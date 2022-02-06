Дебют Влаховича, излишний энтузиазм его команды. Ювентус - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.02.2022

После прихода Душана Влаховича и Дениса Закарии "Ювентус" не может позволить себе не попасть в Топ-4". Так считает Дино Дзофф, так считают многие. Эти январские приобретения воодушевили, переключили рубильник в клубе и вокруг него в режим отличного настроения и больших амбиций. Проблема в том, что в последние годы этот рубильник часто переключается сам по себе. Массимилиано Аллегри призывает не впадать в эйфорию, боится, как бы энтузиазм не привел к сходу с рельсов. Сегодня против "Вероны" такое возможно.

6 декабря. 21:45. Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Лука Массими

Рельсы "Юве" явно заметны. Результаты в последнее время весьма хороши. В лиге - шесть побед и три ничьи в девяти матчах, шесть из них без пропущенных. До четвертого места по набранным очкам теперь лишь одно. В Кубке легко разбита "Сампдория". Суперкубок проигран "Интеру" лишь на 120-ой минуте. Проблема, разумеется, в игре. Во второй каденции Аллегри команда еще более невзрачна, чем в первой, по забитым в лиге лишь 11-ая. В последнем матче против "Милана" не попадала в створ ворот. Но ведь это Аллегри.

Больше должна беспокоить реакция. СМИ, болельщики и сам клуб реагируют болезненно на такую игру, делают совсем не обязательные выводы. Именно тот матч против "Милана" и привел к практически панике, заставив броситься на до того не слишком вероятные в январе трансферы Влаховича и Закарии. А теперь может помешать сверхэнтузиазм. Аллегри заявляет, что начинается решающая стадия сезона, после которой возвращения нет, призывает прежде всего сохранять баланс и не прекращать работу, напоминает о силе "Вероны".

"Верона" и вправду сильна. В атаке - уж точно. Забила на девять мячей больше "Ювентуса", ее второй и третий бомбардиры Капрари и Барак забили по восемь, в то время, как второй бомбардир "Юве" Дибала - семь. По ассистам и вовсе четыре игрока "мастифов" опережают лучшего у "зебр". Подопечные Игора Тудора несомненно играют в командный футбол, красиво комбинируют, агрессивно высоко прессингуют. Как результат - они на девятом месте, по потерянным очкам лишь в трех позади "Ромы" и "Лацио", то есть Еврокубков.

На их счету в нынешнем сезоне победы над "Ювентусом" (2:1), "Ромой" (3:2) и "Лацио" (4:1), пусть и дома, ничья в гостях с "Наполи" (1:1). В последних четырех матчах лиги они набрали больше, чем подопечные Аллегри - девять очков против восьми, забили больше мячей - девять против семи. Тудор даже заявил, что жалеет о начале перерыва на матчи сборных, поскольку может сбить ритм команды.



Сегодня ожидается быстрая интенсивная агрессивная игра. Агрессия лишь повысится, поскольку Тудор долго играл в "Ювентусе", работал в предыдущем сезоне там ассистентом Андреа Пирло и увольнение оттуда уже не раз обиженно обсуждал в интервью. Он захочет взять реванш, оформить шесть очков против этого соперника в сезоне и кое-что доказать. А, учитывая прогресс команд в плане реализации в последнее время (в декабре "Верона" сдала, переживала кризис, но вернулась), мы должны увидеть и голы.

Кадры

Симеоне, Капрари, Барак и лишь затем Дибала и Мората. Таков был порядок в таблице бомбардиров. Но теперь к "Ювентусу" присоединились 17 голов Влаховича, а "Верона" как раз потеряла 12 голов Симеоне из-за дисквалификации. СМИ уже пишут о "тройке мечты" Влахович-Дибала-Мората. Аллегри, правда, предостерегает насчет баланса, предупреждает, что такая тройка должна будет много бегать. Но придется бросить ее в бой. Прежде всего - из-за травм Бернардески, Кьезы, усталости Куадрадо после возвращения из Южной Америки.

Потеряли туринцы игроков и в других линиях. Локателли дисквалифицирован, а МакКенни также прилетел из Америки, поэтому Закария пришел как раз вовремя. Аллегри также сообщил, что будет играть Артур. Бентанкур ушел в "Тоттенхэм" вместе с Кулушевски, поэтому третьим опорником должен стать Рабио. В обороне по-прежнему отсутствует Бонуччи, также нет Алекса Сандро и под большим вопросом Лука Пеллегрини.

У "Вероны", кроме Симеоне, отсутствуют защитники Давидович и Фработта. Последние двое - давно. Именно поэтому клуб позаботился зимой привести защитников. Опытные Рецос и Депаоли теоретически могут выйти на поле уже сейчас. Хотя, скорее всего, фланги все же займут реактивные Фараони и Лазович, кошмар для Данило и Де Шильо. В центре поля Тудор говорит о важности мощного и мобильного Тамеза. Барак, которым интересовался "Наполи", очень опасен и умными передачами, и подключением в штрафную.



В атаке Симеоне заменит Лазанья либо Калинич. Оба вышли на замену в последнем матче против "Болоньи" и сделали победный гол на 85-ой минуте. Кевин навесил, Никола замкнул головой.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Де Шильо, Артур, Закария, Рабио, Дибала, Влахович, Мората

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Чеккерини, Гюнтер, Фараони, Тамез, Велозу, Лазович, Барак, Капрари, Калинич

Прогноз: Ювентус - Эллас Верона 2:1

Из четырех последних очных матчей два завершились со счетом 2:1. Победами "Вероны". Еще два - со счетом 1:1. До этого веронцы дважды подряд проиграли в Турине со счетом 1:2. В восьми последних очных матчах обе забивали. Скорее всего, и сегодня будет плотная борьба и обе забьют. Размен Влаховича на Симеоне, как и общее качество игроков - огромные преимущества хозяев, с другой стороны, у них слишком много других потерь и они менее собранны как команда. Ставим на них, но здесь любой результат не удивит.