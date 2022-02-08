После бурной субботы Моуриньо в гостях у Интера. Интер - Рома: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 08.02.2022

"Интер" и "Рома" получили слишком мало времени для того, чтобы опомниться от бурной для них субботы. "Нерадзурри" проиграли дерби, ведя в счете на 74-ой минуте и безраздельно доминируя в первые 60, как заявил их наставник Симоне Индзаги. Он также жаловался на фол в атаке при первом голе "Милана". "Рома" же и вовсе бушует насчет судейства, воюет со всеми, включая Федерацию и тренера женской сборной. В такой атмосфере первый визит Жозе Моуриньо к "Интеру" после требла 12 лет назад выглядит особо интересным.

8 февраля. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Поражение в дерби завершило серию "Интера" из 16-ти матчей без таковых против итальянских соперников, из них 13-ти побед. Оно получилось особенно болезненным, ведь в первом тайме чемпион и вправду переигрывал вице-чемпиона в одни ворота, а во втором сам выключился, потерял нити управления игрой и позволил сопернику забить дважды с двух моментов. Арриго Сакки даже обвинил его в том, что поступил как "типичная итальянская команда". Не добил, не искал нокаут, а прекратил играть. Другие эксперты и болельщики согласны.

Вот так, за один матч "нерадзурри" от эйфории по поводу почти завоеванного Скудетто и начала гегемонии в лиге перешли к серьезному беспокойству. Следующий матч в лиге - в гостях против "Наполи", и по его итогам их могут сбросить с первого места и неаполитанцы, и миланские соседи. А до него еще матч на вылет в Кубке, который в последние годы неудачен для них. Ни одного финала за последние десять лет, из них пять вылетов в четвертьфиналах. Индзаги говорит о том, что этот турнир должен быть в ДНК клуба, но реальность иная.

Впрочем, следует отметить, что Индзаги всеми силами пытается реагировать на дерби по-взрослому. Призывает думать рационально, не забывать о том, чего команда добилась за эти полгода. Призывает проанализировать свои ошибки как сильная команда и научиться "убивать" матчи. А о эпизоде с первым голом "Милана" (там была жесткая игра корпус в корпус, которую можно расценить по-разному) он упомянул в одном предложении, хотя и описал его как "явный фол Жиру на Алексисе Санчесе".

Реакцию "Ромы" никак взрослой нельзя назвать. После отмененного гола Николо Дзаньоло в матче против "Дженоа" из-за того, что Тамми Абрахам в процессе атаки наступил на ногу сопернику она пошла в крестовый поход. Жозе Моуриньо не пожелал анализировать игру, а обрушился на арбитров и Федерацию в целом, поскольку "относятся к нам как к малому клубу". "Против "Ювентуса", "Интера" и "Милана" такое бы не свистнули. Если это фол, то футбол - уже не тот вид спорта, который я знаю, и его нужно переименовать".

Дошло даже до баннера от ультрас "Ромы" возле офисов Федерации, в котором ее руководство было названо клоунами, а правила - не равными для всех. И до обращения клуба в Федерацию с требованием отреагировать на высказывания главного тренера женской сборной Италии Милены Бертолини о том, что Дзаньоло, удаленному после отмены гола за протесты и нецензурную лексику, "нужны помощь и воспитание". На это высказывание также резко отреагировали агент игрока и его мать.

Если говорить о футболе, о чем в "Роме" не пожелали, отыграла она дома против "Дженоа" из зоны вылета Серии А слабо, не выжав ничего из огромного статистического преимущества, даже за 22 минуты в численном большинстве. Из 23-ех ее ударов по воротам лишь три попали в створ, да и они были рабочими для вратаря. Таким образом, прервана очередная мини-серия из трех побед в лиге и Кубке, после которой Моуриньо много раз повторил, что его команда достигла взрослости и баланса. Ее шансы попасть в Топ-4 лиги невысоки.

Интересно также привести высказывание Моуриньо еще перед матчем против "Дженоа": "Топ-4 важна экономически и для престижа, но трофей - это трофей, это победа, и я абсолютно верю, что трофеи приносят что-то вроде позитивного вируса, новый путь существования и мышления. Трофеи фундаментальны и очень важны для нас". Означает ли это, что он уже отказался от борьбы в лиге и собирается бросить все силы на Кубки? В частности, на сегодняшний матч?

Кадры

В обеих командах ожидается ротация, но не настолько существенная. После грубой ошибки Самира Хандановича в дерби повышается шанс увидеть в воротах "Интера" Раду, игравшего в 1/8 финала Кубка. В центре обороны кого-то из главной тройки Шкриньяр-Де Фрай-Бастони могут заменить Д"Амброзио или Раноккия. Фланги освежат Дармиан и Димарко, а атаку - Алексис Санчес, автор победного гола в Суперкубке. Последнее особо актуально, поскольку Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко лишь с двумя голами с игры на двоих в их последних 17-ти матчах.

У "Ромы" вариантов для изменений меньше, да и настроя на этот турнир, судя по словам Моуриньо, больше. Ее еще и не ожидает матч против "Наполи" в лиге, а лишь против "Сассуоло". Поэтому Моуриньо может сменить разве что Мейтленда-Найлса на Винью и Кристанте на Верету. Капитан Лоренцо Пеллегрини наконец-то возвращается, но вряд ли в стартовый состав. Если все же да, в запас уйдет Мхитарян. Абрахам забил уже 17 мячей во всех турнирах, включая один в Кубке, и продолжит возглавлять атаку.

"Интер": Раду, Шкриньяр, Раноккия, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Санчес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Винья, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло

Статистика

В официальных матчах команды встречались 210 раз. Преимущество здесь у "Интера" - 92 победы, 57 ничьих и 61 поражение. В последних девяти матчах он не проигрывал. Правда, шесть из них, шесть подряд завершились ничьими. С другой стороны, после этих ничьих он добыл две уверенные победы. В том числе и в нынешнем сезоне, когда разгромил "Рому" в Риме со счетом 3:0. К 24-ой минуте того матча Чалханоглу и Джеко сделали счет 2:0, а на 39-ой Думфриз оформил разгром.

Следует отметить также показатели команд против других представителей традиционной Топ-7 Италии. В десяти таких матчах показатели "Интера" - по четыре победы и ничьи и два поражения. Перед дерби он сыграл вничью 0:0 с "Аталантой", выиграл Суперкубок у "Ювентуса" (2:1) и победил "Лацио" в лиге (2:1). "Рома" в восьми матчах добыла одну победу, одну ничью и потерпела шесть поражений. После 4:1 над "Аталантой" она уступила "Милану" без особых вариантов и проиграла "Ювентусу", ведя со счетом 3:1 до 70-ой минуты.

В 1/8 финала Кубка "Интер" победил дома "Эмполи" со счетом 3:2. Алексис Санчес открыл счет, Байрами и автогол Раду вывели соперника вперед, на 90-ой минуте Раноккия сравнял, а на 14-ой минуте дополнительного времени Стефано Сенси забил решающий гол. "Рома" же переиграла дома "Лечче" из Серии Б со счетом 3:1 в основное время. На ранний гол Калабрези ответив голами Кумбуллы, Абрахама и Шомуродова.

Прогноз: Интер - Рома 1:1, 2:1 после дополнительного времени

Серия "Интера" на самом деле была обманчивой. Он не побеждал с разницей более одного мяча с 17-го декабря, дома в Суперкубке и в Кубке вырвал победы лишь с огромным трудом в овертайме. Его проблемы в атаке и общей скорости очевидны. Он ищет реванш за дерби (слова Индзаги), но больше думает о "Наполи". "Рома" же просто недостаточно сильна и думает о чем угодно, но не о своей игре. Зато настроена на турнир. Думается, Моуриньо затянет соперника в овертайм, но там сыграет скамья запасных Индзаги.