Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.02.2022

Последние недели "Аталанты" получаются еще какими бурными! Неудачи в лиге, вылет из Кубка, разговоры об окончании эры. Постоянные травмы, бойкот прессы, обвинения в адрес арбитров. Последние дни уже были положительно бурными. Победа в Лиге Европы над "Олимпиакосом" и неудачи "Ювентуса" в лиге снизили давление, удержали в борьбе за Топ-4 Серии А. А сегодняшняя продажа контрольного пакета клуба американским инвесторам открывает новую главу в его истории. Удастся ли направить этот позитив в русло матча во Флоренции?

20 февраля. 13:30. Серия А. 26-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В игровом плане бергамцы все еще в кризисе. Лишь одна победа в семи матчах лиги - такую серию команда в каденции Джан Пьеро Гасперини выдавала лишь однажды, и тогда опустилась в зону вылета. Она играет крайне предсказуемо, заторможенно, разговоры вокруг нее с итогами эры не утихают. Гасперини приходится огрызаться, заявляя, что "пессимизмом дышит не команда, а те, кто критикует ее". Вместе с тем, он признает проблемы в командной игре, призывает прежде всего вновь стать командой, а затем думать о предсказуемой атаке.

Кое-какой прогресс есть. Против "Ювентуса" она уже отыграла гораздо лучше, доминировала, упустила победу лишь на 92-ой минуте. Против "Олимпиакоса" в Лиге Европы в четверг наконец-то победила, устроив камбек с раннего 0:1. Правда, игра все еще не лучшая, создает она мало, три гола в двух последних матчах забила со стандартных положений. Гасперини и автор дубля против греков с угловых Джимсити даже шутят, что в свете травм форвардов албанец должен занять их место на постоянной основе.

"Фиорентина" недавно была в похожем состоянии, лишь с одной победой в шести матчах лиги. В том числе 0:4 от "Торино", 0:3 от "Лацио", ничья с командой из зоны вылета. Уход Душана Влаховича, казалось, сотряс ее слишком сильно. Но и она начала опоминаться. Причем как раз через атаку. В Кубке за 120 минут забила пять мячей "Наполи", затем за основное время девять дней назад успела забить три той же "Аталанте". А затем победила в Специи (2:1). Причем в двух последних матчах забивала решающие голы в самой концовке.

Винченцо Итальяно признал, что команда несколько растеряла энтузиазм и доволен, что начала его возвращать. Что соперники уже боятся ее. Вместе с тем, каждый матч считает экзаменом. Сейчас, когда ставки высоки, настолько высоки, что в случае победы окажется лишь в двух потерянных очках от четвертого места, экзамены и вправду в каждом матче.

Как мы уже видели и в первом круге лиги, и в Кубке, матчи этих соперников всегда яркие, драматичные, искрометные, в них вплоть до последних секунд может произойти все, что угодно. По очным почти равенство - 5:4 по победам в последних 15-ти при шести ничьих, при этом после трех побед "Аталанты" подряд состоялись две победы "Фиорентины" подряд. Сумеют ли флорентийцы продлить серию до трех? В концов концов, Итальяно признал, что оба матча в этом сезоне были совершенно равными и могли повернуться как угодно.

Кадры

Травмы Сапаты и Муриэля оставили "Аталанту" на этот матч без форвардов. Жереми Бога, активный январский новичок, должен занять позицию "фальшивой девятки". За ним расположатся двое из четверки Пашалич-Пессина-Коопмейнерс-Малиновский. Несмотря на блестящий гол "Ювентусу" и весьма активную игру против "Олимпиакоса", место Руслана в "старте" вовсе не обеспечено. Замену на 64-ой минуте в четверг можно расценить по-разному. Как желание поберечь к воскресенью или недоверие. Коопмейнерс будет фактически означать игру с тремя опорниками.

В ворота после дисквалификации в предыдущем туре возвращается Муссо. На флангах выйдут скорее Хатебур и Дзаппакоста, чем Пеццелла и Меле. А в центре обороны из-за травмы Паломино выбора нет.

У "Фиорентины" также возвращается первый вратарь. Вот только вынужденно. Вообще-то, из-за травм и плохой формы Драговски потерял место в воротах в пользу Терраччьяно. Пьетро сейчас болен, и выход Бартоломея - скорее ослабление. Зато линия обороны выйдет наиболее сильная. Даже есть варианты с более атакующим Одриосолой и более надежным Венути.

В центре поля возвращаются Бонавентура и Торрейра. Что должно вернуть автора победного гола (а до этого - грубой голевой ошибки) в Специи Амрабата в запас. Данкан и Кастровилли поборются за место в составе, первый мощнее и сильнее в отборе. В атаке слева выйдет Сапонара или Соттил, справа - отлично играющий Гонсалес. А в центре атаки - герой Кубка Пьонтек. В лиге в Специи он также забил (хотя за 25 минут до этого не реализовал пенальти) и желает заставить флорентийцев забыть о Влаховиче.

"Фиорентина": Драговски, Венути, Миленкович, Кварта, Бираги, Торрейра, Бонавентура, Данкан, Гонсалес, Пьонтек, Сапонара

"Аталанта": Муссо, Демираль, Толой, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Пашалич, Бога





Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:2

На веселье, на обилие голов точно можно ставить без особых сомнений. Правда, матч этот еще и крайне важен. Если "Фиорентина" выиграет его - окажется, что был прямой битвой за Топ-4. Выиграет ли? Дома она набрала 19 очков в семи матчах, побеждая со счетом и 3:0 (дважды), и 4:0, и 6:0. И "Милан" со счетом 4:3. Но затем влетела "Лацио". "Аталанта" же, при всех своих проблемах, в гостях в лиге в девяти последних матчах добыла семь побед и две 0:0. А 0:0 здесь точно не будет. Скорее всего, команды встретятся посредине.