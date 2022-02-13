Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.02.2022

Борьба за Скудетто предельно уплотняется, особенно - после ничьей в матче "Наполи" - "Интер". Уплотнится ли борьба за четвёртое место? Во многом зависит от результата в Бергамо. "Аталанта" потеряла это место в предыдущем туре в пользу "Ювентуса" и попытается сразу же его вернуть, доказать, что держит удар. А сзади тем временем подбираются "Рома" и "Лацио". Массимилиано Аллегри называет матч прямой битвой за Топ-4, но не решающей. Тем не менее, он способен чётко обозначить тенденции.

13 февраля. 21:45. Серия А. 25-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

"Аталанта" привыкла к плохим сериям в начале сезонов как к почти традиции. В сентябре начали спрашивать о конце эры, о конце этой команды Гасперини, но в ноябре эти вопросы уже исчезли. Она даже впервые в каденции Джан Пьеро вышла в Топ-4 так рано - в 12-ом туре. Но вот теперь она также впервые в каденции Гаспа выдала такую плохую серию в лиге - одну победу в шести матчах - на такой поздней стадии. И вопросы о конце эры вновь посыпались и в её адрес, и в адрес экспертов. Тем более - после вылета из Кубка в четверг.

Бергамцы ныне действительно в глубоком игровом кризисе, растеряли интенсивность, слаженность, изобретательность в атаке. Кубковый матч против "Фиорентины" (2:3) ещё и был прогрессом по сравнению с двумя 0:0 и 1:2 от "Кальяри". Там было больше интенсивности, больше хороших отрезков, больше интересных комбинаций. Два забитых. Тем не менее, цельного впечатления не осталось, перебороть соперника в численном большинстве не удалось, а пропущенный на последних секундах оформил вылет.

Гасперини и игроки не были допущены руководством к послематчевым интервью, спортивный директор обвинил во всем судейство. Так что остаётся цитировать более старое интервью тренера, после предыдущего тура лиги против "Кальяри", когда он заявил, что его подопечные играли плохо, не работают как команда, должны прежде всего действовать вместе и не думать, что все даётся легко.

В "Ювентусе" настроение противоположное. Огромный энтузиазм по поводу приходов в январе Душана Влаховича и Дениса Закарии лишь больше разогревается. Серб забил в первом своём матче, протащил мяч и с помощью рикошета принёс победный гол на 88-ой минуте во втором - в Кубке против "Сассуоло" в четверг. Если считать лигу и Кубок, команда держит серию из 12-ти матчей без поражений - девять побед, три ничьи. Как раз с поражения от "Аталанты" в первом круге. Уже можно говорить о традиционном спурте "бьянконери".

Да, игра команды все ещё не удовлетворяет. Аллегри признал, что чистота игры в пас ещё не та, что в целом команда ещё не добилась ничего. Что после раннего гола против "Сассуоло" заснула. Она засыпает после своего же первого гола в любом матче. Правда, в четверг проснулась очень мощно и выдала свой лучший второй тайм в сезоне в плане атаки. Точнее - перехватов и молниеносных контратак. Лишь чудеса от вратаря соперников спасли его от 4-5 пропущенных. Уже очень похоже на команду первой каденции Аллегри.

Значит ли это, что сегодня все ясно? Отнюдь нет. В одном матче может быть все что угодно. Тем более - против "Аталанты", крайне злой сейчас, способной собраться в любой момент и выдать отличную игру против кого угодно. Тем более, когда игровые проблемы самого "Ювентуса" присутствуют, и переход на игру с ультраатакующей тройкой Дибала-Влахович-Мората все ещё свеж, не отработан до автоматизма и оставляет бреши в балансе.

Образец игры первого круга (1:0), когда "Аталанта" переборола "Юве", перекрыла и поймала на контратаке, может сработать и сейчас.

В сущности, может сработать любой образец. В последних девяти очных матчах полное равенство - по три победы и ничьи. Причем обе успели победить в гостях и дома. Правда, дом для "Аталанты" сейчас вовсе не крепость. В 11-ти матчах лиги на "Гевисс" в нынешнем сезоне она набрала лишь 13 очков. В том числе лишь одно в последних трех. А "Ювентус" как раз играет в гостях почти не хуже, чем дома - 22:23 по очкам. По забитым в гостях даже лучше - 20:16.

Кадры

У "Ювентуса" отсутствуют Кьеллини, Бернардески и, разумеется, Кьеза, а так все в сборе. Возможно, Аллегри не выпустит кого-то из трио и сыграет осторожнее. Тем более, что опорники Артур, МакКенни и Рабио добавляют, а Локателли стабилен на высоком уровне. Но скорее всего, трио выйдет. А Куадрадо будет сильным джокером в запасе. Данило должен занять правый фланг обороны, а вот слева готовы и Сандро, и Пеллегрини, и Де Шильо.

У "Аталанты" нет Сапаты, центрального защитника Паломино, атакующих защитников Иличича и Миранчука. Первый вратарь Муссо был удален против "Кальяри". Его заменит, как и в том матче, Росси, вообще-то считающийся третьим вратарем. Интересный ход. Неясна ситуация с латералем Пеццеллой. Единственный форвард в заявке Луис Муриэль не вышел с первых минут в Кубке, значит, выйдет сейчас, хотя и в плохой форме.

В плохой форме после возвращения и Руслан Малиновский. Особенно на контрасте с отличным дебютом Жереми Бога. В Кубке контраст между действиями в атаке правой стороны Руслана и левой Жереми в плане и активности, и эффективности был очевиден. Далеко не все СМИ отдают украинцу место в стартовом составе. Тем более, что против Топ-соперника такое должен получить более оборонительный Пессина или любимец Гасперини Пашалич.

"Аталанта": Росси, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Меле, Малиновский, Пессина, Муриэль

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Локателли, МакКенни, Закария, Дибала, Влахович, Мората

Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:2

Спортдир "Аталанты" Умберто Марино признал, что сейчас каждый матч для команды как тяжёлый подъём наверх, и ничего не складывается в её пользу. А "Ювентус" как никто умеет чувствовать кровь, такие страдания. С другой стороны, "Аталанта" как никто умеет опоминаться, собираться, мгновенно включаться на полную и выносить. Должен быть сверхлюбопытный матч. Но все же "Ювентус" в нынешней ситуации - фаворит. Тем более - при проблемах бергамцев в Бергамо.