Лацио - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.02.2022

В четверг "Наполи" и "Лацио" вылетели из Лиги Европы. Первый уступил дома "Барселоне" со счетом 2:4, второй сыграл вничью с "Порту" со счетом 2:2, также дома. Причем оба клуба остались чуть ли не довольны вылетами, явно облегчающими им календарь. Тем более, что уже и не в Кубке. Маурицио Сарри постоянно заявляет, что если бы не Еврокубки, "лациале" уже давно были бы в Топ-4 лиги. Неаполитанская пресса также видит облегчение в вылете. Значит, сегодня, в своём последнем турнире на сезон, обе будут играть в полную силу.

27 февраля. 21:50. Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

В лиге неаполитанцы не проигрывали в семи матчах подряд. Правда, в трех из них сыграли лишь вничью. В том числе и 1:1 в двух последних против "Интера" и "Кальяри". Даже против прессинга аутсайдера Серии А им было крайне трудно устоять. Да и в четырёх выигранных матчах играли против далеко не лучших команд далеко не лучшим образом. Лучано Спаллетти признал, что команда играет во втором круге далеко не так сильно, как в начале первого, что не хватает качества и чёткого владения мячом, которое было тогда.

Если смотреть на результаты во всех турнирах, побед нет уже в четырёх последних матчах. Трижды 1:1 и 2:4.

"Лацио" не проигрывал в лиге в пяти последних матчах, из которых две ничьи. В том числе и с тем же счетом 1:1 против "Удинезе". Правда, в игровом плане он как раз добавляет. Сарри постоянно говорит об этом, говорит, что видит сплоченную команду и уверен в том, что при спокойных тренировках в течение недели, проседаний формы и проблем с "физикой" уже не будет. 3:0 над "Фиорентиной" и "Болоньей" уже выглядели впечатляюще. С другой стороны, и он выиграл очень мало матчей из последних во всех турнирах - один из пяти.

Матчи между этими командами всегда яркие, эмоциональные, на высоких скоростях. В последних 11-ти было забито 38 мячей. Правда, результат обычно легко предсказать. В девяти из этих 11-ти победил "Наполи", в двух последних - с результатами 5:2 и 4:0. С другой стороны, два последних очных матча в Риме завершились победами хозяев - 2:0 и 1:0. А сегодня им победа, в принципе, нужнее, если хотят бороться за Топ-4. Поскольку "Ювентус" вчера победил и оторвался на семь очков. Хотя гости же выйдут на первое место, если победят.

Кадры

Кадровая ситуация у Спаллетти лучше, чем была в предыдущем туре. Хотя все еще отсутствуют Ангисса, Лосано и Малькюи, а Лоботка не готов играть с первых минут. Неясно и состояние Осимхена, принесшего ничью в Кальяри ударом головой. Зато Политано и Ди Лоренцо возвращаются. Особое внимание вызывает капитан Лоренцо Инсинье. Болельщики крайне недовольны им, освистали во время замены в четверг, считают, что уже попрощался с клубом в преддверии отъезда в Торонто и не выкладывается.

На правом фланге атаки может выйти не Политано, а игрок центральной оси Элмас, как уже не раз бывало. В центре поля ожидается тандем Демме-Руис, хотя от первого Спаллетти не в восторге. Выбора особо нет.

В "Лацио" отсутствует лишь Лаццари, не игрок стартового состава. Вернулись Чиро Иммобиле, Педро. Даже Ачерби, не игравший в лиге 60 дней. К старту он вряд ли готов, да и без него оборона даже заиграла лучше. Вопрос также насчёт уровня готовности Педро. Чиро же готов и желает догнать Душана Влаховича, вчера сделавшего дубль и счёт 20:19 по голам в лиге в нынешнем сезоне. Луис Альберто очень зол из-за промахов против "Порту" и жаждет реабилитироваться, Сергей Милинкович-Савич в очень хорошей форме.

Среди главных вариантов на скамье запасных, кроме Ачерби, левый вингер Дзакканьи, опорники Башич и Лейва и левый защитник Раду. Все они реально готовы усилить игру.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Демме, Руис, Элмас, Зелински, Инсинье, Осимхен

Прогноз: Лацио - Наполи 2:2

"Лацио" отлично играет дома. Семь побед и всего одно поражение в 12-ти матчах. "Наполи" отлично играет в гостях - восемь побед и поражение в 13-ти. Бывшая команда Маурицио Сарри лучшая в лиге по пропущенным, нынешняя - вторая по забитым, но очень много пропускает. Должен быть яркий матч. И 4:0 первого круга в пользу неаполитанцев точно не должны повториться. Они сдали с того времени, а римляне с Сарри добавили. Конечно, команда Спаллетти попытается выйти на первое место. Но более вероятна яркая ничья.

Следует отметить, что начало всех матчей в Италии в этот уик-энд в знак поддержки Украины в её борьбе с российской агрессией перенесено на пять минут.