Ювентус - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 20.04.2022

После кубковой победы во Флоренции "Ювентус" добыл еще пару побед в лиге, вышел там на 16 матчей подряд без поражений и даже увидел на горизонте возвращение в борьбу за Скудетто. "Фиорентина" же вновь не победила в Серии А и, казалось, застряла на восьмом, нееврокубковом, месте. Однако с тех пор все кардинально изменилось. "Юве" сейчас в кризисе и нервничает, а "фиалки" даже видят его на горизонте в лиге. Более того, надеются убрать с горизонта Кубка. Получится ли?

20 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Результат первого матча: 1:0

В последних пяти матчах во всех турнирах туринцы одержали две победы. Спокойную дома над последней командой Серии А "Салернитаной" и крайне сложный камбек в Кальяри. Также опозорились против "Вильярреала" (0:3) и вылетели из Лиги Чемпионов, проиграли важнейший матч "Интеру" и не переиграли "Болонью", спасшись от поражения лишь на 95-ой минуте. Причем все три этих неудачных матча состоялись дома. В целом они пропускали голы в пяти из последних шести, в десяти из последних 13-ти.

Атмосфера в клубе сейчас крайне напряженная, игру команды постоянно и справедливо критикуют. В том числе и приближенные к семье Аньелли и даже ее члены. Даже призывают к увольнению Массимилиано Аллегри летом. Топ-менеджер семейных компаний Эвелина Кристиллин заявляет, что тренеру не хватает голода и он почивает на лаврах прошлых успехов. Уже ясно, что ни по игре, ни по трофеям, ни по очкам в лиге его сезон не будет лучше, чем сезон уволенного в итоге Андреа Пирло.

Сам тренер призывает к спокойствию, опирается на четвертое место в лиге и ожидает в скором времени окончательно закрепиться на нем. Также постараться выиграть Кубок. А уже затем подытоживать сезон. Вместе с тем, осознает силу давления: "Если мы выиграем Кубок, это ничего не будет означать, а если нет - значит, мы не достигли цели". И признает, что команда испытывает большие проблемы в атаке. Десятое место в лиге по забитым - тому свидетельство. А теперь еще и оборона подводит.

"Фиорентина" собирается воспользоваться всем этим. Она как раз в последних пяти матчах набрала 13 очков. В том числе не проиграв в гостях "Интеру" и, опять же в гостях, разрушив мечты о Скудетто "Наполи" (3:2). По набранным очкам в Серии А она сейчас шестая, по потерянным - даже пятая. И, если динамика набора очков обеими сохранится, подойдет к встрече с "Ювентусом" в последнем туре с реальным шансом попасть в Лигу Чемпионов. Невероятно после трех сезонов борьбы против вылета.

Свои шансы в Турине "фиалки" видят и в форме, и в игре в Топ-матчах. В семи последних, включая "Вильярреал" в ЛЧ и "Интер" в Суперкубке, "Ювентус" одержал лишь одну победу и забил лишь четыре мяча. Дома проиграл и испанцам, и Дерби Италии в лиге, и, например, "Аталанте". "Фиорентина" же в восьми своих последних Топ-матчах забила 17 мячей, победила пять раз и проиграла дважды. В том числе 5:2 в Неаполе (в овертайме) и 3:2 в Бергамо в Кубке. Выиграв в этих городах и в лиге.

Очные матчи

Единственная Топ-победа "Юве" состоялась как раз во Флоренции в Кубке. Тогда он выстоял под шквалом атак (6:22 по ударам по воротам) главным образом благодаря вратарю и нашел свой гол в контратаке на 90-ой минуте. В первом круге лиги также уступал флорентийцам по игре и нашел свой гол лишь после удаления защитника соперника Миленковича. Хуан Куадрадо забил на 91-ой минуте.

Победы такого типа и обеспечивают "Ювентусу" существенное преимущество в очных матчах. В Турине он выиграл семь из последних восьми, причем лишь дважды - с разницей более одного мяча. Еще один матч выиграла "Фиорентина" со счетом 3:0. Тогда Куадрадо как раз был удален еще на 18-ой минуте. А на всех полях показатели 16-ти последних очных матчей - 12 побед "Ювентуса", три ничьи и одно поражение. Правда, из шести последних он выиграл всего три.





Кадры

В первом полуфинальном матче Аллегри пришлось перейти на 3-5-2, выпустить на позицию латераля юного Аке и произвести лишь две замены. Против "Болоньи" в тройке опорников играли защитник Данило и защитник/вингер Куадрадо. Сейчас отсутствуют Артур, МакКенни и Локателли, так что Данило точно останется в центре поля. В воротах останется кубковый вратарь Перин, а в центр обороны вернется Бонуччи, не игравший в "старте" в каком-либо турнире с февраля. Он не в лучшей форме.

В атаке нет альтернативы Дибале, Морате и Влаховичу. Последние двое сделали гол против "Болоньи". Возвращение Душана во Флоренцию в первом матче впервые после январского перехода прошло тихо и в плане реакции болельщиков (кроме, разумеется, выкриков), и в плане его игры. Теперь же он забивал в последних двух матчах - "Кальяри" и "Болонье" - и попробует продлить серию.

У "Фиорентины" надолго вылетел опорник Кастровилли, Бонавентура не готов к стартовому составу. Так что ожидаются проблемы с подключением вторым темпом. Хотя Торрейра и Амрабат подключались и забивали в последнее время. Начали обживаться январские новички Иконе и Кабрал, забившие в Неаполе вместе с третьим звеном атаки Гонсалесом. Хотя это принесло команде лишь один (!) матч из девяти последних с более одного забитого. В обороне сейчас выглядит мощно тандем Игор-Миленкович.

Возможности для ротации существуют. Начиная с Кварты в центре обороны, опорник Мале, вингеры Сапонара и Соттил, вратарь Драговски. Форвард Кшиштоф Пьонтек, забивший в десяти матчах Коппа Италия в карьере 12 мячей (!!!). В том числе два "Аталанте" и один "Наполи" в этом сезоне. Но вряд ли в таком матче Винченцо Итальяно будет тасовать состав. Разве что поляк может потеснить Кабрала.

"Ювентус": Перин, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини, Данило, Рабио, Закария, Дибала, Влахович, Мората

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Миленкович, Бираги, Торрейра, Данкан, Амрабат, Гонсалес, Пьонтек, Иконе

Прогноз: Ювентус - Фиорентина 1:1

Выступления "Юве" дома, а "Фиорентины" в гостях, обеих в Топ-матчах, разница в их настроении открывают шанс для сенсации. Итальяно обещает играть в свой футбол, владеть мячом, а именно это помогло ему самому в Неаполе и Бергамо, а "Болонье" - в Турине. Он говорит, что все возможно. Вместе с тем, признает, что нужна идеальная игра. А исторически "фиалки" в матчах против "Ювентуса" всегда портят идеал дикими привозами. Да и забивают сейчас мало...