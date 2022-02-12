Еще одна битва за Скудетто. Наполи - Интер. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 12.02.2022

Ещё три тура назад "Интер" казался на пути к Скудетто, и многие эксперты сходились в мысли, что никто другой не сможет взять его. Однако с тех пор преимущество в шесть очков и матча в запасе сократилось к одному и матчу в запасе. Причем на таком расстоянии сразу две команды. "Милан", совершивший камбек в дерби, и "Наполи", тихо набравший свои очки. Сегодня в случае поражения в Неаполе "нерадзурри" могут слететь на третье место. Потому ясно, откуда ощущения многих о том, что матч может стать переломным в сезоне.

12 февраля. 19:00. Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Немало общего

Между этими клубами немало общего. Да, один из Севера, а другой с Юга, любви между ними точно нет. Особенно - после гибели болельщика в стычках фанов три года назад. Оскорбления в адрес "Наполи" на почве территориальной дискриминации от "нерадзурри" звучат ненамного реже, чем от болельщиков "Ювентуса". Зато ненависть к "Юве", обида на туринцев за не один Скудетто, отобранный, как считают миланцы и неаполитанцы, с помощью арбитров, общая на двоих. Особенно - с сезона 2017/18 и скандального Дерби Италии.

Клубы и команды также похожи общей ситуацией перед началом сезона. Вокруг "Интера" после ухода Антонио Конте и продажи Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими царило ощущение катастрофы, коллапса. Боялись распродажи команды. Её функционеры потом заявляли, что на самом деле все было гораздо спокойнее, с планом, но в режиме живого времени казалось иначе. Ну а владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис просто отказывается вкладывать в команду, собирается экономить. Летом подписал игрока из Чемпионшипа и свободного агента.

Оба клуба ставили целью на сезон просто попасть в Топ-4, в зону Лиги Чемпионов. Даже не думая, что получится побороться за Скудетто.

У обоих были свои пиковые периоды. У "Наполи" - в восьми первых турах сезона, когда лишь побеждал и пропустил лишь три мяча. У "Интера" - с октября по середину января, когда набрал 31 очко в 11-ти турах, не пропустив в восьми из них. В эти периоды обе команды и отгружали по 3-4-5 мячей соперникам, и выглядели совершенно непробиваемыми в обороне. Были и неудачные периоды. У первых - восемь туров с ноября лишь с восемью очками, у вторых в начале сезона и, возможно, сейчас.

Объединяют обеих также и главные тренеры. Прежде всего первым сезоном в новом клубе. Игрой на атаку. "Наполи" первый в лиге по владению мячом, "Интер" - по забитым мячам. При этом в обороне речь о двух лидерах лиги. Меньше, чем неаполитанцы, в лигах Топ-5 пропустил лишь "Манчестер Сити". А также приверженностью к деталям, тактической подготовке, скрупулезному изучению соперника. Об этом подопечные и просто знакомые обоих постоянно повторяли. Симоне Индзаги и вовсе за обширные знания ещё в детстве называли Альманахом.

Похожи они и в создаваемой атмосфере. Индзаги в интервью его игроки называют старшим братом, говорят, насколько свободно и удобно чувствуют себя с ним. Лучано Спаллетти, как говорят, также создаёт положительную, доверительную атмосферу. Такое поведение последнего, учитывая его репутацию конфликтного человека, поедателя капитанов (Франческо Тотти, Мауро Икарди) сильно удивляет, но, возможно, два года без работы изменили его. Даже отмечают, что он единственный, кто сумел найти гармонию с эпатажным Де Лаурентисом.

Всесильный президент непривычно тих в этом сезоне. Возможно, потому, что потерял интерес к футболу. Но возможно, что настолько доверяет Спаллетти. А когда заговаривает - полон лишь комплиментов. "Он старательный, собранный и твёрдый, как я люблю. Ты можешь говорить с ним, он не обижается, если просишь у него объяснений, он не преследуем своим эго. Мы понимаем друг друга с полуслова".

Тишина и обучение футболу - таковы два главных принципа работы обоих тренеров. Игроки постоянно повторяют это и очень довольны таким подходом. Также можно назвать принципом использование фундамента предыдущих наставников. Индзаги не стал разрушать наследие Конте, играет по той же тактической схеме 3-5-2. Один из лидеров команды Марсело Брозович даже заявляет, что ее фундамент заложил... предшественник Конте Спаллетти. А в "Наполи" помнят предшественника Лучано Дженнаро Гаттузо.

Конечно, болельщики этих команд помнят каденции Спаллетти в Милане и Гаттузо в Неаполе как неудачные, бурные, полные скандалов и нестабильности. Но в самих клубах и командах понимают лучше. Понимают, что первый сплотил "Интер", заложил фундамент после чехарды тренеров, игроков и президентов, после семи лет без Лиги Чемпионов вывел его туда дважды. А второй превратил "Наполи" из бесхарактерных бунтарей в сплоченный коллектив, взял с ним Кубок Италии, то есть научил брать трофеи.

Связь Лучано с командой и с боссом прошла проверку тяжёлым периодом во время вылета полутора десятка игроков из-за травм, болезней и Кубка Африки. "Идеальным штормом, чрезвычайной ситуацией", как говорил сам тренер. На матч с "Ювентусом" в Турине удалось привезти лишь 13 игроков первой команды. Тем не менее, тогда "Наполи" выглядел лучше соперника по игре и в итоге сыграл вничью. Эксперты и игроки отмечают, насколько спокойным оставался тренер, насколько планомерно продолжал работать и не отступал от своих игровых принципов.

Подопечные Индзаги же отмечают, насколько свободны с ним. Даже признают, что после двух лет с Антонио Конте просили нового тренера играть больше на атаку, выше прессинговать. Получили это и добывают дивиденды. В декабре "Интер" казался командой-победителем Конте с апгрейдом в атаке, то есть неуязвимой. Забил в первом круге больше, чем любой зимний чемпион с 2004-го года (49). Оформил второй в истории лиги календарный год по победам (32) и стал первым с 1950-года, кто забил за год сотню мячей.

Хуан Себастьян Верон, игравший с ним в "Лацио" и без него в "Интере", заявлял, что с ним все в команде кажется легким и что ухода Лукаку и Хакими и не заметили.

Сомнения есть

По составу обе команды также готовы к свершениям. Нередко ненадежного вратаря Хандановича прикрывает железное трио Шкриньяр-Де Фрай-Бастони, которое всегда надежно заменяют даже престарелые Д'Амброзио и Раноккия, латерали Думфриз и Перишич создают вихрь в атаке и забивают, надёжные Дармиан и Димарко позволяют им иногда отдыхать. В центре поля трио Барелла-Брозович-Чалханоглу не менее железное, взятый за бесценок в "Роме" Эдин Джеко уже с 13-ю голами и семью ассистами во всех турнирах. Лаутаро Мартинес дополняет его.

В запасе вынуждены оставаться даже такие люди как Артуро Видаль и Алексис Санчес, причём второй, как только выходит в стартовом составе, забивает. А если ещё Хоакин Корреа оправится от травм.

Состав "Наполи" также силен и глубок. Виктор Осимхен, Дрис Мертенс, Андреа Петанья в атаке, под ними Инсинье, Зелински, Элмас, Политано, Лосано, в центре поля Руис, Лоботка, Ангисса, Демме. Спаллетти не случайно говорит, как тяжело ему оставлять кого-то в запасе. Даже в обороне, более слабой кадрово, пришлось исключить январского новичка Туанзебе из заявки на Лигу Европы. Поскольку Кулибали, Ди Лоренцо, Руи, Ррахмани и даже вроде бы уже списанные Жуан Жезус и Гулям играют на уровне. Как и оба вратаря - Оспина и Мерет.

Правда, сомнения по обеим командам присутствуют. "Интер" сейчас вступает в непростой период, период настоящего экзамена для Индзаги. Многие помнят, что он никогда в карьере не поднимался выше четвертого места. С Конте команда набирала ход и уже не останавливалась, сейчас затормозила, и неясно, по какому пути пойдёт. Проигранное дерби с 1:0 и 1:2 стало ударом, во вторник в Кубке против "Ромы" она победила (2:0), но играла бледновато, сберегая силы. На "Наполи" и на "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов.

Она бледновата ещё с декабря, ведь с 17.12.2021 не побеждала в лиге с разницей более одного мяча. Ее форварды ослабели. Лаутаро Мартинес не забивал с игры в восьми последних матчах за клуб, Джеко забил лишь дважды в 11-ти. А сегодня ещё и Бастони дисквалифицирован.

"Наполи" же опомнился от тяжёлого периода и собрал свой состав из больниц и Африки, успел одержать четыре победы в Серии А над командами из второй десятки лиги, но и вылететь из Кубка с 2:5 дома против "Фиорентины". Во всех этих матчах он не впечатлил. Осимхен забил впервые после 112-ти дней, Кулибали только-только вернулся из Камеруна. Капитан Лоренцо Инсинье уже заключил контракт с "Торонто" и уйдёт летом и в целом проводит слабоватый сезон. Лосано травмирован.

В конце концов, не факт, что Спаллетти уже удалось изменить традиции "Наполи" как лузера в решающих матчах.

Ориентировочные составы

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис, Политано, Зелински, Инсинье, Осимхен

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Наполи - Интер 1:1

В пользу "Наполи" родной стадион, на который проданы все разрешённые билеты. Серия побед, то есть хорошее настроение. Отдых посреди недели. Желание реванша за матч первого круга, в котором, как считают игроки и тренер, проиграли несправедливо (2:3). Желание реванша Спаллетти. Умение доминировать больше, чем "Интера", усталость соперника. Ни одной победы Индзаги-тренера на этом стадионе, его постоянные провалы против "Наполи" с "Лацио".

В пользу "Интера" физическая мощь, 14 голов головой от семи разных игроков, злость и желание реванша после дерби. Чемпионская уверенность в себе, которая значит очень многое. Как и свежая уверенность победителя Суперкубка. Три победы и ничья в четырёх последних очных матчах.

Вроде бы ожидается яростная битва с обилием голов. С другой стороны, не лучшая форма обеих команд и дыхание "Милана", который также в борьбе за Скудетто, могут привести к осторожности. Тем более, что традиционно в этих матчах, например, в пяти из шести последних, забивается не более двух мячей. Поэтому прогнозируем ничью 1:1.