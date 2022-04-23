Моуриньо заберет Скудетто у Интера? Интер - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.04.2022

Матч между лучшими на данный момент командами Серии А. Это подтверждают и таблица формы в последних шести турах, в которых забили 22 мяча на двоих и пропустили шесть, и визуальные наблюдения. "Интер" еще совсем недавно казался одной из худших команд лиги, набрал семь очков в семи матчах, но в последние недели перевернул ситуацию с головы на ноги. А "Рома" не проигрывает уже 12 туров. Еще и Жозе Моуриньо в гостях у любимой и любящей его команды. Должен быть особенный матч.

23 апреля. 19:00. Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Прежде всего, следует упомянуть именно об эмоциональной составляющей. Моуриньо не раз признавался в любви к "Интеру", в миланском клубе его обожают. Болельщики точно приготовят что-то приятное. Но как раз эти отношения вызывают теории заговора. Посмеет ли Жозе стать именно тем, кто отберет у "нерадзурри" Скудетто? Тем более, что для него самого этот матч не критичен, а мысли больше о Лиге Конференций, которую очень хочет выиграть. Матч против "Лестера" в четверг.

Он даже отменил предматчевую пресс-конференцию, желая избежать провокационных вопросов.

Если же говорить о футболе, то "Интер" перезагрузился благодаря победе над "Ювентусом". Игроки, тренер, эксперты, болельщики заявляют, что команда высвободилась, вновь поверила в свои силы. Заявляют, что вернула статус фаворита в борьбе за Скудетто и даже на пути к нему. Тем более, что после него впервые в 2022-ом году были связаны две победы с более одного забитого мяча - 2:0 над "Вероной" и 3:1 над "Специей". А затем и взят реванш за все обиды над "Миланом" в Кубке - 3:0.

Победа в дерби, как считают многие, и вовсе нанесла решающий удар в борьбе за Скудетто. Логично предположить, что от нее "россонери" оправятся не скоро, а значит, будут терять очки в лиге. Алессандро Дель Пьеро даже заявил, что этой победой "нерадзурри" дали пощечину всей лиге. Впрочем, такое мышление опасно для чемпиона, и это Дель Пьеро также признает. "Интер" уже позволял эйфории захлестнуть себя в январе, когда говорили, что мчит к Скудетто, и его никто не остановит.

Впасть в эйфорию и сейчас очень легко. Тем более, что по набранным очкам он вовсе не первый, а лишь по потерянным. Которые еще нужно набрать. В весьма плотном календаре, в пяти матчах за 17 дней.

"Рома" пребывает в эйфории иного типа. Из Кубка она вылетела, в лиге лишь пятая. До четвертого места пять очков, и сам Моуриньо выражает неверие в способность "Ювентуса" потерять его. Тем не менее, болельщики, заполняющие "Олимпико", чувствуют себя на небесах. Наконец-то удалось взять реванш у "Буде/Глимта" в Лиге Конференций, да еще и со счетом 4:0, в лиге команда не проигрывает с девятого января. Кажется, Моуриньо нашел нужную формулу и строит сильную команду.

Впрочем, и для "Ромы" такое мышление опасно. С того же января она отыграла лишь два впечатляющих матча - в дерби и против "Буде/Глимт". Слишком часто приходится выгрызать победы. Из последних десяти матчей лиги пять ничьих. Причем в шести "джаллоросси" добывали результат лишь благодаря голам в самой концовке. В том числе и в Неаполе неделю назад, где играли хорошо, даже переиграли соперника по владению мячом (!), но по-настоящему проснулись поздновато и потому потеряли очки - 1:1.

Что будет сегодня? "Интеру" нужны очки позарез, терять их он не имеет никакого права. Также он любит доминировать. С другой стороны, матч против "Милана" и матчи против самой "Ромы" в лиге (3:0) и в Кубке (2:0) показали, что умеет и играть от обороны. "Джаллоросси" он всякий раз забивал ранний гол и затем спокойно держался. Хотя ведь и "Рома" в Неаполе уже показала умение отыгрываться и работать с мячом. Ну а если она забьет первой - оборона Моуриньо более чем способна продержаться.

Следует отметить также персону арбитра. Симоне Соцца очень хорошо проявлял себя в этом сезоне. Он уже судил матчи "Милана" против "Лацио", "Ювентуса" против "Наполи". Но все же это лишь второй его сезон в Серии А, он неопытен. К тому же, "Рома" еще и недовольна тем, что родился в Милане и представляет городок недалеко от места базирования "Интера". Соцсети римлян бурно реагируют по этому поводу. Так что давление на арбитра будет немалым.

Кадры

Форварды "Интера" проснулись. Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес вышли на замену в Специи и забили, затем первый сделал отличный дубль против "Милана". Хоакин Корреа ассистировал в дерби. А Эдин Джеко забивал "Вероне". Похоже, с первых минут выйдут все же Лаутаро и Джеко. Последний - в том числе и потому, что забивал своей предыдущей команде в обоих очных матчах в нынешнем сезоне.

В остальных линиях все яснее. Дармиан отлично отыграл в дерби, но здесь на правый фланг должен вернуться Думфриз. Бастони получил там повреждение, но, похоже, готов играть. Отсутствует лишь Артуро Видаль, и без того запасной.

У "Ромы" как раз отсутствует ведущий опорник - Кристанте. Его заменит Верету, впавший в немилость к Моуриньо и ставший постоянным запасным. Также не сыграет Дзаньоло (дисквалификация), автор хет-трика против "Буде/Глимт". Хотя в лиге он в последнее время совершенно не отличался. Вряд ли команда сильно ослабеет с Мхитаряном вместо него. Да еще и додаст в стройности, в оборонительных действиях.

Особое внимание - к центру обороны, которому придется противостоять Джеко и Лаутаро. А также к Тэмми Абрахаму, забившему за "Рому" во всех турнирах 24 гола в дебютном сезоне. Больше за последние 72 года в первом сезоне за клуб не удавалось никому.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету, Оливейра, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

Прогноз: Интер - Рома 2:1

"Рома" - как раз та команда, которая более чем способна остановить "Интер". Особенно - если забьет первой. В этом матче ранний забитый крайне важен, поскольку обе команды умеют играть после него. С другой стороны, и поздние голы могут случиться, как часто получается у "Ромы". Последние три очных матча выиграл "Интер", и довольно уверенно - 3:1, 3:0, 2:0. Зато предыдущие шесть завершились вничью. "Нерадзурри" больше устали. Но и победа им нужнее. Гораздо нужнее.