Милан - Дженоа: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.04.2022

В четырех из пяти предыдущих туров Серии А "Милан" играл свой матч после "Интера". В двух первых случаях "россонери" побеждали, но в двух последних после побед "нерадзурри" играли лишь 0:0. Причем оба раза - против кризисных середняков. Сейчас подопечным Стефано Пиоли вновь играть после подопечных Симоне Индзаги. Но ситуация несколько изменилась. Поскольку играть нужно против кризисного аутсайдера и после потери первого места по потерянным очкам. Повлияет ли это?

15 апреля. 22:00. Серия А. 33-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Против аутсайдеров "Милан" за последние два месяца также терял очки. Против "Удинезе" и даже последней команды лиги "Салернитаны". Причем играя даже хуже их. В целом в последних семи матчах во всех турнирах он забил лишь четыре мяча. Два из них - дальними ударами опорника Беннасера и центрального защитника Калулу. Правда, за эти семь матчей пропустил лишь один. Ни одного - в последних шести. Но, как видно из таблицы, удержать первое место по потерянным очкам это не помогло.

В "нулевках" против "Болоньи" и "Торино" (впервые с февраля 2021-го с двумя подряд матчами без забитых) игра также не клеилась, и результат выглядел справедливым. Игроки "Милана" будто не понимают, за что сейчас борются, не включаются, часто теряют организованность. При этом Пиоли, обсуждая один и тот же матч, заявляет, что играют хорошо и создают больше соперника и что делают недостаточно. Уверяет, что нервозности и тревоги нет. И что Скудетто молодая команда вовсе не обязана брать.

"Они бегают много, но неправильно, неорганизованно, " - пытается объяснить Арриго Сакки. "Если этот "Милан" выиграет Скудетто - это будет чудом".

Сумеет ли "Дженоа" воспользоваться таким состоянием соперника и предотвратить чудо? Ей самой очки нужны позарез. Нужны для достижения, которое три месяца назад также казалось чудом - выживания в Серии А. Динамика "грифонов" как раз также неутешительная. После пяти 0:0 и двух 1:1, а затем 1:0, то есть второй победы в сезоне, последовало поражение с таким же счетом. А затем - полный провал дома против "Лацио" (1:4), причем на ровном месте, без особых усилий римлян.

Означает ли этот провал окончание медовых месяцев с Александером Блессиным, стиль игры при котором очень хвалили, а результаты считали немалым прогрессом? Способны ли генуэзцы ликвидировать совсем небольшое отставание от "Кальяри" (три очка) и покинуть зону вылета? Для них ответы на эти вопросы не менее важны, чем для миланцев - вопросы о забитых мячах и Скудетто. Поэтому аутсайдер будет пытаться прессинговать и уж точно играть жестко. Так же должен играть и фаворит.

Следует отметить, что до последнего провала "Дженоа" сыграла в нулевые ничьи подряд с "Аталантой", "Интером" и "Ромой". А до этого в Кубке перевела матч в гостях против "Милана" в дополнительное время, сыграв в основное 1:1. Тогда открыл счет ее защитник Эстигор, фаворит ответил в основное время лишь голом Жиру, а уже в овертайме Леау и Салемакерс принесли победу хозяевам.

Кадры

"Милан" по-прежнему без Ибрагимовича, Кьера, Романьоли, Кастильехо и Флоренци. Зато Беннасер вернулся после легкого повреждения, и потому Пиоли может отправить "десятку" Диаса в запас в пользу опорника Кесси. Справа в атаке борются Салемакерс и Мессиас, но оба сейчас играют плохо. Хотя, возможно, Жуниор вспомнит легкий матч первого круга (3:0), когда сделал дубль. Возможно, вспомнит и форвард Оливье Жиру, что свой последний мяч не против команды из Топ-8 забивал именно "Дженоа", пусть и в Кубке.

Рафаэль Леау также забивал в том матче и тогда казался новой звездой европейского футбола. Но в марте и апреле у него нет голов вообще, а уровень игры и желания весьма низок. Ему пора просыпаться. Всей команде.

"Дженоа", несмотря на провал обороны против "Лацио", скорее всего, сохранит оборону в том же составе. Тем более, что Камбиазо, Ванхезден и Циборра до сих пор травмированы, а капитан Кришито под вопросом. А вот в полузащите и атаке вариантов множество. Переход на игру с тремя опорниками? Или же наоборот, с двумя форвардами? Получит ли шанс экс-игрок "Милана" Дестро, любящий забивать ему?

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Эстигор, Максимович, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон, Мелегони, Экубан, Дестро

Прогноз: Милан - Дженоа 1:0

Дома "Милан" играет хуже, чем в гостях. Забил на десять мячей меньше (33:23). Его атака сейчас выглядит так, что способна не забить кому угодно. Он уже с десятью матчами лиги подряд без поражений, но из них пять ничьих. Дома в Кубке страдал против "Дженоа". Сама она совсем недавно играла 0:0 с другими грандами и отчаянно нуждается в очках. Хотя все же кажется, что фаворит затолкает один мяч. И точно кажется, что в целом в этом матче будет крайне мало голов.