Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.03.2022

5:0 над "Салернитаной" и победа в Ливерпуле в Лиге Чемпионов, несмотря на вылет из последнего турнира, вывели "Интер" из уныния, вернули ему чувство собственного достоинства и веру в себя. Правда, возможно, даже слишком. Ему не следует забывать, что 5:0 добыты над худшей командой лиги, а ЛЧ - совсем другой турнир. До этого же команда одержала лишь одну победу в семи матчах подряд во всех турнирах, не забивала в четырех подряд. В свете усталости после "Энфилда" выезд к "Торино" может оказаться очень неприятным.

13 марта. 21:45. Серия А. 29-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Гвида

В математическом плане в Серии А все по-прежнему в руках чемпиона. Пять очков отставания от "Милана" с двумя матчами в запасе. Вот только темп в лиге и общий уровень игры вовсе не обещают две победы в этих матчах. Две предыдущие победы добыты в предыдущих семи. Причем особо показателен единственный за это время матч против крепкого середняка. "Сассуоло" довольно уверенно переиграл "Интер" в гостях (2:0). Еще один крепкий середняк - "Эмполи" - в Кубке затянул его в овертайм, а на 90-ой минуте даже вел в счете.

Перед этими двумя крепким середняком, вышедшим на матч против чемпиона, был сам "Торино". Опять же в гостях, на "Джузеппе Меацца". Можно даже сказать, что в том матче туринцы возили соперника, комбинировали лучше. Но уступили со счетом 0:1. По точно такому же сценарию проходили их матчи первого круга против "Ромы", "Милана", "Наполи" и "Ювентуса". Завершаясь точно таким результатом. Впрочем, во втором круге по такой игре "Торо" сумел сыграть вничью с "Юве" в гостях и даже был несколько разочарован ею.

Иван Юрич опирается на тот матч, также говоря, что его команда заслужила наконец-то победить гранда. Вот только та ничья стала одной из трех в последних шести матчах против всех. При трех поражениях. То есть побед уже не было с 15-го января. Дома состоялись уже два поражения подряд, причем от аутсайдеров. В целом "Торино" выглядит командой, вполне довольной местом в середине турнирной таблицы. С сильной, четвертой в лиге обороной, но лишь 14-ой атакой. Сможет ли опровергнуть такое ощущение сегодня?

Кадры

Симоне Индзаги заявил после матча против "Ливерпуля", что Эдин Джеко будет очень нужен ему в Турине. Тем самым объясняя, почему босниец не получил ни одной игровой минуты. Правда, Эдин за последний месяц забивал лишь "Салернитане" (дважды). Лаутаро Мартинес забил ей три, а также отличился классным голом в Ливерпуле. Но это все, чего он достиг с игры с начала года. Станет ли гол на "Энфилде" перезагрузкой?

Среди потерь прежде всего бросаются в глаза центральный защитник Стефан Де Фрай и архитектор центра поля Марсело Брозовича. Заменить их будет крайне сложно. Д'Амброзио и Раноккия борются за место первого, Весино, Видаль и Гальярдини - второго.

Серьезная потеря "Торино" - первого вратаря Вани Милинковича-Савича. Хотя его заменит опытный Этрит Бериша. С потерями защитника Зимы и полузащитника Прата Юрич должен справиться. А Бремер, Родригес и Лукич вернулись. Под вопросом форвард Санабрия, но с первых минут точно выйдет Андреа Белотти, забивший два последних гола команды. В том числе в дерби. Два предпоследних ассистировал латераль Синго, гол+пас в последних четырех матчах на счету атакующего полузащитника Брекало.

К Бремеру особое внимание. В дерби этот центральный защитник легко остановил Душана Влаховича, и интерес трех главных Топ-клубов Италии к бразильцу лишь возрастает. Джеко явно получил отдых именно из-за сложности противостояния с ним.

"Торино": Бериша, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Побега, Брекало, Белотти

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони, Думфриз, Весино, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Торино - Интер 1:2

Совсем недавно "Торино" был грозой "Интера". В десяти очных матчах добыл четыре победы, четыре ничьи и проиграл лишь дважды. Но после этого проиграл уже пять матчей подряд, пропустив 13 мячей. В целом против грандов он сейчас играет хорошо, но результат не добывает. Не хватает последнего шага, как считает Юрич. Прежде всего - ментального. А чемпион ментально сегодня будет настроен запредельно, поскольку "Милан" отпускать нельзя. Он должен еле-еле, но прервать серию из трех гостевых ничьих в лиге.