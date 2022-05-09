Фиорентина - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 09.05.2022

После выхода в финал Лиги Конференций в четверг Жозе Моуриньо признался, что для этого достижения "Рома" принесла в жертву Серию А. В этом турнире ей остаётся бороться лишь за пятое место, ведущее в Лигу Европы. Ту самую, в которую выйдешь, если выиграть Лигу Конференций. В последних трех турах Серии А "джаллоросси" не побеждали и забили лишь два мяча. Смогут ли они собраться, прежде всего ментально и физически, на сложный выезд к "Фиорентине"? Которой, впрочем, в свою очередь нужно собираться.

9 мая. 21:45. Серия А. 36-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Вечер четверга на переполненном "Стадио Олимпико" надолго запомнится болельщикам "Ромы", да и всего итальянского футбола. Победу над "Лестером" со счетом 1:0 и выход в финал Еврокубка праздновали, будто речь о Кубке Чемпионов. Сам Моуриньо не мог сдержать слез, говорил о пройденном фантастическом пути, о победе семьи, об игре для болельщиков. А утром Corriere Dello Sport вышел с заголовками "Моуриньо - мэр "Олимпико", "Кумир "Ромы", "Год Жозе". "Он вернул свет в клуб".

Можно ли в таком состоянии настроиться на матч лиги? Вопрос весьма сложный. Особенно когда речь о "Роме". Против "Наполи" в Неаполе (1:1) она отыграла очень прилично, но сравняла счёт лишь на 91-ой минуте. "Интеру" проиграла в одни ворота (1:3). "Болонье" явно ослабленный состав не сумел забить. Да и "Лестеру" забила ранний гол, а затем засушила игру. Со стандартного положения (углового), по которым первая в лиге. До этого в Англии сыграла 1:1, до этого пришлось устраивать камбек дома против "Салернитаны".

В целом, несмотря на лишь одно поражение в 14-ти последних матчах лиги, римляне не могут считать, что во впечатляющей форме там. Особенно - в плане забитых мячей.

Их удача в гораздо худшем состоянии "Фиорентины". После 3:2 в Неаполе, выбившего "Наполи" из борьбы за Скудетто, "фиалки" с трудом переиграли дома "Венецию", последнюю команду лиги, затем проиграли "Ювентусу" в Кубке и вылетели, а затем проиграли три матча лиги подряд впервые в сезоне. "Салернитане", борющейся против вылета, затем влетели дома "Удинезе" со счетом 0:4, затем уступили "Милану" в гостях в концовке со счетом 0:1. Выходит, они забили лишь дважды в пяти последних матчах во всех турнирах.

Матч против "Милана" Винченцо Итальяно назвал реабилитацией, ответом за "Удинезе", заявил, что его команда играла на одном уровне с лидером лиги. Он также говорит, что горд всего трехочковым отставанием от "Ромы". Он недалек от истины. Но на такой стадии сезона нужны не уровень и гордость, а очки. Одна из сильных команд в этом сезоне завершит на восьмом месте, то есть останется без Еврокубков (разве что "Рома" станет восьмой и выиграет Лигу Конференций). И "Фиорентине" будет обидно стать ею. А её шансы на такое наиболее высоки.

Течение матча нетрудно предсказать. Хозяева - вторые в лиге по владению мячом, а гости - десятые. Гости ещё и устали. С другой стороны, они третьи по ударам по воротам, а хозяева - восьмые. Контратаки и стандартные положения "Ромы" очень опасны. Итальяно предостерегает против них и отмечает также ее оборону. Что касается стадий матча, то "Фиорентина" обычно сильно начинает, но сдает, устаёт во втором тайме. А вот римляне то выдают удачный дебют и затем держатся, то неудачный и выгрызают в концовке.

Кадры

Предсказать стартовый состав "Ромы" крайне сложно. Ясно лишь, что там не будет травмированного Мхитаряна. А вот насколько существенной будет ротация? Как против "Болоньи", когда не было Смоллинга, обоих латералей, Оливейры, Пеллегрини, Абрахама? Скорее всего, возрастные Смоллинг и Оливейра вновь отдохнут, возможно, поберегут и лидера атаки, забившего уже 25 мячей в сезоне. Пожалуй, отдохнёт и один из латералей. Но остальные должны выйти.

У "Фиорентины" травмирован также один человек - Кастровилли. При этом дилемм остаётся две. Сапонара или Иконе на левом фланге атаки и Венути или Одриосола на правом обороны. Венути в последние дни болельщики жёстко критиковали. Итальяно пришлось заступаться за него, называя критику отвратительной. С другой стороны, Одриосола не совсем здоров. Ну а слева в атаке дилемма тактическая. Сапонара больше помогает в центре поля и в отборе, Иконе быстрее и техничнее в дриблинге.

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Миленкович, Бираги, Торрейра, Бонавентура, Данкан, Гонсалес, Кабрал, Сапонара

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Мейтленд-Найлс, Кристанте, Верету, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Афена-Гьян

Прогноз: Фиорентина - Рома 1:1

Вершина эйфории на фоне усталости против дна кризиса и критики на фоне мотивации. В таких матчах возможен любой результат. Статистика очных также может быть обманчива. Последние пять выиграла "Рома", но два из них - не ранее 87-ой минуты. А сразу перед этой серией "Фиорентина" добывала и две ничьи, и 2:0 в гостях, и 7:1 дома в Кубке, считаясь крайне неудобным соперником. В первом круге она играла вдесятером с 17-ой минуты по 52-ую, но заслужила гораздо больше, чем 1:3. Вряд ли сегодня дома проиграет.