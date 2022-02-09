Милан - Лацио: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 09.02.2022

9 февраля. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Симоне Соцца

В Кубке Италии "Милан" и "Лацио" - старые знакомые. Они встречались 20 раз с 8:8 по победам, если не считать серии пенальти. Причем в последних девяти "орлы" победили пять раз при всего одном поражении. Из этих побед четыре состоялись на "Сан Сиро", в том числе 1:0 в 2019-ом и 2015-ом годах. Они стали единственными поражениями в 17-ти последних домашних кубковых матчах "россонери". Так что даже несмотря на общее соотношение сил, предсказать здесь победителя крайне сложно.

В сущности, и общее соотношение сил не совсем ясно. "Милан" не впечатляет. В восьми последних матчах во всех турнирах он добыл пять побед, среди них в овертайме в 1/8 финала Кубка над "Дженоа", и потерпел два поражения. У "Лацио" в тех же восьми матчах те же пять побед, в том числе и в овертайме на той же стадии Кубка против "Удинезе", и лишь одно поражение. 22-23 января оба сыграли со счетом 0:0 - с "Ювентусом" и "Аталантой" соответственно. А после этого победили, но разным путем.

Победа в Миланском дерби вызвала эмоциональный всплеск. "Дьяволы" чувствуют, что от края пропасти окончания борьбы за Скудетто вернулись в самую гущу борьбы. За характер, за камбек после 74-ой минуты они получили немало комплиментов. По набранным очкам в Топ-матчах (18) теперь лучшие в лиге. Впрочем, по всеобщему мнению, большую часть дерби по игре они явно уступали, спасаясь суперсейвами вратаря. А до того была типичная "нулевка" с "Юве", провал со "Специей", овертайм с "Дженоа"...

"Лацио" в последних матчах выглядел поинтереснее. Главная новость - налаживание обороны, успевшей скатиться на 13-ое место в Серии А и не пропускавшей лишь в двух турах из первых 19-ти. В последних четырех матчах лиги и Кубка она не пропускала вовсе. В атакующем же плане матчи против "Удинезе" и "Аталанты" также были невзрачными, но затем последовала впечатляющая победа во Флоренции - 3:0. Тот матч был выигран с позиции силы, с мощным футболом, и даже с элементами Сарризма.

Сам Маурицио Сарри очень доволен прогрессом команды и признал, что решил строить ее больше исходя из качеств игроков, чем из своих принципов. Похоже, это приносит результат. Сегодня же он надеется, что команда Пиоли будет слишком отвлечена мыслями о лиге и что полное поражение от неё в том турнире в августе здесь же (0:2) не повлияет.

Наставник "Лацио" - вовсе не фанат Кубка Италии. Он в очередной раз повторил, что речь об одном из наименее спортивных соревнований в мире. "Формат ясно составлен с целью помочь определенным командам достичь финальных стадий и собрать доходы от телетрансляций". Вместе с тем, он заявил, что в лиге его команда в "земле нигде". То есть ни за что существенное не борется. И потому хочет взять Кубок. Пиоли также хочет этого, желая подтвердить достижения своей каденции в "Милане".

Кадры

Обе команды, скорее всего, избежат ротации. Тем более, что вариантов у них немного. У "Милана" по-прежнему отсутствует Златан Ибрагимович. Ребич и Томори вернулись, но вряд ли готовы к стартовому составу. Скорее всего, сохранится состав второго тайма дерби, когда Диас на позиции "десятки", Кесси отошел назад в центр поля, а на правом фланге атаки играет Мессиас, а не Салемакерс.

Особое внимание к Оливье Жиру. С начала сезона он вышел в стартовом составе в девяти матчах во всех турнирах против итальянских соперников и забил восемь мячей. Во всех девяти "Милан" победил.

У "Лацио" отсутствует воспитанник "Милана" Франческо Ачерби. Впрочем, серию матчей без пропущенных оформляли без него. Так что, возможно, он уже и не лидер обороны. Оформляли эту серию и без еще одного экс-игрока "Милана" второго вратаря Рейны. Сегодня он должен получить шанс вместо Стракоши. Лейва и Катальди борются за место в центре поля, Луис Альберто и Милинкович-Савич должны составить одному из них компанию. Сергей в блестящей форме, с 8+8 по схеме "гол+пас".

Здесь, разумеется, особое внимание к Чиро Иммобиле. В 20-ти матчах лиги, в которых играл, он забил 18 мячей. Именно благодаря ему "Лацио" может похвастаться третьим тандемом бомбардиров в лигах Топ-5 по голам в нынешнем сезоне с 26-ю. Опережают Чиро и Милинковича-Савича лишь тандемы Бензема-Винисиус и Левандовски-Гнабри. Форвард сборной Италии также забил единственный гол в 1/8 финала Кубка.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Жиру

"Лацио": Рейна, Хюсай, Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Лейва, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Прогноз: Милан - Лацио 1:1, 2:1 в дополнительное время

Кроме "Ювентуса", "Милан" и "Лацио" - наиболее стабильные команды в Кубке за семь последних сезонов - по четыре полуфинала, два финала первых, три финала вторых. "Лациале" успешно играют на "Сан Сиро", выбивали здесь и "Милан", и "Интер". Они в целом в лучшей форме, особенно в обороне. Против несколько кризисной атаки соперника. Пиоли же опасается их атаки "наивысшего уровня". А от своих требует показать взрослость, сфокусированность, организованность обороны и терпение.

Много голов вряд ли будет. А в плане результата все же поставим на команду, более сильную в этом сезоне в целом.