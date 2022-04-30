Милан - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.05.2022

Полторы недели тому "Милан" и "Фиорентина" вылетели из Кубка Италии с общим счётом 0:3. Причем если вторые очень достойно играли против "Ювентуса", первые влетели "Интеру" по всем статьям. Многие даже заявляли, что это поражение станет решающим в борьбе за Скудетто. Однако "россонери" пришли в себя, победили в лиге и теперь вновь лидеры. А "Фиорентина" проиграла два матча подряд, последний - разгромно. Стоит ли удивляться, что букмекеры видят ее явным аутсайдером завтрашнего матча?

1 мая. 16:00. Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Паоло Валери

Оправданы ли котировки букмекеров с 1.25-1.3 на победу "Милана", 6.00 на ничью и целых 8 - на победу "Фиорентины"? Учитывая переполненный "Сан Сиро" (Sold Out!), важность матча для команды, не бравшей Скудетто 11 лет, её настроение против настроения соперника - да. "Россонери" в эйфории после драматичной победы над "Лацио" и поражения "Интера" в перенесенном матче в среду, уже видят Скудетто в руках. А вокруг "фиалок" царит депрессия, считается, что команда лишена сил, и Еврокубки уплывают.

Вместе с тем, в игровом плане о таком огромном преимуществе не может быть и речи. От "Интера" и "Лацио" "Милан" пропустил в самом дебюте, и Стефано Пиоли назвал это особенной проблемой, римлянам забил победный гол лишь на 91-ой минуте. Лишь в двух последних матчах лиги он забил более одного мяча, до этого в шести подряд такого не было. По забитым же дома в сезоне он и вовсе лишь 11-й. А оборона играет блестяще, но все же пропустила в Риме после шести "сухих" матчей Серии А подряд. В дерби же просто развалилась.

В серии из 12-ти последних матчей лиги без поражений пять ничьих. Пиоли указывают на то, что команда сейчас гораздо больше берет характером, чем игрой, и он не отрицает. Хватит ли характера и обороны на завтра?

"Фиорентина" в игровом плане до вылета из Кубка казалась гораздо лучшей. Недавно в блестящем стиле победила "Наполи" в гостях (3:2) и уверенно сыграла вничью с "Интером" на "Сан Сиро", набирала очки и против других. Но после проиграла "Салернитане" из зоны вылета, создав крайне мало в атаке, и была унижена "Удинезе" дома со счетом 0:4, который мог бы быть и больше. В обоих матчах, как и "Милан", она пропускала ранние голы. Уже в 11-ти из 12-ти последних во всех турнирах не забивала более одного.

За матч против "Удинезе" в соцсетях даже требовали вернуть болельщикам деньги за билеты. А Винченцо Итальяно пришлось отбиваться от вопросов об уходе в "Наполи" летом.

Какую игру мы увидим? Обе очень любят высоко прессинговать и быстро атаковать. По заработанным фолам лучшие в лиге. Хотя в их нынешней форме не факт, что особо преуспеют. "Фиорентина" ещё любит владеть мячом, вторая по этому показателю в лиге. Зато "Милан" второй по ударам по воротам, а его гости - лишь восьмые. Мы явно увидим качели, частый переход инициативы. Пиоли требует и внимание, и нацеленность, и интенсивность, и интуицию, и правильное прочтение игры. Вряд ли он получит все.

Кадры

У "Милана" почти все в сборе. Ибрагимович и Ребич, вышедшие на замену в Риме и принявшие участие в голе, готовы помочь и завтра. Скорее всего - вновь со скамьи запасных. С первых минут будет играть Оливье Жиру, забивший лишь второй гол в 11-ти матчах, но в который раз - против Топ-команды. Он специализируется на больших матчах. Вернулся даже Беннасер, который против "Лацио" не играл. Остаются две привычные дилеммы - Кесси или Диас на позиции "десятки" в 4-2-3-1 и Мессиас либо Салемакерс справа.

У "Фиорентины" также в строю почти все. Кроме надолго вылетевшего Кастровилли. Вернулись ведущий защитник Миленкович, ведущий опорник Торрейра и бывший игрок "Милана" Бонавентура. Воспитанник "дьяволов" Сапонара никому в карьере не забивал больше, чем им - четыре гола (плюс ещё и два ассиста). А ещё один бывший - Пьонтек - поборется за место в центре атаки в схеме 4-3-3 с Кабралом. Второй сейчас выглядит предпочтительнее. Хотя оба не смогли заменить Душана Влаховича.

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас, Кесси, Леау, Жиру

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Игор, Миленкович, Бираги, Торрейра, Бонавентура, Данкан, Гонсалес, Кабрал, Сапонара

Очные матчи

В 176-ти официальных встречах между командами "Милан" победил 77 раз, проиграл 51, ещё 48 матчей завершились вничью. В восьми последних очных счет по победам в его пользу - 4:3, при одной ничьей. При этом обе команды за это время по два раза побеждали в гостях. Результаты были самыми разными - 5:1, 3:2, 4:3, дважды 1:0.

Последний матч на "Сан Сиро" уверенно выиграл "Милан" - 2:0. Но до этого дважды подряд на "Меацца" побеждала "Фиорентина". В том числе и 3:1 в 2019-ом году, когда местные болельщики устроили лидеру гостей Франку Рибери овацию за блестящую игру. А вот в 2021-ом команды встречались лишь во Флоренции. Весной обе команды совершали камбек по ходу матча, и в итоге "Милан" победил со счетом 3:2. А осенью "Фиорентина" повела со счетом 3:0 уже на 60-ой минуте и в итоге победила со счетом 4:3.

В обоих матчах против "Милана" в 2021-ом году Винченцо Итальяно побеждал уверенно. В начале года - во главе "Специи" со счетом 2:0. Тот матч Пиоли назвал худшим для своей команды в сезоне 2020/21, а болельщики считают вторым худшим в его каденции после 0:5 от "Аталанты". Результаты самого Пиоли во главе "Милана" против "Фиорентины", его предыдущей команды, в которой по-прежнему любим - две победы, ничья и поражение.

Статистика

"Фиорентина" не выигрывала у "Милана" оба матча лиги за один сезон с сезона 2000/01

В последних трех очных матчах "Милан" забивал "Фиорентине" как минимум два гола. Более долгой серии не было с 1996-го года

В шести последних очных матчах на "Сан Сиро" ничьих не было. Четыре победы хозяев и две - гостей

С начала 2022-го года "Милан" пропустил восемь мячей в 15-ти матчах Серии А. В лигах Топ-5 лучше оборона лишь у "Ливерпуля" - шесть

"Фиорентина" пропускала в 13-ти гостевых матчах лиги подряд

"Фиорентина" проиграла два своих последних матча Серии А. Три подряд не было с декабря 2019-го года

"Фиорентина" - любимый итальянский соперник Златана Ибрагимовича. На счету шведа 11 голов против нее, а также четыре ассиста. В первом круге в матче против нее он сделал дубль, единственный для себя в сезоне. Если Ибра забьет завтра, он станет вторым в списке самых возрастных авторов голов в истории Серии А в 40 лет и 210 дней. Первый - также игрок "Милана" Алессандро Костакурта, забивавший в 41-летнем возрасте





Прогноз: Милан - Фиорентина 2:1

У "Фиорентины" также каждое очко на счету в борьбе за Еврокубки. Она захочет реабилитироваться за "Удинезе". Она играет отлично против Топ-команд, особенно в гостях. А "Милан" дома против всех играет гораздо хуже, чем на выезде. Переполненный стадион может как раз заставить его нервничать. Пиоли очень трудно против Итальяно. Все это - правда и все способно привести к успеху "Фиорентины". Букмекеры к ней несправедливы. Ну не настолько она слабее. Хотя желание "Милана" настолько сильнее...