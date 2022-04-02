Аталанта - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.04.2022

Несмотря на не лучшую игровую форму и поражение в очном матче, "Наполи" продолжает цепляться за "Милан". Калиду Кулибали страстно хочет подарить болельщикам историческое Скудетто и верит, что в случае восьми побед в восьми оставшихся "финалах" шансы взять его составят 90 процентов. Возможно. Но уже первый финал крайне сложен. Форма "Аталанты" и ее последние результаты гораздо хуже и неудача завтра может практически лишить ее шансов на Топ-4. Потому должен быть очень жаркий матч.

3 апреля. 16:00. Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

В последних восьми матчах во всех турнирах неаполитанцы одержали лишь три победы и ни разу не обошлись без пропущенных мячей. Вытащили незаслуженную ничью в Кальяри на 87-ой минуте, влетели "Барселоне" дома со счетом 2:4 и вылетели из Лиги Европы, переиграли "Лацио" лишь в добавленное время, проиграли критически важный матч дома "Милану", затем переиграли "Верону" и устроили камбек против "Удинезе". В каждом из этих матчей выдавали нестабильные или заторможенные отрезки. Они лишены прежде всего лёгкости.

Последние две победы практически принес один игрок. Два дубля на счету Виктора Осимхена. В целом же Лучано Спаллетти вынужден призывать команду играть "не на ручном тормозе". В матче против "Удинезе" она проспала целых 50 минут, уступала сопернику. Еще и тренер ошибся, перейдя на тактическую схему 4-3-3. Лишь выход атакера Мертенса вместо опорника Руиса и работа Осимхена принесли камбек и победу. Осимхена, которого завтра не будет из-за дисквалификации.

"Аталанта", как и "Наполи", одержала три победы в своих четырёх последних матчах во всех турнирах. Но у неё такая статистика даже более обманчива. Две из них одержаны в Лиге Европы (над "Байером"), в турнире, где "оробичи" играют легко и мощно как в лучшие времена. В Серии А же они выглядят противоположно - слабо, также заторможенно, даже без особого желания. Лишь две победы в девяти последних матчах, пять из них без забитых. Лишь одна победа в последних шести домашних. Они будто бросают все силы на ЛЕ.

В последнем матче перед перерывом бергамцы с большим трудом победили в Болонье после слабого второго тайма и нескольких сейвов вратаря Муссо. Понадобился поздний гол 18-летнего дебютанта Мустафы Сиссе, всего месяц назад игравшего за команду беженцев в Восьмом дивизионе.

Означает ли все это, что мы не увидим яркую игру? Не увидим 3:2 как в первом круге, 4:2 и 4:1 как в предыдущем сезоне? Все же будем надеяться, что эти команды, обе атакующие, но противоположные по стилю атаки (прессинг, скорость и единоборства "Аталанты", владение мячом, короткий пас и техника "Наполи") в который раз подарят нам сверхинтересный матч.

Кадры

Кадровые потери "Наполи" велики. Вылет Осимхена может сыграть критическую роль. Как и дисквалификация центрального защитника Ррахмани, признанного болельщиками лучшим игроком команды в феврале. Кроме того, травмированы Ди Лоренцо, Петанья и Унас. Первого на правом фланге обороны придётся менять либо юному Дзаноли, либо замученному травмами Малькюи, либо центральному защитнику Туанзебе. Также Руис, Лосано и Зелински не совсем здоровы после матчей сборных.

Особое внимание - к дублеру Осимхена Дрису Мертенсу и капитану Лоренцо Инсинье. Первый почти всегда хорошо прикрывает, когда нужно, забил бергамцам в первом круге, забивал в этом сезоне в гостях "Интеру" и "Ювентусу". Он не забивал с 23-го января, но скорее потому что мало играл. А вот второй принес победу над "Лацио", но в целом забил лишь один гол в сезоне в лиге с игры и вызывает недовольство собственных болельщиков. Те считают, что он уже мыслями в Торонто.

Дуван Сапата закончил сезон. Вряд ли Луис Муриэль готов играть с первых минут. Жереми Бога также не совсем здоров. Возможно, придётся выпускать Сиссе в атаку в "старте". Рафаэль Толой травмирован, потому тройку защитников предсказать просто. А латералями, скорее всего, будут Хатебур и Дзаппакоста, а не Меле и Пеццелла. Центр поля должен усилить Коопмейнерс, который сейчас в отличной форме. Автор ассиста в Болонье Пашалич, а не Пессина составит компанию Малиновскому позади Бога либо Сиссе. Выбор в целом немал.

Руслан не играл в Болонье, но сейчас готов. В первом круге в Неаполе он открыл счёт уже на седьмой минуте. А сейчас очень голоден и скучает за игровыми минутами.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич, Малиновский, Бога

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Кулибали, Жуан Жезус, Руи, Лоботка, Ангисса, Политано, Руис, Инсинье, Мертенс

Прогноз: Аталанта - Наполи 2:2

Букмекеры считают "Аталанту" фаворитом. В ее пользу статистика последних очных матчей - четыре победы, ничья и поражение в шести. В том числе и 3:2 в Неаполе в первом круге. А также кадровая ситуация. С другой стороны, бергамцы, такое впечатление, уже не играют в лиге на все сто, а неаполитанцам очки терять нельзя. Хозяева "Гевисс" дома играют плохо - четыре победы в 14-ти матчах, их завтрашние гости в гостях играют отлично - десять побед и одно поражение в 14-ти. Коса на камень.