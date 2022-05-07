Коваленко против Малиновского после заметного для них тура. Специя - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.05.2022

Воскресенье в Серии А начнётся последним украинским дерби в сезоне. Виктор Коваленко вместе со своей "Специей" примет Руслана Малиновского и "Аталанту", которой он принадлежит. Примет после того, как оба отличились в предыдущем туре. Вот только отличились по-разному. Второй заработал ассист, спасший его команду от поражения на 88-ой минуте, первый потерял мяч, что привело к пропущенному на 89-ой. Впрочем, результаты того тура огорчили обе команды. Поэтому завтра обеим нужна победа.

8 мая. 13:30. Серия А. 36-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Аталанта"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Специи" в борьбе против вылета дорого каждое очко. После побед над прямыми конкурентами "Кальяри" и "Венецией" она уже думала, что спаслась от вылета. Победу над последней праздновали бурно. Но вдруг проснулись другие - "Салернитана" и "Дженоа". Как результат - от 18-го места отделяет пять очков и одна команда. Не так мало за три тура до финиша, но засыпать не следует. А лигурийцы заснули. Кроме тех двух побед и одной 0:0, в последних 11-ти турах они лишь проигрывали.

Теперь их ждут два матча дома против "Аталанты" и "Наполи", при том, что против других команд Топ-9 дома не набрали ни единого очка. В том числе и неделю тому против "Лацио". Тогда они трижды сравнивали счёт, но в итоге проиграли из-за гола защитника Ачерби из офсайда. Не проверившая эпизод на видео на положение вне игры судейская бригада отстранена до конца сезона, но от этого Тьяго Мотте не легче. Главный тренер весьма эмоционально говорил о несправедливости, признавал, что зол.

"Аталанте" одного очка от этого матча не хватит. Она на восьмом месте, на данный момент вне Еврокубковой зоны. "Фиорентине" уступает лишь по разнице мячей, "Роме" и "Лацио" - тремя очками, то есть шансов достаточно. Но у неё впереди матч с яростно борющимся за Скудетто "Миланом". Потому побеждать в другом матче гораздо более слабую команду, которой очки не так нужны, просто обязана. Правда, это легче сказать, чем сделать. Она сама сейчас слаба, в последних шести матчах набрала лишь пять очков.

Против безразличного середняка "Торино" ей пришлось возвращаться с 2:4 на 4:4 в концовке. Против аутсайдера "Салернитаны" также пришлось добывать ничью (1:1) в самом эндшпиле. Она выглядит заторможенной, отстраненной, недостаточно собранной, думающей о кадровой революции летом. Об окончании эры. Возможен даже уход Джан Пьеро Гасперини. О нынешней борьбе она думает гораздо меньше и, если бы не постоянные потери очков конкурентов, уже потеряла бы шансы на Еврокубки.

В двух очных матчах в Бергамо, состоявшихся после возвращения "Специи" в Серию А, "Аталанта" победила с результатами 3:1 и 5:2 (в этом сезоне). А вот матч в Специи завершился со счетом 0:0. Команда Мотты любит прессинговать, его спрашивали об этом, указывая на проблемы нынешней "Аталанты" под прессингом. Но и умеет играть осторожно, от обороны против грандов. Неясно и как будет играть "Аталанта". Начнет наконец бороться, бегать с первой минуты, а не с 80-ой?

Кадры

Коваленко и до своей ошибки не был фаворитом на попадание в стартовый состав. В том матче он вышел на замену на 82-ой минуте, этот также должен начать в запасе. Тем более, что Симоне Бастони оправился от травмы, а Кевин Агудело и Даниэле Верде играют очень хорошо. Хотя Виктору следует цепляться даже за минимальные шансы. Со сезона 2022/23 в Серии А ограничат число аренд игроков старше 23-ех лет, позволяемых одному клубу, до восьми, и потому найти команду и игровые минуты будет гораздо сложнее.

Что касается других позиций, то дисквалификация первого вратаря Проведеля отменена, а центрального защитника Эрлича завершилась. Оба должны быть в стартовом составе.

У "Аталанты" под вопросом участие форварда Сапаты. Потому неясно, продолжит ли Гасперини играть с его связкой с Муриэлем или же выпустит больше полузащитников. Точно будет играть автор гола против "Салернитаны" Пашалич, забивший уже в третьем матче подряд. Претендует также голландец Коопмейнерс. Вполне может оказаться автор классного проникающего паса на Марио Малиновский (третий ассист в сезоне). Более 35-ти минут в матче лиги Руслан не играл с третьего апреля, да и тогда был заменён в перерыве.

На других позициях особых дилемм нет.

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Кивьор, Маджоре, С. Бастони, Гьяси, Манай, Агудело

"Аталанта": Муссо, Демираль, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич, Малиновский, Муриэль

Прогноз: Специя - Аталанта 1:2

В гостях "Аталанта" набрала 36 очков из своих 56-ти, то есть играет гораздо лучше, чем дома. А "Специя" дома командам такого калибра как раз проигрывает, пусть и в борьбе. Бергамцам очки все же нужнее, нужнее победа. Хотя невозможно понять, хотят ли они вообще чего-либо от этого сезона. Прежде всего следует обратить внимание на дебют матча, поскольку в эти минуты они в последнее время играют неудачно. И на последние полчаса, в которые "Специя" пропускает 46 процентов своих голов.