Ответ на психологический удар кулаком. Лацио - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 24.04.2022

Результат полуфинала Кубка Италии "Интер" - "Милан" напрямую повлияет и на борьбу этих команд в лиге. Таким был всеобщий вердикт перед тем матчем, таким остался после него и уж точно - после вчерашней уверенной победы "нерадзурри" над "Ромой". Сегодня "россонери" нужно держать удар и также побеждать римскую команду. Правда, в гостях. Но из-за бойкота ультрас "Лацио" на трибунах "Стадио Олимпико" сегодня ожидается миланское большинство. Поможет ли оно?

24 апреля. 21:45. Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Гвида

"Интер" дал психологическую пощечину всей лиге, но "Милан" всегда реагировал на поражения в этом сезоне", - так заявил Алессандро Дель Пьеро еще после кубкового дерби. Он не совсем прав. В декабре после поражения от "Ливерпуля" и вылета из Лиги Чемпионов вице-чемпион не выиграл два матча лиги подряд. А вчерашняя победа чемпиона над "Ромой" - уже психологический удар кулаком. Какая реакция на него последует? Судьбу матча в Риме решит прежде всего психология.

Стефано Пиоли уверяет, что его команда полностью в борьбе, полностью мотивирована, что в дерби создала немало опасных ситуаций и лишь должна быть более твердой в их реализации. Должна добавить в обращении с мячом, вернуть качество игры, на которое способна, играть с мотивацией, но взвешенно, и тогда все получится. Он очень рад ожидаемому большинству на трибунах. Хотя 13 тысяч гостей из "Милана" на 70-тысячном "Олимпико" не факт, что сильно повлияют.

Повлияет ли соперник? В последних шести матчах "Лацио" набрал 13 очков. Если победит сегодня - обойдет "Рому" и выйдет на пятое место. Совсем неплохая мотивация. С другой стороны, очки были потеряно в разгроме в дерби, а также неделю назад против "Торино" в матче, в котором пришлось гоняться за соперником и вытаскивать ничью в добавленное время. В целом в команде уже больше думают о летних трансферах, о будущем игроков и Маурицио Сарри. Отвлекутся ли на игру сегодня?

Следует отметить, что в 2022-ом году "Лацио" показывает плохие результаты против команд Топ-8. Проиграл "Интеру", "Роме", "Наполи", был разгромлен "Миланом" в Кубке. Победил лишь "Фиорентину", также сыграл вничью с крайне ослабленной травмами и коронавирусом "Аталантой". "Милан" же ни разу не проиграл такой в лиге. Победив "Рому", "Наполи", "Интер" и сыграв вничью с "Ювентусом".

Кадры

В последние дни "Милан" получил несколько хороших новостей и одну плохую, затмевающую все хорошие. Алессио Романьоли, Златан Ибрагимович, Анте Ребич возвращаются в заявку. А вот игрок стартового состава Беннасер вылетел из нее из-за травмы, полученной в дерби. Его место займет Браим Диас, который выходит на замену хорошо, но с первых минут играет крайне слабо. На остальных же позициях изменений не ожидается. Также поскольку вернувшиеся не готовы для стартового состава.

Особое внимание - к атаке. В последних восьми матчах во всех турнирах "россонери" забили лишь пять мячей. Их главный форвард Оливье Жиру забил один в 11-ти. С такими показателями бороться за Скудетто невозможно. Даже если оборона не пропускала в шести последних матчах лиги. Ибра и Ребич помогут с забитыми?

"Лацио" весьма нервничал из-за вылета почти десяти игроков посреди недели из-за сильной простуды. Особенно - одного из лидеров Милинковича-Савича. В итоге почти все вернулись, но пропущенные тренировки могут сказаться. Ожидается отсутствие Педро и Марушича. Замены им есть, но заявку такие потери безусловно ослабляют. Под вопросом Катальди и второй вратарь Рейна. Зато Чиро Иммобиле в полном порядке. Именно он спас матч против "Торино", в целом забил уже 25 голов в сезоне.

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Жиру

Статистика

В девяти последних очных матчах в Серии А каждая команда одержала по четыре победы. Один матч завершился вничью. Среди побед и по 3:0 в Риме в пользу каждой

В двух очных матчах в этом сезоне победу одержал "Милан" - 2:0 в лиге и 4:0 в Кубке Италии. Оба матча состоялись на "Сан Сиро"

"Лацио" набрал дома 32 очка из 48-ми возможных. "Милан" набрал в гостях 37 из 48-ти, проиграв лишь один матч

"Милан" не проигрывал в последних 11-ти матчах лиги. Правда, пять из них завершились вничью. Разница мячей в этих матчах - 11:4. Разница мячей в шести последних - 5:0

"Лацио" лидирует в лиге по забитым мячам в последние 30 минут матчей - 25. "Милан" в эти минуты пропустил четыре из шести своих последних мячей

"Милан" не выигрывал у "Лацио" два матча лиги за один сезон с сезона 2008/09. "Лацио" же не выигрывал два домашних матча лиги подряд у "Милана" с 2012-го года. В предыдущем сезоне на "Олимпико" был зафиксирован счет 3:0

Шесть матчей "Милана" в лиге подряд без пропущенных - его длиннейшая такая серия с 1994-го года

Прогноз: Лацио - Милан 1:2

Итак, в этом матче почти все будет зависеть от психологии. Насколько деморализован "Милан"? Насколько безразличен "Лацио"? Хотя и тактика будет важна. Наиболее лёгким соперником для "россонери" в этом сезоне были как раз "бьянкочелести". Неорганизованную команду Сарри ловили на перехватах мяча и быстрых контратаках. Но теперь она работает с мячом лучше, а команда Пиоли медленна. С другой стороны, "Лацио" плохо играет Топ-матчи. Да и в целом "Милану" победа нужнее.