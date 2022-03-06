Наполи - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.03.2022

Решающий ли матч "Наполи" - "Милан" в борьбе за Скудетто? Вряд ли. Ведь все лидеры сейчас теряют слишком много очков в матчах против более слабых команд. Кроме того, за трофей борются три команды, и прямо сейчас лидирует "Интер". Тем не менее, результат последнего матча в сезоне между командами Топ-3 может стать психологическим вбросом энергии либо же ударом, что повлияет на оставшиеся после него десять туров. Стадион будет заполнен на 75 процентов, атмосфера чемпионского матча обеспечена.

6 марта. 21:45. Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

"Наполи" вылетел из Кубка Италии и Лиги Европы с крупными домашними поражениями, но в лиге идет очень мощно. Первый по набранным очкам в 2022-ом году - пять побед и три ничьи в восьми матчах. Он остается стабильным, лучшей обороной лиги (хотя и пропускал в пяти матчах подряд во всех турнирах), возвращение игроков после эпидемии травм регулируется. Он также борется. В 26-ом туре в неудачно складывавшемся матче в Кальяри вытащил ничью на 87-ой минуте, в 27-ом пропустил на 88-ой, но забил на 94-ой и победил "Лацио".

Последней победой Лучано Спаллетти, признанный лучшим тренером лиги в феврале, остался особенно доволен: "Теперь, после такого гола, попробуйте заявить, что у нас нет характера". Он настроен запредельно: "Мы сейчас в наилучшем состоянии для Топ-матча. Никто не может быть более мотивирован, чем мы, потому что мы играем за весь город. Мы сейчас взрослые, а не невротичные и зажатые, как "Наполи" всегда был. У нас есть шанс сделать наши карьеры бессмертными, запомниться навсегда. Или быть забытыми навсегда".

В "Милане" и драматизма, и оптимизма меньше. Он не выиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, причем "Удинезе" и "Салернитане" уступил по игре и желании. Играл лучше "Интера" в Кубке (0:0), Стефано Пиоли считает, что заслужил победу и очень доволен контролем игры и прежде всего идеальной обороной. Но креатива и ускорений было мало. Арриго Сакки даже считает, что играл беспорядочно. Его темп в лиге не удовлетворяет - две победы в шести матчах, пусть и одна из них - камбек в дерби, а игра и вовсе удручает.

Пиоли, тем не менее, не унывает. Особо отмечая успешную игру команды в Топ-матчах в последнее время. В двух против "Интера" она набрала четыре очка, "Лацио" в Кубке разгромила со счетом 4:0, до этого в матче против "Ювентуса" играла лучше соперника (0:0). Считает, что его команда не в худшей форме, чем "Наполи", а дерби в Кубке не забрало энергию, а наоборот - придало. Он как раз пытается снизить давление с отдельного матча, говоря, что все оставшиеся будут перекрестками.

Как сложится игра? Спаллетти отмечает, что соперник комбинирует короткий розыгрыш мяча с длинными передачами, говорит о скорости его форвардов, о высоком прессинге. Пиоли говорит об умении "Наполи" прорываться на дриблинге и находить моменты в позиционной атаке. Считает, что атака обеих сильна и поэтому решит сила обороны. Также обращает особое внимание на замены. И даже признался, что надеется на игру соперника с высокой линией обороны. Для его команды убегать в контратаки против такой удобно.

Нет сомнений, что в матче между безоговорочно лучшей командой лиги по владению мячом и лишь пятой, тем более дома у первой, именно она будет доминировать. Зато последняя будет чаще ускоряться и имеет все шансы победить в прессинге. В конце концов, "Милан" забил больше голов, меньше получая мяч и меньше пробивая по воротам, чем "Наполи". То есть можно сказать, что в целом эффективнее.

Кадры

У "Наполи" в сборе почти все. Кроме Туанзебе и Малькюи. Важны дуэли Калиду Кулибали с Оливье Жиру, Джованни Ди Лоренцо с Рафаэлем Леау, у которого шесть голов и два ассиста в последних 11-ти матчах во всех турнирах. В центре поля неаполитанцев появится вместе с Руисом Лоботка. Не Ангисса, еще не полностью готовый, и не Демме, которому Спаллетти не очень доверяет. Справа может появиться вингер Политано (Лосано также еще не совсем готов) или игрок центральной оси Элмас. Зависит от тактических решений тренера.

Руис и Инсинье забивали "Лацио" из-за пределов штрафной. Лоренцо забил свой первый гол в лиге в сезоне с игры и ответил своим же болельщикам, освистывавшим его и считавшим, что уже не выкладывается за команду, которую покинет летом. Умеет забивать с 16-22 метров и Зелински. А от Виктора Осимхена ждут прорыва в матчах против грандов. Из 17-ти голов в лиге за два сезона лишь два он забил грандам - "Аталанте" и "Лацио". Да и те матчи "Наполи" выиграл разгромно, то есть решающими голы нигерийца не были.

Остановить его будет пытаться Фикайо Томори в еще одной интересной дуэли. Компанию ему составит Калулу, поскольку и Романьоли, и Кьер травмированы. Калулу отлично отыграл в дерби, выйдя на замену. Тео Эрнандес своими прорывами будет помогать Леау, то есть давление на правый фланг "Наполи" будет весьма серьезным. В центре поля отбыл дисквалификацию в Кубке Тонали, а перед ним и Беннасером сыграет еще один опорник Кесси. Хотя и предыдущий раз с Франком на этой позиции вылился в 60 слабых минут в дерби в лиге.

Здесь особое внимание на Жиру, еще не забивавшего в нынешнем сезоне в гостях, Ребича, Диаса и Мессиаса, которые способны явно оживить игру выходами на замену. Возможно, будет в заявке, то есть готов выйти на замену, и Златан Ибрагимович, не игравший с 23-го января.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис, Элмас, Зелински, Инсинье, Осимхен

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру

Статистика

В последних 14-ти очных матчах "Милан" побеждал лишь однажды. Пять сведя вничью и потерпев восемь поражений. Среди поражений и 0:1 в двух последних матчах. Оба состоялись на "Сан Сиро". В последнем матче в Неаполе 22-го ноября 2020-го года "россонери" как раз победили со счетом 3:1, а в предпоследнем - сыграли вничью 2:2. Хотя и здесь статистика десяти последних матчей явно не в их пользу - победа, три ничьи и шесть поражений

"Милан" не побеждал "Наполи" в гостях в лиге дважды подряд с 1981-го года

В целом очные матчи в Милане приносят крайне мало голов. Всего шесть в последних шести во всех турнирах. А вот матчи в Неаполе, наоборот, урожайные. 22 гола в последних пяти

"Милан" - одна из худших команд в лиге по пропущенным с угловых - семь. Лишь одна хуже ее. 24 процента голов команды пропущены именно таким образом

"Наполи" лидирует в лиге по голам ударами из-за пределов штрафной площадки - десять. "Милан" второй в этом компоненте с девятью

Лучано Спаллетти не проигрывал "Милану" в 14-ти своих последних матчах в Серии А - 11 побед и три ничьи. Командам Стефано Пиоли он не проигрывал никогда - семь побед и две ничьи. Показатели Пиоли против "Наполи" в лиге - три победы, четыре ничьи и десять поражений в 17-ти последних. С другой стороны, в шести последних очных матчах между ним и неаполитанцами наиболее популярным результатом была ничья

В матчах против команд Топ-7 в нынешнем сезоне "Милан" набрал 18 очков, проиграв лишь однажды. "Наполи" в первом круге со счетом 0:1. Сам "Наполи" набрал 15, проиграв два. Оба отыграли по девять таких. В этом показателе они лидируют в лиге

Прогноз: Наполи - Милан 2:1

"Наполи" - фаворит матча. Он играет дома, он в хорошей форме, он отдыхал посреди недели, а не играл дерби. Он ощущает важность момента. У него просто более сильный, более талантливый состав. Конечно, его наэлектризованность против спокойствия соперника может проиграть, на самом деле игра неаполитанцев вовсе не блестящая, оборона чуть ослабела, атака забивает не так много. А Топ-матчи "Милан" играет даже лучше. Он вообще играет лучше в гостях, чем дома. Но все же в целом "россонери" выглядят слабее.