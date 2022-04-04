Милан - Болонья: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.04.2022

Вчера днем Стефано Пиоли заявил, что посмотрит вечером матч "Ювентус" - "Интер", но отстраненно, поскольку "все зависит от нас и мы должны выполнить свою работу". Правильно, но все же ясно, что он надеялся на потерю очков "нерадзурри", а так же "Наполи" в Бергамо. Этого не произошло, и потому вроде бы гораздо более простой матч дома против "Болоньи" стает гораздо более сложным ментально. На такие сложные победы конкурентов нельзя отвечать потерей очков против глухого середняка.

4 апреля. 21:45. Серия А. 31-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Такая потеря очков возможна. Дома "Милан" играет хуже, чем в гостях. Не выиграл три матча лиги из последних пяти, шесть из десяти. В том числе проиграв "Специи" и сыграв вничью с "Удинезе". Плюс умудрился сыграть вничью в Салерно. Затем, правда, выиграл три матча подряд со счетом 1:0. По победам с разницей в один мяч он лучший в лигах Топ-5 (11), и не случайно его сравнивают с "Ювентусом" первой каденции Массимилиано Аллегри. Но по такому тонкому льду ходить очень опасно.

"Россонери" не проигрывали в лиге в восьми матчах подряд, в десяти во всех турнирах. Их темп несомненно высок. В первых 99-ти матчах лиги при Пиоли средний набор очков за матч достиг 2.04. Это лучший результат для любого тренера с 1994-го года. Оборона играет отлично, вместе с Кубком не пропускала в четырех матчах подряд. Но атака лишь в двух из девяти последних матчей Серии А забила более одного мяча. Более того, команда далеко не всегда доминирует и рисковала пропустить не раз.

"Болонья" не забивала в пяти из семи последних матчей, в трех последних. В десяти последних набрала шесть очков. Она просто доигрывает сезон. От команд Топ-8 потерпела шесть поражений подряд. Вместе с тем, она вовсе не влетает, а постоянно борется, играет организованно. В последних турах "Фиорентине" и "Аталанте" проиграла лишь со счетом 0:1, причём вторую возила весь второй тайм. А "Милану" в первом круге (2:4) забила дважды вдесятером и возила его вдевятером, не выдержав лишь в концовке.

Сегодня ей добавит мотивации и тренер. Синиша Михайлович вновь вынужден пройти курс лечения от лейкемии. На матче он не будет, но обратился к игрокам по видео весьма проникновенно: "Я всегда мысленно с вами. Я буду бороться за вас, и вы должны бороться за меня. Хочу видеть энтузиазм, а не тревогу. Наша игра гораздо лучше результатов. Будет сложно и нам, и "Милану". Пиоли видел обращение и ожидает мотивированную, агрессивную и быструю "Болонью", которая "и без того не любит сидеть и ждать".

Ожидается интенсивная, бурная игра с большим количеством атак. Далеко не факт, что качественная, скорее всего - с плохими решениями, последними пасами и ударами. Но интересная, с отличной атмосферой. Тем более, что впервые за два года разрешено продавать на матч "Милана" сто процентов билетов, и на этом ожидаются более 70-ти тысяч болельщиков.

Кадры

У "Милана" почти все в сборе. Правда, Златан Ибрагимович все ещё не готов к стартовому составу. Впрочем, Оливье Жиру в отличной форме, даже вернулся в сборную Франции и забил там дважды. Дилемма остаётся на позиции "десятки". Опорник Кесси или атакер Диас? Последний, в отличие от первого, отдыхал во время матчей сборных. Рафаэль Леау несколько сдал в последнее время и должен начать возвращать комплименты, которыми его осыпали в начале года. В центре обороны выйдет Калулу, а не Романьоли.

У "Болоньи" не будет Домингеса, Мбайе и Де Сильвестри. Скорее всего, придётся переместить на позицию правого латераля в схеме 3-4-2-1 левого Хики, трансферную цель "Милана". Интересная дуэль шотландца с Леау. Вроде вступительного экзамена. Форвард Муса Барроу и центральный защитник Кевин Бонифаци возвращаются, но вряд ли в первые 11. Последние три мяча команды забил Марко Арнаутович, и к австрийцу, которого когда-то в "Интере" называли "новым Ибрагимовичем", всегда нужно особое внимание.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Жиру

"Болонья": Скорупски, Хики, Сумаро, Теат, Медель, Дайкс, Схутен, Сванберг, Сориано, Орсолини, Арнаутович

Очные матчи

В последних шести очных матчах "Милан" неизменно побеждал и неизменно забивал как минимум по два мяча. Побеждал в 11-ти из последних 12-ти. В пяти последних домашних. На "Сан Сиро" в июле 2020-го года была зафиксирована победа со счетом 5:1. Правда, лишь четыре из тех 11-ти побед состоялись с разницей более одного мяча. В пяти из шести последних очных матчей "Болонья" также забивала. В том числе в первом круге, когда отыгралась вдесятером с 0:2 за три минуты.

В том матче Леау открыл счёт на 16-ой минуте, Калабрия удвоил преимущество на 35-ой. На 49-ой автогол Ибрагимовича сделал счёт 1:2, на 52-ой гол Барроу - 2:2. На 84-ой, когда "Болонья" уже осталась вдевятером, Беннасер забил третий. А на 90-ой Исмаэль ассистировал Златану к седьмому голу шведа в десяти матчах в карьере против этого соперника в правильные ворота.

Прогноз: Милан - Болонья 2:0

Память о недавних неудачах дома против "Удинезе" и "Специи", ничьей в Салерно, проблемы в атаке и в игре дома, нервы "Милана", потерявшего лидерство после победы "Наполи" - почва для сенсации. Как и мотивация "Болоньи" бороться за Михайловича. Судя по статистике последних шести матчей с участием команд, в которых были забиты в целом лишь пять мячей (пять 1:0 и 0:0), также нужно ставить на "тотал меньше 2.5". Вторая ставка должна сработать. А вот первая? Все же поставим на фаворита.