Малиновский не против Супряги, а вместе. Аталанта - Сампдория: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.02.2022

Два матча Лиги Европы, а особенно - в четверг в Греции - стали отдушиной для "Аталанты" во время непростого периода. В Серии А и Кубке Италии она без побед и с тремя очками в шести матчах, четырьмя забитыми в них и уже отстает от "Ювентуса". В пяти последних в лиге даже набрала меньше очков, чем ожившая "Сампдория". Для Руслана Малиновского отдушиной во время тяжёлого для его страны периода стал дубль в Пирее, первый его за клуб. Встреча сегодня с Владиславом Супрягой в любом случае будет сверхэмоциональной.

Напомним, что начало всех матчей уик-энда в Италии перенесено на пять минут в знак солидарности с Украиной, и перед стартовым свистком на стадионах зачитывается призыв к миру.

28 февраля. 21:50. Серия А. 27-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сампдория"

Главный арбитр: Симоне Соцца

До "Юве" бергамцам прямо сейчас шесть очков с двумя матчами в запасе при преимуществе по очным матчам. То есть математически все в их руках. Но в плане тенденций все движется в пользу Турина. Игры в лиге на данный момент у Бергамо нет. Поражение от команды из зоны вылета, проблески игры, но упущенная победа над тем же "Ювентусом" в добавленное время, никакой игры в атаке и поражение в крайне важном матче во Флоренции... А дома в этом сезоне в лиге и вовсе набраны лишь 14 очков в 12-ти матчах (три победы).

В клубе после каждого матча яростно обвиняют арбитров, после отмененного гола Малиновского во Флоренции и вовсе будто с цепи сорвались. Из-за этого сегодня Джан Пьеро Гасперини будет на трибунах.

Матч в Пирее (3:0) в Бергамо хотят считать прорывом. Полный контроль над игрой и найденный гол, а затем поимка соперника на двух контратаках - отработано идеально. Но не совсем ли другой турнир это?

В "Сампдории" ситуация гораздо спокойнее, даже при том, что она лишь в четырёх очках над зоной вылета. Возвращение Марко Джампаоло принесло энтузиазм, переросший в уверенность. В последних двух домашних матчах его команда победила с общей разницей мячей 6:0, между ними поборолась в Милане (0:1). В предыдущем туре ещё и Фабио Квальярелла забил свой первый гол за 139 дней и сразу ещё один. Джампаоло призывает играть на полную против всех, не бояться запачкать руки и лица. Его команда готова к такому.

Во время предыдущей каденции Джампаоло он был одним из самых неудобных соперников Гасперини. Умение его "Дории" держать мяч и выходить из-под прессинга "Богини" очень помогало. В шести очных матчах между ними счёт по победам был 4:2 в пользу Марко, а две победы Джан Пьеро были крайне сложными. С тех пор "Аталанта" выиграла три матча с разницей в два мяча, один проиграла с такой же, хотя сидела просто в штрафной "Дории" 90 минут и один свела вничью 0:0. Что будет сегодня? Как во 2016-19 годах, или как в последние?

Кадры

У "Аталанты" уже далеко не в первый раз в сезоне некем играть в центре обороны. Сегодня Джимсити и Демираль дисквалифицированы, Паломино травмирован. Последний теоретически может сыграть, но шансы на это невелики. Значит, Гасперини перейдёт на игру с двумя центральными защитниками - Толоем и юным Сальвини? Или же добавит к ним опорника Де Роона? Миранчук, Сапата, Иличич и Муриэль также не здесь, поэтому вновь придётся играть с фальшивой девяткой. Скорее всего - Бога.

Из тех, кто забивал за команду в последних четырёх матчах, сегодня на поле могут появиться лишь Малиновский (великолепный гол "Ювентусу" и дубль в Греции) и Меле. Причем последний, скорее всего, начнет матч в запасе. Дзаппакоста, Хатебур и Пеццелла перед ним. А Пашалич и Пессина не забивали в десяти последних матчах во всех турнирах. Так что голы ожидают прежде всего от Руслана.

В "Сампдории" дыра на правом фланге. Берешински и один из лидеров команды Кандрева дисквалифицированы. Хотя первому есть замена. Январский новичок Конти уже забил два мяча, даже не играя с первых минут. Он заслужил шанс в "старте". Вряд ли восстановятся опорники Сенси и Аскильдсен. Нет и игроков атаки Габбьядини, Дамсгора и Джовинко. Скорее всего, под нападающими выйдет опорник Сабири. То есть на поле будут четыре опорника.

Форварды Капуто и Квальярелла забивают. Впрочем, кроме Супряги, в запасе сегодня будут лишь защитники, опорники и юноши. Так что выход Владислава на поле по ходу матча вероятен.

Хотелось бы, чтобы Малиновский и Супряга встретились на поле. Возможно, они или болельщики устроят перфоманс в честь Украины.

"Аталанта": Муссо, Толой, Скальвини, Де Роон, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Пеццелла, Малиновский, Пессина, Бога

"Сампдория": Аудеро, Конти, О. Колли, Йошида, Мурру, Торсби, Экдаль, Ринкон, Сабири, Капуто, Квальярелла

Прогноз: Аталанта - Сампдория 1:1

Дома в лиге "Аталанта" не побеждала в четырёх матчах подряд. То есть с 30-го ноября. Победы над "Олимпиакосом" - вряд ли признаки прогресса. А "Сампдория" точно прогрессирует. Хотя в гостях проиграла четыре матча подряд, но "Милану" и "Наполи" - лишь со счетом 0:1. Сразу перед этим добыла 1:1 в Риме против "Ромы". Она более чем способна ответить на гол Малиновского, который логично спрогнозировать (против этой команды он уже зарабатывал гол и ассист), и не пропустить больше.