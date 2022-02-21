Кальяри - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.02.2022

Шесть из семи команд Топ-7 не победили в 26-ом туре Серии А. "Наполи" сегодня постарается избежать этой участи. Если избежит - выйдет на первое место. Правда, задача будет непростой. На Сардинию Лучано Спаллетти прилетел с разреженным составом, а с первых минут выйдет ещё более разреженный. Команда сильно устала после битвы с "Барселоной" в четверг в Лиге Европы. А "Кальяри" в хорошей форме, но вчера опустился в зону вылета и захочет вновь подняться. Ожидается острая борьба.

21 февраля. 20:00. Серия А. 26-й тур

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Наполи"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Большинство игроков вернулись к Спаллетти после травм, болезней и Кубка Африки лишь несколько недель назад. И сразу же вернулись результаты. В лиге команда побеждала в четырех из шести последних матчeй при двух ничьих с "Ювентусом" и "Интером". В трех из них не пропустив, а в четвертом выиграв разгромно. 1:1 в Барселоне также в плюс, хотя во втором тайме там пришлось обороняться. Спаллетти остался очень доволен характером, борьбой, командным ростом в матчах против миланцев и каталонцев.

Вместе с тем, игра ещё не так чиста и мощна, как в начале сезона. Даже в матчах против аутсайдеров наблюдались проблемы в интенсивности и креативе. А в двух последних против грандов интенсивность игры во вторых таймах упала особенно заметно. Проблемы с физической готовностью?

В шести последних матчах лиги на счету "Кальяри" три победы, две ничьи и одно поражение. В том числе ничья с "Фиорентиной" и победа в Бергамо над "Аталантой". Тогда в центр атаки пришлось ставить полузащитника, но он, Гастон Перейро, не подвёл, сделал дубль. Вальтер Маццарри отмечает провал на 10-15 минут против "Эмполи" в 25-ом туре, из-за чего не удалось удержать победу, но в целом очень доволен ростом команды. Сегодня также рассчитывает на болельщиков, процент допуска которых повысился до 75-ти.

"Кальяри" традиционно не ищет владение мячом, а "Наполи" первый в лиге по нему. Поэтому течение игры довольно ясно. Полное преимущество будет у гостей, хозяева будут играть мощно, разбивать игру на единоборства и контратаковать. Хотя и Маццарри заявляет, что, если позволять этому сопернику доминировать, он приведёт тебя к головокружению. Мотивация доказать "Наполи", в котором провел лучшие годы карьеры и Спаллетти, с которым бывали стычки (сейчас вроде бы все в порядке), точно будет высокой.

Спаллетти заявляет: "Лишь те, кто ничего не понимают в футболе, могут заявлять, что в Кальяри будет меньше подводных камней, чем в Барселоне. Они проиграли лишь в одном матче из последних шести, чувствуют уверенность в себе и гармонию с тренером, отлично знающим "Наполи". Наша концепция должна сохраняться против всех". Настраивает на серьёзную битву.

Кадры

Спаллетти точно не может рассчитывать на Инсинье, Лоботку, Лосано, Политано, Ангиссу и Туанзебе. Также проблемы у Осимхена и Руиса, которых, скорее всего, с первых минут не выпустят. Говорят даже о переходе в центр поля левого защитника Мариу Руи. Впервые в его пятилетней неаполитанской карьере. Тогда Жуан Жезус сыграет на позиции португальца. В атаке выйдет скорее Петанья, чем Мертенс, на флангах - глухой запасной Унас и вообще не вингер Элмас.

Особое внимание к "десятке" Петру Зелински, забившему и в Барселоне. Он в отличной форме.

У "Кальяри" отсутствуют Рог, Валюкевич (оба уже давно), Ловато и Нандес. Проблемы у Карбони, Паволетти, Марина и Ликоянниса. То есть большей частью в обороне. Хотя и в полузащите в схеме 3-5-2 игроков не хватает. Придётся вновь выпускать двух левых защитников Дальберта и Ликоянниса? Лучший бомбардир Жоао Педро поведёт атаку, с ним в паре может выйти и тот же Перейро, и Кейта, и Паволетти. Январский новичок Базелли должен получить шанс в центре поля.

"Кальяри": Краньо, Альтаре, Гольданига, Чеппителли, Белланова, Грасси, Базелли, Дальберт, Дейола, Перейро, Жоао Педро

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Жезус, Демме, Руи, Элмас, Зелински, Унас, Петанья

Прогноз: Кальяри - Наполи 1:2

"Наполи" выиграл в Кальяри шесть матчей подряд, забив в них 19 мячей. В последнем - со счетом 4:1. С другой стороны, больше запомнился матч в Неаполе весной (1:1) с пропущенным на 94-ой минуте, из-за чего было потеряно место в Лиге Чемпионов. Кадровые потери обеих велики, неясно, как повлияют. Но все же логичнее ставить на команду, из восьми своих последних гостевых матчей против команд не из Топ-7 выигравшую семь. "Наполи" умеет играть в гостях против таких соперников.