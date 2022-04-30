Сампдория - Дженоа: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.04.2022

"Сампдория" и "Дженоа" устраивают боевитое дерби с яркой, красочной атмосферой на трибунах и без помощи турнирных раздражителей. Уж точно - без Топовых. Лишь однажды во всей истории обе завершили сезон в Топ-6. Борются против вылета они гораздо чаще. В том числе и в нынешнем сезоне. "Блучеркьяти" в пяти очках над зоной вылета, "россоблу" на 19-ом месте и как раз и отстают на эти пять. В последнее время обе набирают крайне мало очков. Неудивительно, что оба тренера обещают грязный матч.

30 апреля. 19:00. Серия А. 35-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Дженоа"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Александер Блессин уже провел во главе "Дженоа" 12 матчей. Вначале сыграл вничью семь, затем выиграл один, проиграл три и вновь выиграл, в критически важном матче у "Кальяри" благодаря голу на 89-ой минуте. Итого 13 очков. На одно больше, чем набрали за 21 матч Давиде Баллардини, Андрей Шевченко и Абдулайе Конко вместе взятые. Больше в среднем за матч, чем любой другой тренер обеих команд в сезоне. 11-ое место в турнирной таблице этих туров. Ещё и по пропущенным в них команда вторая в Серии А (9).

Проблема в забитых мячах за это время. Всего пять, худший результат в лиге. Ну и ещё такая "мелочь" как место в турнирной таблице. Даже после победы над "Кальяри" "Дженоа" отстает от него, от 17-го места, на три очка. Конечно, она может оправдываться календарем, ведь перед этой победой пришлось играть с "Миланом", "Лацио" и крепкой "Вероной". Но очки сейчас нужно искать в каждом матче.

"Сампдория" играет под руководством Марко Джампаоло в тех же 12-ти турах. По забитым и пропущенным она не так близка к экстремуму, в районе 15-го места, очков ненамного меньше - десять. Однако место в "таблице формы" лишь 18-ое. В последних четырех матчах набрано одно очко, дома проигран матч "Салернитане", которую тем самым вернули к жизни, к борьбе за выживание. В последних восьми - четыре. Джампаоло приходится отрицать, что команда бросила играть после сверхважной победы над "Венецией" из зоны вылета.

Так что вовсе не случайно оба тренера говорят о грязном, некачественном матче, "который точно не будет похож на "Манчестер Сити" - "Реал". Блессин заявляет, что матч будет изобиловать единоборствами, агрессивной игрой. Хотя и качество для последнего паса и удара точно понадобится. Понадобится и "горячее сердце", и игровые идеи. А о состоянии команды он говорить не желает. "Это сейчас не важно. Просто нужно набирать очки, а не разговаривать. Дерби выиграет тот, кто будет играть с ясной головой".

Блессин считает, что благодаря победе над "Кальяри" его команда подходит к дерби в особенно хорошем настроении. А игроки соперника, не привыкшие бороться за выживание, как раз чувствуют себя некомфортно. Джампаоло же считает, что та победа не повлияет, а тяжелее сейчас тому, кто преследует. То есть "Дженоа". Ясно, что трудно будет обеим. Баннер ультрас "Сампдории" возле ее базы "ожидается вечер для настоящих мужчин" несомненно актуален.

Кадры

Блессин говорит, что, в принципе, будет ставить на состав, победивший "Кальяри". Хотя кое-какие изменения ожидаются. В таких матчах лучше выпускать с первых минут в центр атаки Маттиа Дестро, а не молодого неопытного Экубана. Полузащитники также всегда претенденты на вылет на скамью запасных. Гудмундссон, Мелегони, Йебоа и Эрнани могут заменить Гальдамеса, Амири, Портанову и Френдрупа. Разумеется, не все сразу. В лучшем случае - двое.

Капитан Доменико Кришито возвращается. Он также из тех, кто должен играть такие матчи. Но не факт, что готов начинать дерби на поле.

У "Сампдории" отсутствуют Ринкон, а также форварды Габбьядини и Джовинко. Главный форвард - Капуто - получил травму на тренировке и под вопросом. Если и он вылетит, в заявке останутся лишь два нападающих - Квальярелла и Владислав Супряга. Джампаоло отмечает, что украинец в последние 20 дней тренируется с постоянством и нацеленностью. Впрочем, как мы уже поняли, это вовсе не обещает его выход на поле. В паре с Фабио матч, скорее всего, начнет если не Капуто, то полузащитник. Неделю назад начинал Сабири.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, Йошида, Ауджелло, Торсби, Виейра, Кандрева, Сенси, Сабири, Квальярелла

"Дженоа": Сиригу, Френдруп, Бани, Эстигор, Васкес, Бадель, Стураро, Гальдамес, Гудмундссон, Дестро, Йебоа





Очные матчи

Дерби Маяка в лиге или Кубке состоялось 106 раз. 41 победа у "Сампдории", 26 - у "Дженоа", а также 29 ничьих. В Серии А команды встречались 77 раз. Здесь 30 побед у "Сампдории, 18 - у "Дженоа"и 29 ничьих. В последних пяти "Дория" выиграла дважды, её соседи - однажды, также были зафиксированы две ничьи. В матчах Высшего дивизиона, которые "блучеркьяти" принимали, они добыли 15 побед и 15 ничьих при восьми поражениях.

В предыдущей каденции в "Сампдории" Марко Джампаоло ни разу не проигрывал дерби. Четыре победы и две ничьи. Эта серия - наидлиннейшая для любого тренера в истории противостояния. Впрочем, Блессин с ним, да и с "Сампдорией" вообще, никогда не встречался. В матче первого круга, закончившемся лёгкой победой сегодняшних хозяев (3:1), их тренировал Роберто Д'Аверса, а оппонента - Шевченко.

Прогноз: Сампдория - Дженоа 1:1

Бывший игрок "Сампдории" Амедео Карбони назвал нынешнее дерби "Дерби Страха". Добавив, что обе команды в плохой форме. Джампаоло говорит об "аграрной" игре. То есть о тяжелом труде, а не ярком футболе. Бывший игрок обеих команд Дарио Марколин считает, что "Дорию", в отличие от соперника, устроит и ничья. Но после этого матча ей играть против "Лацио", "Фиорентины" и "Интера". А "Дженоа" играть против "Ювентуса" и "Наполи". Выходит, обе будут играть на победу. И именно потому обе ее не добудут.