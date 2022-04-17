Спаллетти за Скудетто, Моуриньо за Лигу Чемпионов. Наполи - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.04.2022

Corriere Dello Sport назвал этот матч "исключительно деликатным". И вправду, он может стать перекрестком, определяющим концовку сезона. После своего поражения в предыдущем туре и побед "Интера" и "Милана" в нынешнем "Наполи" просто обязан побеждать. Иначе о борьбе за Скудетто можно будет забыть. "Рома" же вдруг получила новый шанс все же попасть в Лигу Чемпионов и оформить более чем успешный первый сезон с Жозе Моуриньо. Нынешнее Солнечное дерби должно стать особенным.

18 апреля. 20:00. Серия А. 33-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Неделю тому на заполненном "Стадио Марадона" ощущалась атмосфера праздника. Праздника борьбы за Скудетто до последнего. "Наполи" вышел на поле после 12-ти очков в пяти матчах, "Интер" и "Милан" теряли очки тур за туром. Но такого давления "везувиани" не выдержали. Пропустили с первой опасной атаки "Фиорентины" и надолго выключились. Сравняли счет благодаря замене, но проспали замены соперника и пропустили дважды. Болельщики начали покидать стадион заранее. 2:3.

Теперь они отстают на пять очков от первого места с матчем в запасе и на три от второго без таких. Все еще очень близко, но терять очки уже нельзя. А пресса и болельщики уже объявили, что команда как всегда, традиционно для себя, не выдержала давления, развалилась в решающий момент и не готова брать трофей психологически. Сам Лучано Спаллетти прекратил разговоры об историческом моменте, бессмертии и говорит лишь о борьбе до конца, признавая, что судьба трофея не в его руках.

"Рома" серьезно рассчитывает на трофей. В Лиге Конференций. Она наконец-то победила "Буде/Глимт", даже разгромила, и празднует довольно бурно. Этот матч был ее лучшим в сезоне. 4:0 с отличными шансами на 7:0 и без каких-либо проблем в центре поля и обороне. Сам Моуриньо, правда, считает неприемлемым победу над таким соперником лишь с четвертого раза. Но, вместе с тем, очень доволен прессингом, интенсивностью, движением и заявляет, что команда играет лучше, чем о ней говорят.

Насчет игры можно поспорить. Неделю назад "волки" переиграли "Салернитану" лишь с камбеком после 80-ой минуты, в Норвегии проиграли, с трудом переиграли "Сампдорию", не переиграли "Удинезе" и "Витесс". Лишь в трех из десяти последних матчей забили более одного мяча. Тем не менее, Моуриньо резонно отмечает организованность команды, считая её главной ценностью. И результат этой ценности виден. 16 очков и два пропущенных в шести последних турах лиги, без поражений в 11-ти последних.

В случае победы завтра отставание от "Ювентуса", а значит - от зоны Лиги Чемпионов - сократится лишь до трех очков.

Предсказать течение матча не слишком сложно. Спаллетти заявил, что его команда, лидер лиги по владению мячом, всегда ищет мяч и, когда теряет его, теряет организованность. Против "Фиорентины" часто теряла, часто не владела им. Однако "Рома" играет иначе, не прессингует высоко, по владению мячом лишь десятая. Зато она быстро и часто контратакует. По ударам по воротам команды делят второе место. Так что будут немало отрезков банального владения, но и немало вспышек.

Следует отметить, что в последних пяти матчах лиги против команд нынешней Топ-7 "Наполи" побеждал лишь однажды - 2:1 над "Лацио", две ничьи и два поражения. К ним также можно добавить ничью и поражение против "Барселоны" и 2:5 от "Фиорентины" в Кубке. "Рома" же против Топ-7 во втором круге ещё играла мало. За последние три месяца - один матч, в котором разгромила "Лацио" (3:0). Также проиграла в Кубке "Интеру".

Кадры

Непривычная картина для последнего времени - обе команды в практически полных составах. У "Наполи" отсутствуют ведущий правый защитник Ди Лоренцо и третий форвард Петанья. Первого вновь заменит юный Дзаноли, который отлично выступил против "Аталанты", но пропустил два гола со своего фланга от "Фиорентины". На позиции "десятки" можно выбирать между здоровым не на сто процентов, но готовым Руисом и сдавшим Зелински, справа - между Лосано и Политано.

Болельщики хотят увидеть пару форвардов Осимхен-Мертенс. За её последние 173 минуты вместе на поле "Наполи" забил шесть мячей, устроил камбек против "Удинезе", временно вернулся против "Фиорентины". Сам Дрис заработал пенальти против "Аталанты" и забил флорентийцам. Но их одновременный выход маловероятен.

У "Ромы" весь первый состав в строю. Лоренцо Пеллегрини не играл против "Салернитаны", но сейчас возвращается, Дзаньоло просидел несколько матчей в запасе и даже говорили о его ссоре с Моуриньо, но в четверг он сделал свой первый хет-трик в карьере. Похоже, такие сильные и опытные игроки как Мхитарян и Верету начнут матч в запасе. Точно начнет его на поле Тэмми Абрахам. Новый рекордсмен клуба по голам за него во всех турнирах в дебютный сезон - 24. Точнее, он сравнялся с рекордом 92-летней давности.

Очные матчи

Солнечное дерби всегда очень острое и непредсказуемое. В период между 2016-19 годами даже пять из шести выиграли гостевые команды - трижды "Наполи", дважды "Рома". Шестой матч завершился вничью. Причем мы видели и результаты 4:1 и 4:2, и 1:0 и 1:1. В четырех последних матчах трижды выиграл "Наполи" с общим счётом 8:1 (4:0 в последнем в Неаполе), однажды, в первом круге, был зафиксирован счет 0:0. Тогда, в девятом туре, "Рома" стала первой в сезоне, кто не проиграл команде Спаллетти.

Что касается самого Спаллетти, то он ни разу в карьере не переигрывал Моуриньо. В Суперкубке Италии в сезоне 2008/09 проиграл в серии пенальти, в Кубке в том же сезоне уступил со счетом 1:2. А в лиге "Рома" итальянца тогда же уступила "Интеру" португальца дома со счетом 0:4, а в гостях сыграла 3:3.

Прогноз: Наполи - Рома 1:1

"Рома" в гораздо лучшем настроении, гораздо больше верит в себя. Давно не проигрывала в лиге. Хотя вовсе не означает, что играет хорошо. Да ещё и должна устать больше, поскольку играла в четверг. А "Наполи" после "Фиорентины" либо соберётся и настроится на реванш, либо развалится ещё больше. Последнее с ним случалось чаще. Особенно дома, где выиграл лишь три и проиграл шесть из последних десяти матчей. Топ-матчи в последнее время он играет хуже. Хотя "Рома" - реже. В целом похоже на ничью.