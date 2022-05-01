Удинезе - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 01.05.2022

В четвертом матче за 13 дней усталость настигла "Интер". Либо же эйфория после пяти впечатляющих побед подряд над "Ювентусом", "Миланом" (Кубок), "Специей", "Вероной", "Ромой" с 12-ю забитыми. В перенесенном матче в Болонье в среду "нерадзурри" открыли счёт рано, но пропустили два гола на ровном месте, проиграли и теперь не первые в лиге ни по набранным, ни по потерянным очкам. Сегодня они играют пятый матч за 17 дней, ещё и против набравшего форму "Удинезе". Выдержат ли удар?

1 мая. 19:00. Серия А. 35-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

В 2022-ом году подопечные Симоне Индзаги плохо реагировали на неудачи. Поражение в дерби в лиге начало серию из семи туров со всего семью очками. Во время которой реакция на неудачи также разочаровывала. После поражения от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов они сразу же проиграли дома и в лиге. Реакция вокруг на провал в Болонье также не взрослая. Критика уничтожает, ощущения "все пропало" царят. Неверие в способности Индзаги лишь усилилось. Вопрос в том, отгородится ли сама команда от такой реакции?

Поражение и вправду тяжелое. Поскольку в первые полчаса после раннего гола "Интер" шёл на круиз-контроле, даже не позволил сопернику пробивать по воротам. Но затем пропустил с банального навеса, не включился, нервничал. Почти ничего не создавал, несмотря на огромное статистическое преимущество. А затем ещё и второй вратарь Раду, подменявший травмированного Хандановича, совершил дикую ошибку. Сценарий и вправду из разряда тех, которые отбирают Скудетто, лишают веры в его реальность.

Удастся ли "нерадзурри" собраться и победить команду, набравшую 13 очков и забившую 17 мячей в шести последних матчах? Такого же беззаботного середняка, как и "Болонья" и "Торино", которых победить не удалось? Фриуланцы высвободились и выглядят великолепно. В среду они также играли и разорвали в гостях в контратаках "Фиорентину" со счетом 4:0, почти не владея мячом (27 процентов). Причем могли забить ещё больше. Стиль игры, который на сто процентов подойдёт и против "Интера".

Перед "Фиорентиной" "Удинезе" проиграл в гостях "Наполи" лишь со счетом 1:2, ведя после первого тайма. А до этого сыграл вничью против трех грандов подряд - "Милана", "Ромы" и "Лацио". Трижды 1:1. Причем во всех трех матчах был ближе к победе, чем соперник.

Многое зависит от результата матча "Милана" против "Фиорентины", который состоится раньше. Он может кардинально изменить расклад сил и настроение "Интера". Также многое зависит от выносливости "Удинезе". Для его игры свежесть и скорость крайне важны, а ведь он также играл посреди недели и гораздо менее привычен к такому календарю, чем миланский гранд.

Кадры

Алессандро Бастони по-прежнему травмирован. Его сменщик Димарко не прикрыл автора первого гола в Болонье Арнаутовича. Возможно, Д'Амброзио получит шанс. Хакан Чалханоглу, автор двух ассистов против "Ромы", дисквалифицирован. Без него атака может получить недостаточно мячей. Как получала даже с ним в Болонье. Хотя форварды в целом в последнее время набрали отличную форму. Эдин Джеко должен вернуться в стартовый состав.

Ханданович все ещё под вопросом. Он тренировался индивидуально. А Индзаги посылает разные меседжи. Выразил полную поддержку Раду и в то же время признал, что румын в подавленном состоянии. Напомнив, что в его распоряжении два запасных вратаря. Неужели 39-летний Кордас дебютирует за любимую команду?

У "Удинезе" травмирован ведущий форвард Бету. Но без него команда справляется даже лучше. Мобильный тандем Деулофеу-Саксесс отлично убегает. Справляется и без креатива Перейры в центре поля. Компенсируя его активностью на флангах, где латерали Молина и Удоджи не боятся бегать в атаку. Последний, трансферная цель "Ювентуса", забивал в обоих предыдущих матчах. Ожидается весьма интересное противостояние с Думфризом и Перишичем, которые также забивали в двух предыдущих (по одному мячу).

"Удинезе": Сильвестри, Нуйтинк, Мари, Бекао, Н. Молина, Уолас, Арслан, Макенго, Удоджи, Саксесс, Деулофеу

"Интер": Раду, Д'Амброзио, Шкриньяр, Де Фрай, Думфриз, Брозович, Барелла, Видаль, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Удинезе - Интер 2:3

В последних восьми очных матчах "Интер" не побеждал лишь дважды. Речь о двух нулевых ничьих в Удине. Которые, кстати, состоялись в последних трех очных матчах здесь. С другой стороны, в четырех последних очных здесь "Удинезе" не забивал. 0:0, 0:2, 0:0, 0:4. Какой вариант увидим сегодня? Учитывая текущий стиль игры команд, точно не 0:0. Учитывая их форму - точно не 0:4. А в битве атак "Интер" все же должен быть сильнее. И отчаяннее с целью взять реванш за "Болонью".