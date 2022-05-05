Интер - Эмполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.05.2022

За последние недели "Интер" пережил весь спектр эмоций. Эйфорию после 3:0 над "Миланом" в Кубке, когда почти все были уверены, что такой результат откроет путь и в лиге. Депрессию после поражения в запасном матче в Болонье, когда считали, что шансы на Скудетто потеряны. Сейчас чувствует надежду. Его календарь легче, он много забивает, набирает очки в целом уверенно. В то время, как "Милан" побеждает с огромным трудом.

Завтра "нерадзурри" могут выйти на первое место и оказать давление на "россонери" на целых 48 часов.

6 мая. 19:45. Серия А. 36-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Причиной провала в Болонье стали та самая эйфория и недооценка соперника. Лишь усилившиеся после раннего гола. Также усталость из-за четвертой игры за 13 дней и желание сберечь силы в матче посреди недели. Ну и, разумеется, травма первого вратаря Самира Хандановича и ужасная ошибка в концовке его дублера Ионуца Раду, игравшего первый матч в сезоне в лиге. Бывший игрок команды Даниэле Адани также говорил о технических ошибках, сумбуре и нервозности.

В других матчах в последнее время всего этого не было. Потому показатели команды в семи последних во всех турнирах - шесть побед и разница мячей 15:5. В лиге в шести последних - пять побед, разница мячей 12:5. Некоторой проблемой остается оборона, пропустившая в четырех последних в Серии А и в шести из восьми последних. Зато атака выглядит динамичной, свободной и наконец-то забивающей.

Последний матч в Удине получился проблематичным. Что неудивительно, ведь состоялся через четыре дня после "Болоньи". Несмотря на ранний 1:0 и затем 2:0, во втором тайме чемпиону пришлось понервничать, он пропустил. Лаутаро Мартинес, Маттиа Дармиан говорили о страданиях, последний признал, что команда не контролировала игру как следует. Но в то же время Симоне Индзаги - об "огромном доказательстве характера и личных качеств после тяжелых из-за "Болоньи" дней.

"Эмполи" сейчас играет хуже, чем "Болонья" и "Удинезе". В первом круге он прославился гостевыми победами над "Ювентусом" и "Наполи", но после 1:0 в Неаполе выиграл лишь один матч в лиге из 18-ти при восьми ничьих. В гостях в последних пяти матчах набрал одно очко и забил один мяч. Новичок Серии А уже официально обеспечил место в ней и расслабился. Неделю тому он вел со счетом 1:0, но получил две красные карточки и пропустил трижды от "Торино" в концовке.

Вместе с тем, гранду расслабляться не следует. Поскольку в позапрошлом туре "Эмполи" стал тем, кто выбил "Наполи" из борьбы за Скудетто. Вернувшись с 0:2 благодаря трем голам между 80-87 минутами. А в целом результаты его матчей против грандов между двумя против "Наполи" - 2:4 против "Милана", 3:3 против "Лацио", 2:4 против "Ромы", 2:3 против "Ювентуса", 2:3 в Кубке против "Интера" в дополнительное время. 0:1 против "Милана" и "Фиорентины".

То есть, грандам он обычно проигрывает, но борется и забивает.

Какая игра получится? Как раз в первом круге в Эмполи, когда тосканцы считались главной сенсацией лиги, "Интер" выиграл довольно уверенно - 2:0. А вот в январе в Кубке в Милане было крайне тяжело. Причем похоже на "Болонью". "Интер" забил ранний гол, затем пропустил два, второй в районе 80-ой минуты из-за автогола Раду. Разница была в спасении акробатическим ударом защитника Раноккии на 91-ой минуте и голе уже ушедшего из команды Сенси в овертайме.

Если и сейчас "Эмполи" удастся развить свою любимую игру с прессингом, перехватами и быстрыми атаками, гранду будет очень тяжело. Индзаги на предматчевой пресс-конференции говорил об очень опасном матче, о важности на этой стадии сезона мотивации и нацеленности над тактикой и техникой, о важности не обращать внимание ни на финал Кубка, ни на "Милан". Непростые задачи.

Что касается очных матчей, то "Интер" выиграл 15 из последних 16-ти (также ничья 0:0), не пропустив в десяти из них.

Кадры

Не следует забывать, что в середине следующей недели "Интер" ожидает финал Кубка Италии против "Ювентуса". Потому Индзаги завтра может и прибегнуть к ротации. Николо Барелла получил повреждение в Удине, и его могут поберечь. Гозенс может получить место в стартовом составе впервые. За счёт великолепного Перишича. Возможно, Джеко получит отдых. Также вновь приходится искать замену Бастони. Д'Амброзио или Димарко? С обоими команда пропускает.

Из хороших новостей возвращение после дисквалификации Чалханоглу и форма Лаутаро Мартинеса. Форвард сейчас в ударе - пять голов в последних пяти матчах.

У "Эмполи" из-за удалений вылетели Верре и Стоянович. Последний, правый защитник, важный игрок в тактическом плане. Его будет непросто заменить. Внимание на юных защитников Вити и Паризи, за которыми следят гранды. В том числе и сам "Интер". И на арендованного у него Андреа Пинамонти. Форвард забил дважды "Наполи" и в целом с 12-ю мячами в сезоне. Он признался, что болеет за "нерадзурри" и желает им выиграть Скудетто, но будет играть против них на все сто.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Д'Амброзио, Думфриз, Брозович, Гальярдини, Чалханоглу, Гозенс, Лаутаро Мартинес, Корреа

"Эмполи": Викарио, Фьямоцци, Луперто, Вити, Паризи, Журковски, Асслани, Бандинелли, Хендерсон, Пинамонти, Кутроне

Прогноз: Интер - Эмполи 3:1

Гендир "Интера" Джузеппе Маротта заявляет, что команда взрослая ментально и уже забыла о "Болонье". Отчётный матч позволит проверить это. Существует опасность ослабления из-за ротации, излиших мыслей о финале Кубка. Также следует отметить, что "Интер" не забивал с игры 177 минут. Но и голы со "стандартов" считаются, а после "Наполи" при заполненном до отказа (все билеты проданы) домашнем стадионе вряд ли кто-либо позволит себе недооценить "Эмполи".

Обе забьют или обилие голов - лучшая ставка.