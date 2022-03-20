Дерби за следующий сезон. Рома - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.03.2022

"О дерби разговаривают всю неделю, город будто замирает, будто прекращает думать обо всем, кроме дерби, " - такими словами передал ощущения Рима Чиро Иммобиле. "Дерби отделено от всего сезона и должно рассматриваться именно так, без привязки к турнирной таблице, " - считает его наставник Маурицио Сарри. "Дерби - это не для сфокусирования на себе. Это для игры для других, для болельщиков. Без них дерби нет, " - таковы слова сегодняшнего соперника Сарри Жозе Моуриньо.

Любое дерби особенно, а Римское - тем более. Тем более, если учитывать непропорциональность между огромной популярностью "Ромы" и "Лацио" и их довольно скромными в историческом контексте достижениями - всего пятью Скудетто на двоих. Обычно они не борются за что-то грандиозное, и очень редко - одновременно. Поэтому дерби стает отдельным, особенным сезоном, особенной миссией.

Впрочем, нынешнее может стать несколько большим. Поскольку обозначит будущее команд, их новых амбициозных проектов. Да и поражение в нем также опаснее, чем в последние сезоны. Поскольку в нынешнем команды серьезно рискуют и вовсе остаться без Еврокубков. "Фиорентина" подбирается.

Проект Сарри начинает понемногу обрастать мясом. Начинают проявляться элементы Сарризма. По забитым мячам команда вторая в лиге со средним ровно по два за матч - 58 в 29-ти. Если зазеваться против нее - накидает тебе полную кошелку. Семи из 12-ти последних соперников в лиге накидала по три. Более того, в восьми последних турах у нее еще и лучшая оборона в лиге - три пропущенных, шесть матчей без них. В этих турах набраны 17 очков, больше лишь у "Ювентуса".

И все же до полного возмужания еще нужно работать. В четырех из тех восьми матчей забито не более одного мяча. Против "Удинезе" и "Венеции" команда играла невзрачно. Лишь 1:0 против последней, команды из зоны вылета, Сарри объяснил привычными сложностями проти аутсайдеров в такое время сезона, перекрытием пространства, но вместе с тем и недостаточной скоростью его игроков и неправильными действиями после забитого. Нередко "Лацио" не хватает умения взламывать оборону.

В клубе понимают, что семиочковое отставание от четвертого места вряд ли ликвидируют и скорее строят команду на следующий сезон. Сарри говорит о терпении, о правильном росте, развитии команды и о том, что Топ-4 - не цель и не зависит от "лациале". "Разве что кто-то там начнет разваливаться". А вратарь Томас Стракоша прежде всего заявляет, что "не знаю, наиболее ли это сильная команда "Лацио" из тех, за которые я играл, но точно наиболее взрослая".

"Рома" в очень похожей ситуации. По результатам идет хорошо, проигрывает очень редко - лишь однажды в 12-ти последних матчах во всех турнирах, ни разу в последних восьми в лиге. Прежде всего улучшила оборону, пропустив лишь дважды в последних пяти во всех турнирах. Здесь также поняли, что Лиги Чемпионов при восьмиочковом отставании от "Ювентуса" не будет, также желают строить проект с Жозе Моуриньо, расти, добавлять и перенести ожидания на следующий сезон.

Наибольшим достижением за последнее время Моуриньо может считать и считает приобретение характера. Его атаки на игроков из-за отсутствия такового возымели свое действие. В январе "Рома" упустила 3:1 против "Ювентуса" за семь минут и проиграла. В последних семи матчах она трижды избежала поражения после 89-ой минуты и еще однажды - на 84-ой, однажды добыла победу на 99-ой, плюс добыла две победы со счетом 1:0. Португалец довольно отмечает прежде всего такой контраст.

Вместе с тем, и она играет неровно. В последних пяти матчах не забивала более одного мяча. В последних шести в лиге одержала лишь две победы при четырех ничьих. В последних трех во всех турнирах играла хуже соперника - против "Витесса" в Лиге Конференций (1:0 в гостях и выход на 1:1 дома на 90-ой минуте) и против "Удинезе" в лиге (выход на 1:1 на 93-ей). Причем Моуриньо этого не скрывает, говоря о потерях мяча, о плохом выступлении на техническом уровне в четверг против голландцев.

Итак, по игре "Лацио" фаворит. Но в дерби фаворит чаще проигрывает. В пользу "Ромы" также ее победа над грандом ("Аталантой") пятого марта, которая должна добавить уверенности в себе. "Лацио" же в последних шести матчах против грандов, включая Кубок, потерпел пять поражений при 0:0 против той же "Аталанты", забив два мяча. С другой стороны, в его пользу отдых посреди недели. Моуриньо после "Витесса" жаловался на усталость в то время, как "игроки "Лацио" курили сигары с Сарри".

Также следует отметить, что обеим командам легче без мяча, труднее доминировать. Течение матча первого круга предопределили два ранних гола "орлов". Сегодня это особенно важно. Поскольку все последние камбеки "Ромы" автоматически означают, что ей понадобилось отыгрываться после слабого начала матчей.

Кадры

У "Лацио" вернулись крайние защитники Марушич и Лаццари. Первый точно выйдет слева, а вот кто справа - второй или более оборонительный Хюсай - неясно. Сам Сарри ясно и в то же время туманно заявил, что это будет зависеть от тактики, которую изберет, от желания начать мощно либо же осторожно. Под вопросом опорник Катальди, но и без того Маурицио скорее предпочтет опытного Лейву. Педро, перешедший напрямую из "Ромы", забил ей в первом круге, желает многое доказать и сейчас.

Существенной потерей можно назвать дисквалификацию левого вингера Дзакканьи, добавившего в последнее время. Хотя и Фелипе Андерсон вполне компетентен.

У "Ромы" возвращаются после дисквалификаций Мхитарян и Кумбулла. Генрих - один из четырех кандидатов в центре поля вместе с Кристанте, Верету и Оливейрой, разумеется, может расположиться и выше, ближе к двум форвардам Дзаньоло и Абрахаму. У капитана Лоренцо Пеллегрини была высокая температура, но Моуриньо заявил, что он готов играть. Меньше уверенности в центральном защитнике Ибаньесе. Слева за место борются юный Залевски и более опытный Винья.

Наибольшее внимание должно быть приковано к главным бомбардирам команд. Чиро Иммобиле с 21-им голом возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. У Тэмми Абрахама столько же голов, но во всех турнирах. В лиге "всего" 13 и он желает догонять. Именно он позволил команде избежать дополнительного времени в четверг голом на 90-ой минуте.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Винья, Дзаньоло, Абрахам

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Лейва, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон

Очные матчи

В Серии А команды встречались 155 раз. Сорок побед на счету "Лацио", 55 - "Ромы", 60 матчей завершились вничью. Если добавить другие официальные соревнования, общий счет стает 48:66 при 63-ех ничьих. Правда, в последних матчах такого преимущества нет. В последних 12-ти "Лацио" одержал пять побед, четыре проиграл и три матча свел вничью. Причем дважды подряд он не побеждал с 2012-го года, а "Рома" - с 2016-го.

Интересно также, что в четырех из семи последних матчей одна из команд забивала три мяча. Трижды это делал "Лацио". Вместе с тем, десять из последних 11-ти ничьих были скромными - четырежды 0:0, шесть раз 1:1 и однажды 2:2.

Матч первого круга завершился победой "Лацио" со счетом 3:2. Милинкович-Савич открыл счет на десятой минуте, Педро сделал его 2:0 на 19-ой. Ибаньес отыграл один мяч на 41-ой, Фелипе Андерсон вернул преимущество в два мяча на 62-ой и Верету установил окончательный счет с пенальти на 69-ой.

Прогноз: 2:2

Судя по форме, "Лацио" должен победить. Судя по характеру, который в дерби почти всегда важнее, чем форма - "Рома". Судя по статистике, следует ожидать либо скучной ничьей, либо яркого обмена голами с победой одной из команд. В любом случае, предсказать невозможно. Не случайно Франческо Тотти вчера заявил, что дерби - рулетка, и у него нет никаких законов. "В нем решают нервы и отдельные эпизоды". Поставим на яркую ничью. Она редка в таких противостояниях, но почему бы не состояться?

20 марта. 19:00. Серия А. 30-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати