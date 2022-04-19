Интер - Милан: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.04.2022

19 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Результат первого матча - 0:0

Два случая в нынешнем сезоне, в которых "Милан" принимал дерби, не отыграли никакой важной роли. В том числе и первый полуфинал Кубка. Тогда замученные календарем команды просто не хотели играть. А вот первое домашнее для "Интера" дерби оказалось крайне важным. Поражение в нем начало кризисный период "нерадзурри" с семью очками в семи матчах лиги. Когда, казалось, выбывают из борьбы за Скудетто. Сейчас они вновь на коне, но и сейчас дерби в Кубке способно решить судьбу сезона и в лиге. В чью сторону?

О влиянии результата сегодняшнего матча Коппа Италия на борьбу за Скудетто говорят почти все. В том числе и такие авторитеты как Фабио Капелло, Джузеппе Бергоми, Эрнан Креспо. Что превращает его в один из важнейших между командами за последние годы. Тем более, что в лиге в сезоне они не встретятся ни между собой, ни с даже командами с 3-4 мест. Правда, тренеры обеих команд как раз с этим не соглашаются, говоря, что на такой сезон может критически повлиять любой другой матч, любое другое событие.

Кто ближе к победе? "Интер" совсем недавно выиграл свой Топ-матч. В гостях у "Ювентуса". Как раз его сейчас называют последним переломным моментом, нивелировавшим влияние дерби. После него чемпион выиграл ещё два матча, оба - уже гораздо увереннее, с разницей в два мяча (двух подряд таких не было с декабря). Он вновь уверен в себе, его вновь называют фаворитом. Иван Перишич надеется, что вернулся окончательно. Но не рано ли? Вот Бергоми также не полностью верит и будет искать подтверждения в дерби.

"Милан" ещё вряд ли вернулся. В обороне он великолепен, не пропустил в семи матчах подряд во всех турнирах. Но в атаке слишком слаб. Для него первая победа с разницей в два мяча с девятого февраля - это прорыв. Даже если достигнута над командой из зоны вылета. До этого состоялись два унылых 0:0 против кризисных середняков. До того - не менее унылые три 1:0. Один из них, в Неаполе, правда, можно классифицировать как переломный. Но после него "дьяволы" уже потеряли первое место в лиге по потерянным очкам.

Стефано Пиоли считает, что "Интер" заставит его команду много бегать и опасен на открытом пространстве. Что будут моменты усиления, но и такие, в которые нужно будет замедлиться. Симоне Индзаги говорит о потребности в особой концентрации. Тем более, что правило гостевого гола все еще действует, а после 0:0 это в пользу "Милана". Ясно, что команда Пиоли меньше любит мяч, а больше - перехватывать и ускоряться. Ясно, что команда Индзаги любит доминировать. Но в этом дерби у каждой будут свои отрезки.

Кадры

Похоже, "Интер" сможет выставить свой сильнейший состав. Стефан Де Фрай, пропустивший матч в Специи из-за травмы, и Алессандро Бастони, замененный там по той же причине, готовы играть. В любом случае, автор ассиста в пятницу Данило Д'Амброзио готов подменить кого-либо из них. На флангах очень опасны Думфриз и Перишич. Марсело Брозович в Специи забил свой первый гол в сезоне, добавив его к как всегда великолепной работе в центре поля. А другой опорник Барелла забил "Вероне".

Забивал в последнее время и Хакан Чалханоглу. Пенальти в ворота "Ювентуса". В Специи забили и Лаутаро Мартинес с Алексисом Санчесом, вышедшие на замену. Для них это второй матч с голом в лиге в 2022-ом году. Два матча Лаутаро в запасе в Италии восприняли как наказание с целью мотивировать его. Вроде бы получилось.

В "Милане" весеннюю голевую засуху прервал Рафаэль Леау, что также весьма важно. Забил "Дженоа" и Мессиас. Место "десятки" займет Франк Кесси, поскольку Пиоли открыто признал важность прикрытия Брозовича. Опорник Беннасер забивал в Кальяри, центральный защитник Калулу, пребывающей в блестящей форме, забил "Эмполи" ударом издали и отдал ассист Леау длинным пасом против "Дженоа". Именно связка Пьера с Томори вместе с вратарем Маньяном обеспечила "россонери" серию без пропущенных.

Связка эта должна сохраниться, поскольку, по последним сообщениям, вице-капитан Калабрия оправился от болезни и займет свое место справа в обороне. Если же все же нет - Калулу отойдет туда, а в паре с Томори выйдет Габбия. А это уже будет существенным ослаблением.

Особое внимание к лидерам атаки команд. Оливье Жиру и Эдин Джеко в целом забивают не так много, но умеют делать это в Топ-матчах. Француз забил два в дерби, также принес победу над "Наполи", забивал "Роме", сделал дубль в Кубке против "Лацио" в 1/4, в 1/8 забил важный мяч "Дженоа". Босниец же забивал в лиге всем командам Топ-10, кроме "Милана" и "Лацио", также в Кубке забил "Роме".

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, Кесси, Леау, Жиру

Статистика

Во всех турнирах команды встречались 231 раз. 84 победы у "Интера", 78 - у "Милана", 69 матчей завершились вничью. А вот в Кубке лидирует последний - десять побед, восемь ничьих и восемь поражений. В прямых битвах в плей-офф Кубка (были времена, когда в Коппа играли и групповой турнир) также впереди "Милан". Он прошёл "Интер" в пяти случаях из восьми

Очную встречу в Кубке в 2017-ом году выиграл "Милан" благодаря голу Патрика Кутроне в дополнительное время. С тех пор в дерби во всех турнирах итальянцы не забивали. В том числе и год назад в Кубке, когда "Интер" победил благодаря голу Кристиана Эриксена на седьмой добавленной минуте

"Милан" набрал более 70-ти очков в лиге в 33-ех турах впервые с сезона 2010/11 и выдал 18 "сухих" матчей за полный сезон впервые с сезона 2011/12. В том числе и шесть последних. Такая "сухая" серия в истории клуба покорялась лишь трем тренерам - Нерео Рокко, Фабио Капелло и сейчас Стефано Пиоли

"Интер" выиграл Кубок Италии в 2011-ом году и с тех пор не был в финале. По поражениям в полуфиналах он рекордсмен турнира. "Милан" был в финале в 2016-ом и 2018-ом годах, но не выигрывал турнир с 2003-го

В последних пяти кубковых матчах Симоне Индзаги (из них четырёх - во главе "Лацио") против "Милана" были зафиксированы такие результаты: 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0

"Милан" не проигрывал "Интеру" во всех турнирах уже три матча подряд - победа и две ничьи. Предыдущая такая серия завершилась в 2005-ом году. Причем в двух из этих матчей он пропускал первым. В первом круге лиги отыгрался с 0:1 на 1:1, а во втором, уступая на 73-ей минуте с таким же счётом, благодаря быстрому дублю Оливье Жиру победил со счетом 2:1

"Интер" не забивал более одного мяча в девяти из десяти матчей, затем забил как минимум два в двух подряд. "Милан" не забил более одного ни разу в семи, но затем забил дважды "Дженоа"

Впервые в истории турнира оба полуфинала между одними и теми же командами судит один и тот же арбитр. Маурицио Мариани в первом матче показал лишь две жёлтые карточки. Обе - "нерадзурри"

Прогноз: Интер - Милан 0:0, 1:0 в дополнительное время

В 2019-21 годах "Интер" выиграл шесть дерби при лишь одной победе "Милана". В тех матчах забивалось немало мячей. Но последние три матча, в которых "россонери" не проиграли, получились весьма вязкими. И сейчас ожидается такой, ведь на кону слишком много - не только сам Кубок, но и борьба за Скудетто между двумя. Маттео Марани из Sky Italia прав, когда говорит, что "Интер" сейчас выглядит сильнее, но в дерби форма и даже логика никогда не имеют значения. Хотя все же ощущение, что он в итоге победит.