Тот самый золотой перенесенный матч. Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.04.2022

Более трех месяцев с упоминанием таблицы не только набранных, но и потерянных очков позади. Сегодня "Интер" сыграет свой перенесенный матч и окончательно сравняется с "Миланом" по числу отыгранных. Сегодня будет важен лишь важнейший подсчет. В случае победы "нерадзурри" выйдут на первое место в Серии А за четыре тура до окончания сезона. Если не победят - останутся вторыми, и судьба Скудетто будет в руках "россонери". Сегодняшний матч может стать фактически, математически переломным.

27 апреля. 21:15. Серия А. Перенесенный матч 20-го тура

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

К матчу 20-го тура в начале января "Интер" подошел на волне семи побед подряд и с ощущением неудержимости, прорыва к Скудетто, еще более раннего, чем в предыдущем сезоне. Но матч тот не состоялся из-за эпидемии коронавируса в составе "Болоньи". После этого последовали слабые февраль-март чемпиона с семью очками в семи турах и потерей лидерства, апелляции в суд с требованием присудить техническую победу в том матче, поскольку "Болонья" опубликовала заявку на матч и забыла ее убрать.

Сейчас "Интер" вновь на коне. После девяти из десяти матчей во всех турнирах с не более одного забитого добыл 2:0 над "Вероной", 3:1 над "Специей", 3:0 в Кубке над "Миланом", 3:1 над "Ромой". Победу в кубковом дерби многие назвали переломной, решающей и в плане борьбы за Скудетто. В клубе и вне его называют переломной победу в гостях над "Ювентусом". Матч против "Ромы" был последним топовым в сезоне в лиге. Но все же пока первое место не возвращено математически - перелома на самом деле нет.

Будет ли оно возвращено в Болонье? Шансы на это высоки. Чемпион в замечательном настроении, уверен в себе. Его легенда Роберто Бонинсенья уверен, что уже вернул захватывающую форму декабря. С другой стороны, он же заявляет, что матч ожидается коварный. "Болонье" комфортно в середине турнирной таблицы, ей нужно два очка для официального обеспечивания места в Серии А. Она играет в свое удовольствие. Более того - для тренера Синиши Михайловича, лечащегося от лейкемии.

С тех пор, как Синиша призвал команду бороться за него, она не проигрывала. Сыграла вничью в гостях с "Ювентусом" (1:1) и "Миланом" (0:0), играя на равных. Победу над "бьянконери" упустила лишь вдевятером на 95-ой минуте. Также победила дома "Сампдорию" (2:0) и сыграла вничью с "Удинезе" (2:2). А до этого проиграла "Фиорентине" и "Аталанте" лишь со счетом 0:1. Она умеет обращаться с мячом, прессинговать, комбинировать. Что весьма действенно против играющего четвертый матч за 13 дней соперника.

Кадры

У "Интера" отсутствуют лишь запасные Гозенс, Видаль и Кайседо. Форварды Лаутаро Мартинес, Джеко, Корреа, Алексис Санчес вышли из кризиса и забивали либо ассистировали в последних матчах. Особенно отличился первый, отличным дублем в дерби и голом "Роме". Здесь возможны варианты. Возможно, автор гола "Роме" правый латераль Думфриз получит отдых в пользу автора ассиста против "Милана" Дармиана. Не получит его автор двух ассистов против "Ромы" Чалханоглу, также вышедший из кризиса.

"Болонья" потеряла левого латераля Дайкса, но вернула центрального защитника Меделя, дисквалифицированного на два матча. Его апелляция была принята. Возвращается лидер атаки Марко Арнаутович, забивший шесть голов команды подряд до последнего тура, в котором был дисквалифицирован. Забили в том туре Сансоне, исполняющий роль Чалханоглу в 3-5-2 "Болоньи", и 19-летний левый латераль Хики. За последним следят "Ювентус" и "Милан" и точно должны будут следить Дармиан либо Думфриз.

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Теат, Де Сильвестри, Схутен, Сванберг, Сансоне, Хики, Арнаутович, Сориано

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Интер" не проигрывал в последних восьми матчах лиги. Также он не уступал в последних девяти гостевых матчах во всех турнирах. Правда, из тех девяти матчей пять завершились вничью. В лиге он не проигрывал в гостях в 11-ти матчах подряд. Пять из них завершились вничью. Перед двумя победами над "Ювентусом" и "Специей" он сыграл вничью в гостях четырежды подряд. В том числе против команд из нижней части турнирной таблицы - "Торино" и "Дженоа"

В Милане счет побед в последних десяти очных матчах равный - 4:4, но в Болонье "Интер" не проигрывал в 16-ти последних во всех турнирах. В девяти последних в лиге на "Ренато Даль'Ара" он добыл семь побед и две ничьи.

В семи последних очных матчах в лиге в Болонье "Интер" лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. В 16-ти последних на всех полях Серии А лишь трижды кто-либо (все - "Интер") побеждал с разницей более одного мяча

Очный матч первого круга в Милане завершился со счетом 6:1 в пользу "Интера". Два гола забил Джеко, по голу - Весино, Лаутаро Мартинес, Барелла и Шкриньяр. Гол престижа забил Теат. Это крупнейшая победа "нерадзурри" над "россоблу" с 1989-го года, когда победили со счетом 6:0

Лишь у одной команды в официальных матчах "Интер" выиграл больше, чем у "Болоньи". "Рому", своего предыдущего соперника, он побеждал 94 раза, сегодняшнего соперника - 90. Лишь у одной команды в официальных матчах "Болонья" выиграла больше, чем у "Интера". 53 раза у него, 58 - у "Лацио". Больше поражений в официальных матчах "россоблу" также нанесла лишь одна команда - "Ювентус" (92)

Прогноз: Болонья - Интер 1:2

Статистика матчей в Болонье за "Интер", хотя и с разницей лишь в один мяч. Ясно, что он сильнее, сейчас на коне, вдохновлен. Должен понимать цену матча. Индзаги боялся потери концентрации после дерби, но против "Ромы" она лишь повысилась. Хотя сейчас как раз может упасть. Четвертый матч за 13 дней, эйфория после громких побед, много гостевых ничьих в последнее время. Вдохновение соперника, не уступавшего "Милану" и "Ювентусу"... Будет плотная игра. С преимуществом чемпиона.