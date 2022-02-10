Аталанта - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 10.02.2022

Встречи между "Аталантой" и "Фиорентиной" стали украшением розыгрыша Кубка Италии сезона 2018/19. Тогда обе команды и в лиге забивали в сумасшедшем темпе, а в первом матче полуфинала Коппа выдали 3:3, который мог бы быть и 5:5. 2:1 в ответном должен был быть 3:2, а то и 4:3. Через год флорентийцы взяли реванш, выбив бергамцев из Кубка в 1/8 финала. Единственный раз за четыре последних сезона, когда "Богиня" не была в полуфинале. Способны ли сегодня обе выдать что-то запоминающееся?

10 февраля. 19:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

"Фиорентина" сейчас способна запомниться с какой угодно стороны. Она одержала лишь одну победу в шести последних матчах лиги. Вначале выдала приличные ничьи с "Сассуоло" и "Вероной", затем влетела со счетом 0:4 "Торино", затем победила в овертайме в Кубке в гостях "Наполи", но со счетом 5:2, выдержав вдесятером и переиграв девятерых, затем добыла 6:0 в лиге над "Дженоа" из зоны вылета. После чего против "Кальяри" из той же зоны добыла лишь 1:1 и влетела дома "Лацио" (0:3). Жуткая нестабильность.

В клубе были потрясены уходом Душана Влаховича в "Ювентус", из-за чего, возможно, и проиграли "Лацио" (наибольшее поражение дома за два года) в прямой битве за Еврокубки. Болельщики протестовали, владелец клуба Рокко Коммиссо угрожал покинуть пост президента. Главный тренер Винченцо Итальяно говорил "лишь" о наивных ошибках, необязательных, случайных пропущенных, уверял, что игроки полностью верят в проект, а новичкам, преемникам Влаховича, просто нужно время. Но все ли так просто?

В "Аталанте" точно непросто. Она также выиграла лишь один из шести предыдущих матчей лиги. В том числе и трижды сыграла со счетом 0:0, разгромила "Удинезе" со счетом 6:2, проиграла дома "Роме" (1:4) и, сразу после перерыва - "Кальяри" (1:2). У предыдущих неудач были оправдания в виде травм и болезней, выкосивших состав, но поражение от команды из зоны вылета получилось уродливым. Крайне слабая игра в атаке, провал новой тактической схемы 4-2-3-1, ужасные ошибки в обороне и удаление вратаря.

"Уродливое" - определение Джан Пьеро Гасперини. "Мы должны сфокусироваться на том, чтобы быть командой, потому что отыграли слишком уродливо, очень плохо. Нужно вернуть сплоченность. Мы теряли слишком много легких мячей, слишком мало атаковали с флангов, слишком мало заходили в штрафную. Мы не доставили никаких неприятностей сопернику. Мы должны говорить не о голах, а о порядке. Прежде всего вновь стать командой. Возможно, мы подумали, что все дается нам слишком легко".

На что способны такие команды сегодня? Обе пытаются доминировать, обе прессингуют высоко. "Фиорентина" - вторая в лиге по владению мячом, "Аталанта" больше любит перехватывать и сразу же атаковать ворота. Стиль игры обеих должен обещать интереснейший матч. Но вот форма...

Кадры

В схеме 4-2-3-1 на флангах играли Руслан Малиновский и Марио Пашалич. Логично, что их тянуло в центр, и в итоге они застревали на полпути. Продолжит ли Гасперини с таким экспериментом? И прибегнет ли к ротации, поскольку ближайший матч лиги - против "Ювентуса", команды, отобравшей у него четвертое место? Критически важный. Проблема его в том, что из-за травм ротацию будет трудно произвести. Отсутствуют Толой, Пеццелла, Миранчук, Иличич и Сапата.

Справа выйдет Хатебур либо Дзаппакоста, в центре обороны особых вариантов нет. Удаление Муссо не распространяется на Кубок. В центре поля как раз есть выбор двоих из троих - Фройлера, Де Роона и Коопмейнерса. Есть выбор и под нападающим, экс-игроком флорентийцев Муриэлем, но вряд ли Гасперини бросит в бой новичков Бога и Михейле. Малиновского точно стоит выпустить, поскольку в шести матчах против этого соперника в карьере заработал два гола и три ассиста.



У "Фиорентины" потеря лишь одна. Вратарь Драговски. Потеря давняя, и его успешно заменяет Терраччьяно. Многие эксперты и болельщики не поняли, почему в центре обороны против "Лацио" играл Настасич, а на правом фланге атаки - Кальехон. Возможно, Итальяно проводил ротацию с прицелом как раз на Кубок. Теперь же должен вернуться Кварта, на флангах выбор шикарный - Иконе, Гонсалес, Соттил, Сапонара, тот же Кальехон. В центре поля есть Данкан, Кастровилли, Торрейра, Бонавентура, Амрабат, Мале.

Что касается атаки, то выйдет один из январских новичков - Кабрал либо Пьонтек. Первый - новичок в итальянском футболе и еще здесь не забивал. А вот второй блестяще играет в Кубке Италии. В восьми матчах в этом турнире забил десять мячей. В том числе и в предыдущем раунде в Неаполе. "Аталанте" же в трех матчах во всех турнирах он забил три мяча.

"Аталанта": Муссо, Демираль, Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Малиновский, Пашалич, Муриэль

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан, Бонавентура, Торрейра, Иконе, Пьонтек, Сапонара

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 1:2

После двух проигранных финалов "Аталанта" очень хочет взять Кубок и оставить трофейную память золотой эры Гасперини. Проблема в том, что на носу критически важный матч с "Ювентусом". В том, что ее общая форма и настроение плохи. В том, что играет дома, где в лиге набрала лишь 13 очков из 33-ех возможных. В том числе проиграв "Фиорентине" в сентябре (1:2). Гасперини и игроки признаются, что на данный момент не могут решить домашнюю проблему.

В десяти очных кубковых матчах "Фиорентина" неизменно забивала "Аталанте". Выиграла шесть из них, проиграв лишь два. В нынешнем сезоне никто не забил в Кубке больше "фиалок" - 11 голов. В целом их серия матчей в турнире с забитыми достигла 14-ти. В эру Гасперини "Аталанта" выиграла у этого соперника во всех турнирах лишь пять матчей из 14-ти, при шести ничьих и трех поражениях. Такая статистика обещает высокую вероятность сюрприза. Уж точно - голов гостей.