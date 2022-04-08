Интер - Эллас Верона: Анонс и прогноз матча Серии А на 09.04.2022

Победа в гостевом Дерби Италии перевернула состояние, настроение "Интера" с головы на ноги. До неё говорили о глубоком кризисе, об отдалении Скудетто, даже об увольнении Симоне Индзаги. Теперь, после первой победы над "Ювентусом" в Турине за десять лет, "нерадзурри" чувствуют себя на подъёме, вновь полностью в чемпионской гонке, вновь уверенными в себе. Продолжат ли они побеждать на волнах этой эйфории? Или же, как часто бывало, сразу же вновь оступятся?

9 апреля. 19:00. Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Каких-либо новостей в игровом плане 1:0 в Турине не принёс. Оборона чемпиона играла хорошо и до этого, даже во время периода с одной победой в семи матчах лиги. Центр поля, так же как и во время того периода, терял контроль над игрой, пропускал контратаки. А атака не забивала. Полное доминирование "Ювентуса", 6:19 по ударам по воротам, десятый матч из последних 12-ти во всех турнирах, в том числе седьмой из восьми в лиге, с не более одного забитого... В клубе признали, что вытащили матч на характере.

Хватит ли характера, ментальных сил и на не Топ-матч? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку именно такие в последнее время "Интер" и заваливал. Перед дерби Индзаги обвиняли в том, что он лишь кубковый тренер, слабый в формате лиги. К дерби он готовил команду как раз как к Кубку, как к финалу Кубка. Завтрашний матч - типичный матч лиги.

Способна ли "Верона" воспользоваться этим и не проиграть? У неё в резюме в первом круге домашние победы над "Ювентусом", "Лацио" и "Ромой" и ничья в Неаполе, в последних четырех гостевых матчах она не побеждала, но на равных боролась с "Юве" и не проиграла "Роме" и "Фиорентине". Речь о зубастой, быстрой, агрессивной, смелой команде, не боящейся никого и ввязывающейся в единоборства. В недавних матчах с командами такого стиля - "Торино", "Дженоа", "Фиорентиной" - "Интер" добывал лишь ничьи.

В пользу чемпиона может быть не лучший настрой соперника. Веронцы растеряли свою атакующую мощь, в последних четырех матчах забивали не более одного мяча и побеждали лишь однажды - "Дженоа" из зоны вылета дома со счетом 1:0. Им хотелось бы сохранить место в Топ-10 третий сезон подряд, но в целом они уже не слишком напрягаются. Главный тренер Игор Тудор признал, что этот матч нужнее "Интеру". Хотя и, разумеется, заявил, что "Эллас" сыграет максимально агрессивно и серьёзно.

Кадры

Наиболее слабая линия "Интера" сейчас - атака. Возможно, дисквалификация на отчётный матч забивавшего лишь в одном из последних 12-ти в лиге Лаутаро Мартинеса скорее на пользу. Хоакин Корреа попробует занять его место. Аргентинец начал сезон выходом на замену и дублем в Вероне (3:1), оформившем камбек, но с тех пор почти не играл из-за травм. Постарается замкнуть круг. Хакан Чалханоглу также забивал в одном из своих последних 12-ти. В клубе надеются, что гол с пенальти в дерби перезапустит его.

Стефан Де Фрай опомнился от травмы и возвращается в центр обороны. На её краях останутся Думфриз и Перишич, а Дармиан, Димарко и Гозенс подождут в запасе.

Атака "Вероны" также ослабела, но Джованни Симеоне все же забил свой 16-й гол в сезоне. Больше, чем у кого-либо в "Интере". Больше, чем у любого другого игрока в истории "Эллас" в Серии А, кроме Луки Тони. Связка Чолито с Джанлукой Капрари технична, динамична, непредсказуема, то есть опасна для всех соперников. Позади них не менее опасен Антонин Барак, но он как раз под вопросом из-за болезни. Даниэль Бесса такой же техничный, но далеко не такой мощный и почти не угрожает воротам.

Латерали Фараони и Лазович очень опасны своей скоростью, пасами и даже ударами по воротам.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Корреа

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Илич, Тамез, Лазович, Бесса, Симеоне, Капрари

Прогноз: Интер - Эллас Верона 2:1

Вовсе не факт, что победа в дерби высвободила "Интер" в игровом плане. Играет он сейчас невзрачно. В ментальном плане она также может сыграть злую шутку. "Верона" с её стилем как раз способна поймать, удивить его. С ней придётся играть в полную силу. В последних девяти очных матчах "Интер" не проигрывал и побеждал семь раз, но с разницей более одного мяча - лишь дважды. Всегда было тяжело. Возможен неудачный первый тайм, как в первом круге в Вероне. Но все же фаворит скорее победит.