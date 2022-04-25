Сассуоло - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 25.04.2022

Поражения "Ромы", "Лацио" и "Фиорентины" предоставляют "Ювентусу" возможность сделать огромный шаг вперёд в плане обеспечивания места в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В случае победы над "Сассуоло" гандикап туринцев по набранным очкам возрастёт до восьми, а по потерянным - останется на семи. Заманчивая цель, учитывая, что в мае ещё играть против "Фиорентины" и "Лацио", причём сразу после финала Кубка против "Интера". Почему бы не облегчить нагрузку ещё в апреле?

25 апреля. 21:45. Серия А. 34-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус"

Главный арбитр: Фабио Мареска

В финал Кубка "Юве" пробился благодаря победе над той же "Фиорентиной" в среду. Добытой в своей привычной манере. Глухая оборона с 32-мя процентами владения мячом и 8:17 по ударам по воротам, но и с отличными контратаками, первый гол благодаря грубой ошибке вратаря соперников, второй - контратаке на 94-ой минуте. Массимилиано Аллегри остался очень доволен. Болельщики не так довольны, отмечая, что команда и играет хуже, чем в предыдущем сезоне при Андреа Пирло, и добывает худшие результаты.

В лиге в 33-ex турах от темпа Пирло она отстала на три очка, трофей выиграет в лучшем случае один, а не два.

Тем не менее, увольнять Аллегри как Пирло не собираются. Просто потому, что не считают правильным менять тренера каждый год. Задача-минимум - место в Топ-4 - близка к выполнению. Хотя и здесь в последних турах "бьянконери" начали фальшивить. Проиграли дома "Интеру", затем еле добились камбека в Кальяри, затем отыгрались дома против "Болоньи" лишь на 95-ой минуте. Когда соперник остался вдевятером. Слабая игра в том матче была очевидной, и ее признали и Аллегри с игроками.

"Сассуоло" может воспользоваться такой формой. Он специалист по отбору очков у недостаточно собранных и нацеленных грандов. Против него выходить в таком состоянии, в котором "Ювентус" вышел против "Болоньи", крайне опасно. В резюме "нероверди" в нынешнем сезоне уже гостевые победы над "Миланом", "Интером" и самими "бьянконери", в последних трех домашних матчах они побеждали "Аталанту" и "Фиорентину". Недавно упустили победу над "Ромой" лишь в добавленное время.

В турнирном плане подопечным Алессио Дионизи играть не за что. Они в лучшем случае будут девятыми. Но как раз это и позволяет им играть свободно, раскрепощенно, без боязни. Так они попытаются сыграть и сегодня. Быстро, интенсивно, владея мячом, играя в короткий пас, посылая большие силы в атаку. А "Ювентус" попытается отсидеться в обороне и создать побольше опасных контратак. Точно как против "Фиорентины". Игра и результат как в среду полностью удовлетворят его.

Кадры

"Ювентус" вновь остался без большинства опорников. Без Локателли, Артура и МакКенни. Теперь ещё и игравший на этой позиции в последних матчах Куадрадо получил травму. Либо вновь в центр перейдёт Данило (автор гола на 94-ой минуте в среду), либо Аллегри сыграет по схеме 4-2-3-1. Федерико Бернардески, также забивший "Фиорентине", должен получить место Куадрадо. Кстати, он также изредка играл в центре поля.

Голы "Ювентусу" нужны. Поскольку Мората за последние сорок дней за клуб во всех турнирах не забивал (один ассист), Дибала забил лишь однажды без ассистов за последние 70 дней. Хотя бы Влахович держит уровень - три гола и ассист за сорок дней.

У "Сассуоло" почти все в сборе. Кроме Тольяна, Харруи, Романьи и Обьянга. Лишь первый часто играл в последнее время. Особое внимание - на трансферныe цели всех грандов - Фраттези, Траоре, Скамакку и Распадори. Траоре в феврале забивал "Роме" и "Фиорентине" и отдавал ассист против "Интера", в апреле забил "Лацио" и дважды "Аталанте". Скамакка забивал "Интеру", но в последний месяц без голов и очень голоден. Точно та же история с Распадори, одной из главных трансферных целей "Ювентуса".

Доменико Берарди, первый игрок в лигах Топ-5 с двузначным числом и голов, и ассистов в сезоне, возвращается после повреждений, дисквалификации и месяца без голов и ассистов. Он также очень опасен.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Фраттези, М. Лопес, Берарди, Распадори, Траоре, Скамакка

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лихт, Лука Пеллегрини, Данило, Закария, Рабио, Бернардески, Дибала, Влахович

Статистика

В таблице забитых мячей в Серии А в нынешнем сезоне "Ювентус" идёт лишь десятым (50). "Сассуоло" - шестой (58). В таблице пропущенных "Ювентус" второй с 29-ю, "Сассуоло" - 13-й с 53-мя

В таблице домашних матчей "Сассуоло" лишь 12-ый. Правда, после одной победы в восьми он одержал три подряд. Такой серии побед дома у него не было с сентября 2018-го года. В таблице гостевых "Ювентус" пятый, но также с тремя победами подряд и десятью матчами подряд без поражений - семь побед и три ничьи

"Ювентус" забивал в девяти из десяти своих последних матчей лиги, "Сассуоло" в восьми из девяти

В очных матчах в лиге в 2016-19 годах "Ювентус" одержал семь побед подряд, но с тех пор одержал лишь две в пяти (две ничьи и одно поражение). В первом круге нынешнего сезона он проиграл дома со счетом 1:2 из-за гола Максима Лопеса на 95-ой минуте. В кубковом матче выиграл с тем же счетом благодаря автоголу Руана на 88-ой. Обе эти встречи состоялись в Турине

В Реджо-Эмилии "Ювентус" выиграл четыре из пяти последних очных матчей при одной ничьей. В каждом из последних четырех забив три мяча, а в матче перед этим - два

В шести последних очных матчах во всех турнирах забивали обе команды. Разница мячей в них - 14:10 в пользу "Ювентуса"

Прогноз: Сассуоло - Ювентус 2:2

"Нам нужно правильно сыграть, иначе они переломают нам кости, " - заявил Аллегри. Он прав. "Сассуоло" наказывает всех, кто не играет против него на максимуме. А сейчас "Ювентус" никак не на максимуме, ещё и устал после среды. Хотя против "Фиорентины" продемонстрировал как раз нужный тип игры. Но то другой турнир, другие обстоятельства. Здесь не критичный матч. Поэтому, и, учитывая статистику, ставка на "обе забьют" или обилие голов гораздо более безопасная, чем на результат.