Фатальная Верона-3? Эллас Верона - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.05.2022

Несколько дней назад Gazzetta Dello Sport попросил нескольких специалистов оценить ситуацию в борьбе за Скудетто. Почти все, в частности, Дино Дзофф, Джанлуиджи Буффон, Альберто Джилардино, Альберто Дзаккерони, назвали сложнейшим из оставшихся соперников "Милана" именно "Верону", а не "Аталанту" и "Сассуоло". Чемпион Мира-1982 Фульвио Колловати даже заявил, что в случае победы на "Бентегоди" шансы "дьяволов" взять Скудетто возрастут с нынешних 55-ти до 90-та. Возрастут? Или же вернётся "Фатальная Верона"?

8 мая. 21:45. Серия А. 36-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В 1973-ем году в последнем туре "Милан" уступил "Вероне" со счетом 3:5, из-за чего упустил первое место и Скудетто. В 1990-ом в предпоследнем туре открыл счет, но пропустил, доигрался до удалений Франка Райкарда, Марко Ван Бастена и Алессандро Костакурты, пропустил ещё раз на 89-ой минуте и упустил первое место и Скудетто. Именно после этого пошло название "Фатальная Верона". Из последних запомнился 0:3 в одном из первых матчей Дженнаро Гаттузо в 2017-ом году от команды, шедшей в зоне вылета.

Сейчас преимущество "Милана" в концовке сезона также висит на волоске. В сущности, на данный момент этого преимущества не существует. После победы в пятницу на первое место вышел "Интер", и, если судить по логике опрошенных специалистов, прямо сейчас он фаворит. Они ведь говорили о статусе фаворита "россонери" исключительно из-за набранных очков. А набирают их они натужно. В двух последних турах дожали "Фиорентину" и "Лацио" лишь в концовке, в восьми последних набрали 20 очков, но забили лишь восемь мячей.

Стефано Пиоли отрицает, что чувствует давление из-за этой ранней победы соперников, что вообще не смотрит на них, что все зависит от его команды. В математическом плане это правда. Семь очков в оставшихся трех турах - и она чемпион, вне зависимости от действий соседей. Но и вправду ли нет давления - увидим сегодня.

"Милан" сейчас опирается на свои характер, сплоченность, боевитость. На оборону, пропустившую лишь один мяч в последних восьми турах. На умение вытащить ничью, даже если не получается победить (13 матчей без поражений подряд). С другой стороны, в последних 14-ти турах он лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча, лишь четырежды сам забил более одного мяча. Он играет натужно, потерял скорость и яркость первого круга. Хватит ли такого темпа для ещё семи очков в трех матчах?

Насколько "Верона" готова стать фатальной в третий раз? Вполне. Она набрала десять очков в пяти последних матчах, в хорошем настроении. Хотя и особых турнирных задач, кроме как удержаться в Топ-10, нет. Играет в свое удовольствие, яростно прессингует, разбивает игру на индивидуальные дуэли, быстро атакует. В нынешнем сезоне отобрала очки у всех команд Топ-8, кроме миланских, и желает заполнить пробел. Она ещё и желает побить рекорды клуба по очкам и забитым мячам за сезон. До первого осталось лишь три очка.

Арриго Сакки назвал её наиболее опасным соперником для "Милана" из трех именно из-за такой интенсивности, агрессивной игры. Как он считает, "россонери" с такой давно не сталкивались и в нынешней заторможенной форме не очень готовы к ней.

Сегодня может быть все, что угодно. "Милан" - лучшая гостевая команда лиги и по очкам, и по забитым, но "Верона" дома гораздо сильнее, чем в гостях, побеждала "Ювентус", "Рому" и "Лацио". С другой стороны, большинство на трибунах заполненного "Бентегоди" ожидается миланское. Вопрос в том, в чью это пользу. Хозяева слишком большого для маленького города стадиона (39 тысяч) не привыкли играть при аншлаге. А "Милану" преимущество на трибунах в гостях против "Лацио" и дома против "Фиорентины" принесло победы лишь в концовке.

Очные матчи

В Серии А команды встречались 59 раз. 28 побед у "Милана", 21 ничья и десять побед "Вероны". В последних шести матчах "Милан" добыл четыре победы и две ничьи. Правда, в двух из трех последних пришлось вырывать результат. В ноябре 2020-го года на 2:2 удалось выйти лишь благодаря голу Златана Ибрагимовича на 93-ей минуте, в октябре 2021-го в первом круге нынешнего сезона "россонери" проиграли первый тайм со счетом 0:2 и лишь затем забили трижды и победили. Двух побед за сезон над "Вероной" они не одерживали уже 20 лет.

Результаты шести последних очных матчей в Вероне - по три победы у каждой из команд. Последние два, правда, выиграл "Милан". Три подряд в Серии А ему никогда не удавалось сделать.

В восьми последних очных матчах были зафиксированы восемь разных результатов. 2:1, 3:0, 4:1, 1:0, 1:1, 2:2, 2:0, 3:2.

Прямая речь

Джанлука Капрари , "Эллас Верона": "Это будет замечательная игра. Мы уже доказали, что способны создать проблемы кому угодно. Мы не говорили о 1973-ем и 1990-ом годах, но это и не важно. Мы хотим выиграть каждый матч и нас не интересуют задачи соперников. Мне пишут многие болельщики "Интера", но мы будем играть только за себя, не за них. Мы хотим клубный рекорд по очкам и забитым".

Игор Тудор , главный тренер "Эллас Верона": "По составу "Милан" должен быть третьим-четвертым, а это означает, настолько они отлично поработали и чего достигли. Для нас этот матч также важен, поскольку все будут смотреть на нас. Мы хотим произвести впечатление. Избежать разговоров о "Фатальной Вероне" невозможно, но я думаю о настоящем. Мы хотим установить клубные рекорды. Мы извлекли урок из поражения в первом круге, сейчас мы добавили и более солидны. Надеюсь, что после матча никто не будет говорить о судействе".

Стефано Пиоли , главный тренер "Милана": "Хорошо, что на матче будут так много болельщиков "Милана". Они придают нам энергию. Результат "Интера" ничего для нас не изменил. Я не вижу никакой тревоги у игроков, а вижу мотивацию. "Верона" может создать нам проблемы, но мы пережили немало трудностей в последнее время и лишь повзрослели. Время показать, что мы лучшие. Мы забиваем много в концовках? И мы, и "Верона" также забиваем много в дебютах матчей. Так что отношение к игре особенно важно".

"Мы ожидаем много удушающего прессинга и дуэлей. Они будут играть яростно и сделают все для победы. Мы должны действовать так же. Освобождение пространства станет решающим. Мы должны также быть компактны в обороне, а затем перехватывать мячи и доставлять им неприятности".

Кадры

В кои-то веки у "Милана" почти все в сборе. Кроме Кьера, вылетевшего до конца сезона. Хотя Флоренци и Ибрагимович не готовы играть с первых минут, Пиоли очень рассчитывает на их помощь в концовках. Ибра сделал ассист на 91-ой минуте матча против "Лацио" и прессингом заставил вратаря "Фиорентины" ошибиться на 82-ой. Ребич также дважды очень хорошо выходил на замену. Оливье Жиру играет с первых минут и забил "Лацио", Леау проснулся и забил "Фиорентине".

Оборона и вратарь Маньян играют блестяще. Последнего признали лучшим игроком месяца в лиге.

Дилемма, как всегда, на двух позициях. "Десятки" и на правом фланге. Справа Пиоли может рискнуть и поставить Ребича, хотя, скорее всего, вновь выйдет либо Салемакерс, либо Мессиас. А в центре между малоэффективными Кесси и Диасом, согласно последним сообщениям, тренер выберет... Крунича. О котором как об игроке стартового состава, уже и забыли. Интересный ход. Тогда получится и дилемма в центре поля. Беннасер сейчас немного сдал, и, скорее всего, вновь не выйдет в "старте".

У "Вероны" также почти все в сборе. Также кроме центрального защитника - Давидовича. Готовы латерали Фараони и Лазович (схема 3-4-2-1), способные затерзать любого. Мобильный центр поля Илич-Тамез сбалансирован. А особо опасна тройка игроков атаки. Барак, Капрари и Симеоне забили 63 процента голов команды - 39 из 61-го. Бывший владелец "Интера" Массимо Моратти шутливо надеется, что последний вернет долг за отца, отобравшего у команды Скудетто 20 лет назад голом и победой его "Лацио". А первым интересуется сам "Милан".

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Чеккерини, Гюнтер, Фараони, Илич, Тамез, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас, Крунич, Леау, Жиру

Прогноз: Эллас Верона - Милан 1:1

Несмотря на слова Пиоли, "Милан" в девяти последних матчах забил лишь два гола в дебютах, за первые 25 минут. А "Верона" как раз недавно проиграла "Интеру" и "Наполи", именно не выдержав стартового натиска и пропустив. Так что от дебюта очень многое зависит. Ощущение, что "Милан" не сумеет оказать стартового давления, потом придётся догонять и удастся догнать лишь до ничьей. Которая вернёт "россонери" на первое место, но заставит побеждать в двух последних турах.

Что касается голов, то по забитым в сезоне между командами равенство, но во втором круге веронцы впереди - 27:21. Хотя в последних восьми они забили девять, то есть также немного. Лишь на один больше, чем миланцы за это время. Лишь в одном из девяти последних матчей с участием "Милана" было забито более двух мячей, лишь в трех из восьми последних с участием "Вероны". Потому 1:1 кажется более логичным вариантом.