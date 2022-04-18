Аталанта - Эллас Верона: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.04.2022

В последнее время "Аталанта" бросала все силы на Лигу Европы, практически забыв о лиге. В Еврокубке этого хватило всего лишь для четвертьфинала, а в Серии А "Богиня" упала на восьмое, нееврокубковое, место. До шестого и седьмого - не так много. Пять очков при даже двух матчах в запасе перед "Лацио". Но и такое отставание нужно ликвидировать победами. Которых у подопечных Джан Пьеро Гасперини в последнее время было мало. Начнется ли серия сегодня?

18 апреля. 22:00. Серия А. 33-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско, объяснил довольно простой секрет победы в Бергамо в четверг (2:0). "Мы сидели глубоко, не прессинговали так высоко, как обычно, перекрывали им пространство и каналы для передач Дувану Сапате". Так против "Аталанты" играют все в Серии А. Особенно на "Гевисс Стадиум". И этого хватает. Достаточной резкости, скорости, организованности и изобретательности для преодоления таких редутов у бергамцев сейчас нет, а их оборона неорганизованна.

Как результат - три победы, пять ничьих и шесть поражений в 14-ти последних матчах лиги, шесть матчей из них без забитых мячей. 14-ое место в таблице второго круга. Победа, ничья и три поражения в пяти последних, в том числе два поражения подряд. Нуля очков в двух матчах подряд не было с октября 2020-го. Дома в 15-ти матчах лиги в сезоне одержаны лишь четыре победы при шести ничьих и пяти поражениях. В том числе и победа, три ничьи и три поражения в семи последних.

Да, в четырех из шести матчей Лиги Европы в 2022-ом году "Аталанта" победила и играла совсем иначе. Даже напоминая лучшие времена. То есть она способна перезагрузиться и в лиге. Гасперини и вратарь Хуан Муссо уверяют, что желают пробиться в Еврокубки. Но слышны и высказывания иного рода. О конце эры, о летней революции. Тот же Гасперини в четверг взялся подытоживать сезон и даже дважды говорил о "шестилетнем пути" своей каденции. Не заканчивается ли она?

"Верона" - как раз команда, способная поймать недостаточно организованного и нацеленного соперника. Она уже побеждала в этом сезоне "Ювентус", "Рому" и "Лацио" (всех - дома), играла в гостях с "Наполи", "Ромой" и недавно "Фиорентиной". С начала сезона даже забила больше, чем "Аталанта". При Иване Юриче ее называли "мини-"Аталантой" за жесткую интенсивную игру с индивидуальным высоким прессингом, а при Игоре Тудоре "скалигеры" еще и добавили в яркости атаки.

Правда, в последнее время команда Тудора слишком успокоилась. В последних пяти матчах победила лишь однажды. В последнем была разгромлена "Интером" по ударам по воротам в первые 30 минут со счетом 0:10 и с 0:2 по пропущенным мячам так и не вернулась. Она на десятом месте, и Тудор заявляет, что нужно просто достойно доиграть сезон.

В обычном состоянии в этом матче мы ожидали бы множество единоборств, высочайшие скорости, напряжение. Тем более, что судит неопытный арбитр Марко Пиччинини, в своих предыдущих девяти матчах показавший восемь красных карточек, из них четыре (и 24 желтые) - в последних трех. Но в нынешнем состоянии не факт, что команды будут выкладываться на полную.

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Иличич и Мале наверняка не сыграют, Толой - почти наверняка. Демираль-Джимсити-Паломино в центре обороны или же юный Скальвини? Особой разницы в уровне сейчас нет. В центре поля возвращается после дисквалификации Де Роон, а вот Фройлер под вопросом из-за травмы. Его скорее заменит Пессина, чем Коопмейнерс, поскольку голландец нужен ближе к атаке. В атаке же, в принципе, сейчас крайне слабы все, но Сапата должен выйти. А вот рядом с ним может появиться кто угодно.

Руслан Малиновский последние недели барражирует между запасом и неудачным выступлением в стартовом составе. В предыдущем матче лиги против "Сассуоло" он отыграл 13 минут, а против "Лейпцига" - 58. В первом из матчей отдал длинный пас Муриэлю, после рикошета приведший к голу. А во втором поначалу старался, обострял, но затем исчез.

У Тудора почти все в сборе, но именно потому особых дилемм нет. Первый состав "мастифов" слишком выделяется. Вопрос только на позиции "десятки" в схеме 3-4-1-2. Антонин Барак возвращается после травмы и не факт, что готов к стартовому составу, Даниэль Бесса заменял его неудачно. Особое внимание - к тандему форвардов. Третий бомбардир лиги Джованни Симеоне забил лишь один мяч в последних пяти матчах и хочет добавить, Джанлука Капрари забил один в семи и также мотивирован.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Пессина, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Малиновский, Сапата

"Эллас Верона": Монтипо, Гюнтер, Чеккерини, Казале, Фараони, Илич, Тамез, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне

Прогноз: Аталанта - Эллас Верона 2:1

Начиная с эры Юрича, "Верона" выиграла у "Аталанты" лишь один матч из пяти, но всегда боролась. 1:1, 2:3 с решающим голом на 93-ей минуте, 2:0, 0:2, 1:2. Зимой 2021-го года фавориту пришлось устраивать камбек. Сейчас также будет плотная борьба. Но обычно аутсайдерам для победы нужны прежде всего организованность и желание со своей стороны. А у веронцев они вряд ли будут на высоком уровне. Желание реабилитации бергамцев за "Лейпциг" и все провалы в лиге должно победить.