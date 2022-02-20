Интер - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.02.2022

Сегодня "Интер" отыграет свой десятый матч за последний 41 день. И усталость уже начинает сказываться. Лишь в трех из этих матчей он победил в основное время, лишь в одном - с разницей более одного мяча. В трех из четырёх последних не побеждал вообще, проиграв два из них - дерби в лиге и "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов - из-за усталости и четырёх пропущенных после 73-ей минуты. "Милан" вчера ничьей в Салерно преподнес ему царский подарок. Но хватит ли самим "нерадзурри" сил для возвращения на первое место в Серии А?

20 февраля. 19:00. Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Франческо Форнеу

Матч против "Ливерпуля" (0:2), как и до этого в лиге против "Наполи" (1:1), вселил энтузиазм в команду. В смелом выступлении против англичан и умении перехватить инициативу в Неаполе после неудачного первого тайма увидели признаки силы, организованности, характера. Симоне Индзаги заявляет, что с таким уровнем игры ожидает прилив сил на продолжение и много побед в лиге. Вот только создал "Интер" в обоих матчах очень мало. В створ ворот мерсисайдцев не попадал вообще. Его игровые проблемы и усталость очевидны.

Очевидны и проблемы "Сассуоло". Прежде всего в обороне. В двух из последних шести матчей он позволял соперникам забить по четыре мяча. В лиге выиграл лишь один из восьми последних, три из 15-ти последних. В последних четырёх потерпел два поражения и добыл две ничьи. Он гораздо слабее, чем в предыдущих сезонах, жутко нестабилен. Потому никак не может попасть в Топ-10. Да и его атака девятая в лиге, что маловато. Кроме 5:1 над "Эмполи", в последнее время она совсем не впечатляет.

Впрочем, сегодня она способна продемонстрировать интересные козыри. Её наставник Алессио Дионизи прямо признает, что против грандов ей легче играть, чем против других. И даже легче в гостях, чем дома. В последних пяти матчах лиги против традиционной Топ-7 "Сассуоло" не проигрывал. Победив в гостях "Ювентус" и "Милан", дома "Лацио" и не уступив дома "Наполи" и "Роме". В предыдущем туре против "волков" (2:2) действуя ярко, смело, интенсивно и удерживая победу до добавленного времени. То, что нужно против уставших "змей".

Можно ещё и добавить матч Кубка в гостях у "Ювентуса" десять дней назад. Его "нероверди" проиграли лишь на 89-ой минуте из-за рикошета, до этого отыгравшись после раннего пропущенного и проведя отличный первый тайм. Против грандов они несомненно умеют играть.

Что получится сегодня? Матчи между этими командами всегда яркие, драматичные, "Интеру" даже не раз приходилось отходить в оборону. Был период с его четырьмя поражениями подряд, затем победой и двумя ничьими в трех матчах, в том числе 4:3 и 3:3. Хотя теперь длится серия в пользу чемпиона - три победы подряд, две последних со счетом 2:1. В октябре он устроил камбек, забив победный гол на 78-ой минуте.

Также следует отметить, что "Интер" отлично выступает дома в лиге. Правда, проиграл последний матч. Но "Милану", для которого это также дом. А до этого выиграл на "Меацца" семь матчей подряд. Хотя три последних перед дерби - лишь с разницей в один мяч.

Кадры

Немало вопросов, несмотря на все ещё первое место в лиге по забитым, возникают к атаке. Конкретно - к Лаутаро Мартинесу, не забивавшему с игры уже в десяти матчах за клуб подряд. Неясно, почему Индзаги настолько доверяет ему, тем более, что Алексис Санчес забивает почти при каждом выходе в "старте". Сегодня чилиец может заменить как раз Эдина Джеко, забившего три очень важных мяча за последний месяц, но уставшего.

Архитектор в середине поля Марсело Брозович дисквалифицирован. Что особо опасно против острых команд типа "Сассуоло". На его позицию, скорее всего, отойдёт Николо Барелла. А ближе к атаке будет действовать либо Артуро Видаль, либо Роберто Гальярдини. Также нужна замена ещё одному дисквалифицированному - центральному защитнику Бастони. Димарко готов.

Центр обороны - наибольшая проблема "Сассуоло". Руан с автоголом против "Ювентуса", Феррари с удалением против "Ромы". Последнего, скорее всего, заменит не более стабильный Айхан. Давно травмирован мощный опорник Обьянг, без которого гораздо труднее работать в отборе. Зато вернулись после дисквалификаций трансферные цели "Интера" Распадори и Скамакка, болельщик "Интера" Берарди, как всегда, готов помучить его. Траоре отлично отыграл против "Ромы". Здесь и ещё одна трансферная цель чемпиона опорник Фраттези.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Барелла, Гальярдини, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Санчес

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Айхан, Рожерио, Лопес, Фраттези, Берарди, Траоре, Распадори, Скамакка

Прогноз: Интер - Сассуоло 2:2

"Сассуоло" - специалист по грандам. Особенно - по уставшим грандам. Он понемногу возвращает атакующую мощь. А чемпион страдает и в атаке, и в обороне и не хочет замечать этого. Последнее само по себе опасно. Опасно будет и без Брозовича и Бастони. В последних пяти очных матчах были забиты 22 мяча, что позволяет ожидать голепад. Из них "Сассуоло" не проиграл лишь один, что выглядит по игре несправедливо. Он заслужил большего.