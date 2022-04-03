Последняя встреча на миллиард евро. Ювентус - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.04.2022

"Последняя встреча на миллиард евро", - так говорит Tuttosport о сегодняшнем Дерби Италии. Указывая, что стоимость игроков двух команд все ещё превышает миллиард евро, но летом им и всему итальянскому футболу придётся затянуть пояса, сокращать расходы, составы. Потому новая "встреча на миллиард" состоится нескоро. А в нынешнем сезоне и такая цифра не очень помогает в борьбе за Скудетто. "Ювентус" потерял шансы на него ещё в августе-сентябре. А "Интер" завалил февраль-март. Тогда за что сегодня будут играть?

3 апреля. 21:45. Серия А. 31-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Разумеется, играть будет за что. Сама вывеска Дерби Италии всегда обещает яростную борьбу, очень часто - скандалы, недовольство судейством. Особо настраивать игроков на этот матч не нужно. А теперь ещё и турнирная составляющая очень важна. Та самая, которая исчезла во время девятилетней гегемонии "Ювентуса", когда команды пребывали на разных уровнях, боролись за разные цели. Тогда "Юве" также выиграл десять из 11-ти дерби. Но в последних шести во всех турнирах равенство - по две победы у каждой и две ничьи.

По итогам тура "Интер" может практически вылететь из борьбы за Скудетто. В январе, после победы в Суперкубке над тем же "Ювентусом", казалось, начинается его гегемония в Италии. Но с начала февраля, с камбека "Милана" в Дерби Делла Мадоннина, начался развал. В последних семи матчах лиги "нерадзурри" набрали лишь семь очков. В таблице второго круга они десятые. Причём все по делу. Их скорость, легкость и мощь игры улетучились. Как и вера в Симоне Индзаги. Его даже могут уволить летом, если тенденции продолжатся.

В начале марта, казалось, дела налаживаются с 5:0 над "Салернитаной" и отличной победой в Ливерпуле. Но затем наступили два крайне невнятных матча против "Торино" и "Фиорентины". В обоих чемпион выглядел хуже по игре, в обоих пришлось отыгрываться и радоваться ничьей 1:1, в обоих центр поля проседал, а атака создавала, но не реализовывала. Индзаги на основании креатива заявлял, что его команда заслужила набрать гораздо больше очков, чем набрала. Но и признал, что в этих двух матчах относилась к игре не так как нужно.

Сейчас Симоне сильно критикуют. Многие сомневаются в его способности брать большие трофеи, даже вывести команду из этой конкретной ямы, критикуют за замены (против "Фиорентины" они начались лишь на 74-ой минуте). Напоминают, что с "Лацио" он всегда заваливал концовку сезона и демонстрировал себя сильным кубковым тренером, но слабым тренером лиги. Вот и к сегодняшней игре он пытается относиться как к кубковой, заявляет, что требует лишь результат, не игру, хочет видеть агрессию, злость, характер. Сработает ли?

В "Ювентусе" тенденции результатов противоположны. В таблице второго круга он первый, как и в таблице последних 26-ти туров. В последних 16-ти добыл 11 побед и пять ничьих с разницей мячей 29:10. Массимилиано Аллегри заявляет, что не ожидал такого прогресса так быстро и очень доволен развитием команды, и ее уже называют явным фаворитом в борьбе за Скудетто в сезоне 2022/23. Заявляют даже, что способна зацепить этот трофей и в нынешнем сезоне. Последнее, правда, Аллегри постоянно отметает, говоря лишь о месте в Топ-4.

Место в Топ-4 "бьянконери" также могут закрепить за собой уже после этого тура. Сейчас они опережают "Аталанту" на восемь очков, причём у последней матч в запасе. То есть терять очки туринцам все ещё нельзя. Но бергамцам терять и вовсе запрещено. Они играют с "Наполи", и, если по итогам этого тура отстанут от "Юве" ещё больше, Аллегри уже вряд ли упустит место в Лиге Чемпионов. Так что и для него тур может быть решающим. А если ещё и по его итогам удастся обойти "Интер"...

Беспокоиться "Ювентус" должен из-за своей игры. Она и вправду невыразительна, бледна. Забивает он благодаря стандартным положениям и ошибкам соперников, также проседает в центре поля, вратарю Щесны приходится работать. "Вильярреал" его за такую игру в Лиге Чемпионов наказал, поймав на контратаках, грубых ошибках. Он способен оступиться в любом матче, особенно - против сильного соперника.

Какую игру мы увидим? Яркую и скандальную с 3:2 как в мае в лиге в Турине? Унылую и скандальную, как с пенальти "Ювентуса" на 89-ой минуте в Милане в октябре (1:1)? Не скандальную, но сверхдраматичную, как в Суперкубке в январе с голом "Интера" на 120-ой минуте?

Особых яркости и качества точно не стоит ожидать, поскольку команды играют не лучшим образом, а в Топ-матчах ещё и результатов нет. У туринцев в последних - 0:4 от "'Челси", 0:1 от "Аталанты", 1:1 дома с "Наполи", 4:3 с бешеным камбеком над "Ромой", поражение в Суперкубке, 0:0 с "Миланом", 1:1 с "Аталантой", вылет от "Вильярреала". У миланцев - вылет от "Ливерпуля", ничьи с "Миланом" и "Наполи", поражение от "Милана", победа над "Ромой", ничья с "Аталантой". Негусто.

Кадры

В последние недели у "Ювентуса" отсутствовали 8-9 игроков. Теперь часть подтянулись. Алекс Сандро готов играть и заменит дисквалифицированного Пеллегрини, Кьеллини также готов и составит компанию Де Лихту. Бонуччи уже готов выйти на замену. Даже Закария возвращается после более месяца отсутствия, Бернардески вернулся. Так что возможны различные варианты тактических схем.

Интересно, получит ли Пауло Дибала, уходящий из клуба и ведущий переговоры с "Интером", место в первых 11-ти на такой матч? Даже если нет, Влахович и Мората - сильный тандем. Альваро забил три мяча в трех последних матчах лиги, Душан - три в четырёх плюс ассист.

Атака "Интера" в гораздо худшей форме. Лаутаро Мартинес, кроме хет-трика против "Салернитаны", в лиге не забивал с 17-го декабря. Эдин Джеко за этот же период ещё и забивал "Венеции" и "Наполи", но и этого мало. Хакан Чалханоглу во всех турнирах за тот же период с 0+1. Тем не менее, они выйдут в "старте", поскольку Видаль и Санчес и вовсе думают о поиске новой команды летом. Изменения ожидаются в обороне, поскольку Де Фрай готов лишь к скамье запасных, а Думфриз слишком оголяет оборону.

Здесь важнейшая кадровая новость - возвращение Марсело Брозовича. Индзаги назвал его фундаментальным игроком для команды, и с этим согласны абсолютно все. Без него против "Торино" и "Фиорентины" центр поля выглядел разобранным.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Локателли, Закария, Рабио, Куадрадо, Влахович, Дибала

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

В шести из семи последних матчей лиги "Интер" не забивал более одного мяча. "Ювентус" забил более одного в трех из четырёх последних

В четырех из восьми последних матчей во всех турнирах "Интер" не забивал, в ещё трех забил лишь по одному разу

"Лацио" Симоне Индзаги никогда не набирал более 15-ти очков в восьми последних матчах сезона в лиге

В последних девяти гостевых матчах лиги "Интер" не проигрывал - четыре победы и пять ничьих. Причем все последние четыре завершились вничью

"Ювентус" не проигрывал дома в восьми последних матчах Серии А - шесть побед и две ничьи

В последних шести очных матчах во всех турнирах на всех полях у обеих команд по две победы и две ничьи. Но если считать лишь матчи в Турине, полное преимущество у "Ювентуса" - семь побед и три ничьи в десяти последних. Причем в семи из этих матчей он не пропускал

Прогноз: Ювентус - Интер 1:0

Все говорит в пользу "Ювентуса". И последние тенденции, и статистика очных матчей, и психологическое состояние, спокойствие по сравнению с нервами соперника. Конечно, "Интеру" этот матч нужнее, потому он будет чётче играть на победу. В принципе, не так уж он и далек от борьбы за Скудетто - "минус шесть" с матчем в запасе. А в дерби вообще форма часто не имеет значения, фаворита нет. Но все же победа хозяев по вязкому алгоритму Аллегри просматривается. Кто забьёт? Будет очень любопытно, если Дибала.