Торино - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.04.2022

"Милан" уже знает результат "Интера" в 32-ом туре - победа. Будет знать и результат "Наполи". В 31-ом туре также знал и после их громких побед над "Ювентусом" и "Аталантой" соответственно выглядел явно нервным, поспешным и не забил "Болонье" с 33-ех ударов по воротам. "Болонье", которая в "болоте" турнирной таблицы, в плохой форме, доигрывает сезон, но и до встречи с "россонери" очень прилично играла против грандов. Абсолютно то же можно сказать о "Торино". Намечается ещё одна потеря очков лидера?

10 апреля. 21:45. Серия А. 32-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В последних девяти матчах лиги "россонери" не проигрывали. Правда, выиграли всего пять из них. То есть в целом выиграли половину из десяти последних. Слишком мало для удержания лидерства. Слишком мало и в плане голов - лишь в двух из десяти последних забито более одного. Результаты последних пяти матчей - 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0. То есть оборона играет блестяще, но атака полагается на одиночные попадания. В том числе и опорника Беннасера и защитника Калулу издали. Против "Болоньи" никто не попал.

Такой стиль в прессе называют циничным, вспоминая о "Ювентусе" первой каденции Массимилиано Аллегри. Но хватит ли Стефано Пиоли твёрдости Аллегри? Он снижает ожидания, заявляет, что и "Интер" с "Наполи" испытывает трудности, что "Милан" идёт с опережением графика, начерченного всеми летом, в том числе и им самим, что никто не верил в способность "россонери" завоевать Скудетто, и такая позиция - привилегия для него, не собирается ничего обещать. Правильно делает, что успокаивает? Или же выхолащивает?

"Торино", как уже говорилось выше, сезон доигрывает. Серию из восьми матчей без побед (четыре ничьи, четыре поражения) он прервал лишь в предыдущем туре победой над последней командой лиги "Салернитаной" со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. Во всех этих девяти матчах он не забивал более одного мяча. Его тренер Иван Юрич признал, что собирался бороться за Еврокубки, но и отдалением от зоны вылета так рано команды, которая в предыдущие сезоны боролась за выживание, доволен. То есть спокоен.

Правда, все это не означает, что "быки" не будут бороться. Ведь в двух последних матчах против грандов - "Ювентуса" и "Интера" - они сыграли вничью 1:1. Причем встреча с соседями "Милана" была их предыдущей домашней. Тогда, 13-го марта, они упустили победу лишь в добавленное время, играя даже лучше соперника. Играли даже лучше и "Ювентуса" в гостях. Играли очень прилично против всех трех и в первом круге, проиграв всем лишь со счетом 0:1. Подводили реализация и наивность.

"Милан" после раннего пропущенного в первом круге "Торо" просто возил. Как заявил Юрич, создав пять-шесть явных шансов забить. То выступление команды он назвал одним из лучших в сезоне. И желает взять реванш за тот результат, как и за потерю победы над "Интером".

Сегодня Юрич точно попытается устроить битву, прессинговать, разбить игру на единоборства. При этом перекрывая возможности атаки соперника. "Милан" же будет пытаться высвободиться. Скорости точно будут высокими, а вот последние пасы и удары, скорее всего, будут изобиловать браком.

Кадры

Оборону Пиоли нет причин менять, тем более, что Флоренци травмировался, а Романьоли далеко не в лучшей форме. Связка Калулу-Томори выглядит великолепно. А вот в атаке он попытается кое-что изменить, хотя вариантов немного. Златан Ибрагимович все ещё не в форме для стартового состава, то же можно сказать о Ребиче. Браим Диас исчез ещё осенью, да и против физически мощного соперника логично выпустить на позицию "десятки" Кесси. Исчез и Мессиас, и потому на правый фланг должен вернуться Салемакерс.

Больше беспокоит Пиоли исчезновение Леау. Неужели зимние медные трубы заглушили "нового Тьерри Анри"? Исчез и Оливье Жиру. В Неаполе француз открыл счёт своим голам за клуб за пределами "Сан Сиро", но тот гол стал его единственным за "Милан" за последние два месяца. Ведущий форвард претендента на Скудетто не может позволить себе забивать так редко.

Андреа Белотти за последние два месяца забил трижды. Не так много, но хотя бы он вернулся. В том числе и "Ювентусу". Неясно, где он продолжит карьеру. Он хочет в любимый "Милан", сам "Милан" не в восторге. Идеальный шанс для Андреa доказать "россонери", что достоин их. Такой шанс получит и арендованный у них Побега, автор ассиста против "Интера". А центральный защитник Бремер, которым лидер лиги интересуется, устроит несомненно любопытную дуэль с Жиру после того, как уже "съел" Влаховича и Джеко.

Отсутствие опорника Мандрагоры - немалая потеря. Его заменит гораздо менее опытный Риччи, в январе ещё игравший в "Эмполи". А потери Джиджи, Санабрии и Прата явно ослабляют скамью запасных.

"Торино" (3-4-2-1): Бериша, Иццо, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, С. Риччи, Войвода, Брекало, Побега, Белотти

"Милан" (4-2-3-1): Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру

Статистика

В лигах Топ-5 лишь "Манчестер Сити" одержал больше гостевых побед, чем "Милан". У "россонери" 11 таких. Дома они одержали всего девять. В гостях подопечные Пиоли не проигрывали с ноября, а в последних шести гостевых матчах набрали 16 очков. В последних двух побеждая со счетом 1:0

"Милан" выиграл четыре последних очных матча лиги против "Торино" с общей разницей мячей 11:0. Пять побед подряд над этим соперником в последний раз он одерживал в 1952-ом году

Предыдущий очный матч на "Олимпико Гранде Торино" завершился со счетом 7:0 в пользу "Милана". Случилось это в мае 2021-го года. Правда, в семи предыдущих очных матчах на этом стадионе миланцы не побеждали - 1:2, 0:2, 2:2, 1:1, 1:1, 1:1, 2:2. В последний раз они переигрывали "Торино" в гостях дважды подряд в 2007-08 годах

43 последних удара по воротам, произведенных "Миланом", не привели к голу. Такой длинной серии у него не было с декабря 2019-го года

Два последних гола против "Милана" за "Торино" забил Андреа Белотти. В целом он забивал любимому клубу пять. Еще один - и сравняется с историческими лидерами в этой номинации

Пять из своих семи последних гостевых голов в лиге Анте Ребич забил в Турине. Два - "Ювентусу" и три "Торино" в том самом матче в мае 2021-го

Прогноз: Торино - Милан 1:1

В гостях "Милан" играет гораздо лучше, чем дома. Точнее - добывает лучшие результаты. "Торино" же помнит о травме 0:7 и, если пропустит ранний гол, ему будет очень сложно вернуться. Но все же с Юричем это совсем другая команда, особенно в ментальном плане. "Ювентус" и "Интер" недавно страдали против нее, точно будет страдать и "Милан". Тем более, что сами "россонери", если пропускают, более одного ответа не находят.

В диапазоне между скромной победой каждой из команд и ничьей может произойти все, что угодно. А в плане голов вряд ли хотя бы одна из них разродится более, чем одним.