. У него не получается усилить скамью запасных, много кадровых проколов. Состав команды несбалансирован. И он совершенно не умеет продавать. Потому и нет средств на усиление.

Калабрии проект Эллиотт очень нравится, он считает его правильным, возвращением к настоящему "Милану", клубную стабильность считает критически важной. Но не покидает ощущение, что речь о проекте калибра "Аталанты", а не новом "Гранде Милан". Симпатичном, но без трофеев. Особенно - на контрасте с атмосферой проекта нового "Гранде Интер" у соседей.

По итогам январского Меркато болельщики "Милана" остались крайне разъяренными и разочарованными, с ощущениями, что их клуб - не гранд. Скупость Эллиотт, надзор УЕФА, которому пришлось обещать снизить убыток до 30-ти миллионов, слабость Мальдини привели к покупке лишь 18-летнего форварда Лазетича за пять миллионов. Замена одному из лидеров обороны Кьеру, вылетевшему до конца сезона, не куплена, хотя в воздухе витали 7-8 имен.

А "Интер" без шума и пыли купил одного из лучших латералей Европы Робина Гозенса за всего 25 миллионов и взял в аренду опытного форварда Кайседо.

Тренеры

На тренерском мостике преимущество как раз должно быть у Стефано Пиоли. Он тренирует 19 лет, пережил в карьере уже все. Он построил эту команду, за более двух лет работы вырастил звёзд из талантов и хороших игроков из посредственных, лавирует между травмами, уже много лет складывающимися в дикую эпидемию. Он - лидер этого проекта и почитаем игроками. Симоне Индзаги же тренирует лишь шестой год и первый - в "Интере".

Впрочем, Индзаги также доказал свою компетентность. После нелегкого периода адаптации в начале сезона команда нашла стабильность, яркость. Сохранила оборону предыдущего сезона и существенно добавила в атаке, играет свободнее, легче, интереснее, высоко прессингует, как и сегодняшний соперник. Обо всем этом говорят игроки, заявляя, что чувствуют себя более раскрепощенными, чем при Антонио Конте, что получают большую свободу действий.

Разумеется, ни в коем случае нельзя забывать и о работе самого Конте. Он изменил менталитет команды, научил её побеждать, научил быть уверенной в себе, научил не только как стать чемпионом, но как и чувствовать себя им. С таким менталитетом и с яркостью и свободой в атаке от Индзаги в "Интере" считают, что Скудетто принадлежит им и хотят начать серию, хотят установить гегемонию в итальянском футболе, какая была у "Ювентуса".

Их ощущения передаются экспертам и болельщикам. Причем даже болельщикам всех других команд, в том числе и "Милана". При том, что сразу две команды (ещё и "Наполи") отстают от лидера лишь на четыре очка, слишком многие уверены, что лидер слишком силен и не предоставит никому шансы занять свое место. Не только из-за матча в запасе, способного увеличить гандикап до семи очков, но прежде всего из-за своей мощи.

Игроки

По составу "нерадзурри" уж точно значительно опережают "россонери". Великолепная тройка Шкриньяр-Де Фрай-Бастони напоминает легендарную тройку "Ювентуса" Барцальи-Бонуччи-Кьеллини, и это эксперты также отмечают. Думфриз почти заставил забыть о Хакими. Опытный Дармиан играет как в молодости, а юный Димарко - как ветеран. Центр поля Брозович-Барелла-Чалханоглу великолепен и умеет все. Это становой хребет команды.

Великолепна и скамья запасных в полузащите и атаке с Алексисом Санчесом, Видалем, Корреа, Гальярдини. И, что самое главное, и она, и стартовый состав почти всегда в сборе. Сегодня не будет лишь Корреа и Гозенса. Минимальное количество травм в "Интере" Конте и Индзаги поражает. Поражает и максимальное количество в "Милане", вызывающее у его болельщиков уже устало-циничную реакцию.

За последние полтора года его игроки пропустили 377 матчей из-за травм. У второго - "Наполи" - 271, а у "Интера" - 214. Из них по пропущенным из-за мышечных травм счёт 187:114:66.

Кем ответит команда Пиоли? Ураганным левым флангом Тео Эрнандеса и Рафаэля Леау, способным разрушить любого соперника. Усиленным центром поля. Скорее всего, сегодня выйдут сразу три опорника. На позиции "десятки" - Франк Кесси, в своем последнем матче перед отъездом на Кубок Африки игравший там же и сделавший дубль в Эмполи.

Мобильностью и работоспособностью правого фланга Калабрии/Флоренци и Салемакерса.

Сегодня у Стефано отсутствуют два главных центральных защитника - Кьер и Томори. Последний, возможно, будет в запасе. Калулу и Романьоли сыграют вместе во второй раз в жизни. Главная "десятка" Диас в ужасной форме уже несколько месяцев, его замены Крунич и Даниэль Мальдини не того уровня. Как и правый вингер Мессиас и опорник Бакайоко. Ребич постоянно травмируется. Как и Златан Ибрагимович. Оба сегодня не сыграют.

Возглавит атаку "Милана" Оливье Жиру. Работает он очень неплохо, но уступает такому же возрастному взятому почти бесплатно бомбардиру Эдину Джеко. Джеко принёс победу "Интеру" на 90-ой минуте последнего матча, у него уже 12 голов и семь ассистов в 29-ти во всех турнирах. У Жиру 6+2 в 20-ти. А ведь у чемпиона есть ещё Лаутаро Мартинес, сильно сдавший, но желающий реабилитироваться за смазанный пенальти в дерби в первом круге.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Кесси, Мессиас, Леау, Жиру

Форма

Что касается общей формы, то "Интер" вроде бы гораздо лучше. После того дерби в лиге добыл девять побед и ничью, не пропустив в семи из этих матчей, выиграл Суперкубок, вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Милан" же с того момента потерпел четыре поражения в лиге, вылетел из Лиги Чемпионов, лишь однажды в Серии А связал более двух побед подряд. Без Кьера и Томори начал гораздо чаще пропускать, гораздо менее стабилен.

В последних двух матчах он проиграл дома "Специи" на 96-ой минуте и скатал скучнейшую "нулевку" с "Ювентусом".

Правда, не все так однозначно. Последние пять побед "змеи" добыли с разницей в один мяч, играли натужно, тяжело. В Кубке против "Эмполи", Суперкубке против "Ювентуса" и лиге против "Венеции" выцарапывали жизненно важные голы на последних секундах. Был в январе и 0:0, хотя и гораздо более яркий, против "Аталанты". Кстати, в матчах лиги (по девять) против Топ-8 счёт по очкам 16:15 в пользу чемпиона. То есть почти равенство.

В январе команды страдали и очень устали. Так что двухнедельный отдых пришёл к ним очень вовремя. И кому он больше пойдёт на пользу - неизвестно. Как неясно, кому пойдёт на пользу приведение в порядок газона "Сан Сиро", просто убитого в январе.

Прогноз: Интер - Милан 2:1

Итак, что мы увидим сегодня? "Интер" блестяще играет дома, не проигрывал здесь в лиге 28 матчей подряд, а "Милан" очень силен в гостях. Но сегодня обе на "Сан Сиро". И последнее поражение "нерадзурри" дома было как раз от "россонери". Обе любят прессинговать, атаковать, забивать, но в дерби очень часто играют крайне осторожно. Матч первого круга (1:1) получился бурным, но не ярким. Хотя недавно были и 4:2, и дважды 3:2.

Индзаги признал ухудшение формы, заявил, что матч не решающий, в дерби никогда нет фаворитов, а выиграет тот, кто выиграет единоборства. Но на "Милан" больше давления. Многие считают, что, если проиграет сегодня, судьба Скудетто будет решена. В частности, бывшие игроки команд Рууд Гуллит, Ивано Бордон, Массимо Оддо. Пиоли признал, что в случае неудачи начнёт смотреть в турнирной таблице не вверх, а вниз. Думая уже о месте в Топ-4.

Такое давление и кадровые проблемы, скорее всего, сильно ударят по команде Стефано. Статистика очных матчей также не в их пользу - победа, четыре ничьи и шесть поражений в десяти последних в лиге...