Ювентус - Интер: Анонс и прогноз финала Кубка Италии на 11.05.2022

Кубок Италии не пользуется особой популярностью. Матчи его ранних стадий даже не транслировали, в нынешнем сезоне число его участников сократили до 44-ех. А поначалу - до сорока. Схема розыгрыша явно благосклонна к грандам, они и выходят в решающие матчи без свежих ярких историй. Однако в нынешнем сезоне ситуация несколько иная. Впервые за 57 лет и в третий раз в истории в финале состоится Дерби Италии. И для каждого из его участников поражение будет означать неудачный сезон.

11 мая. 22:00. Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Паоло Валери

В принципе, даже в случае победы сезон обеих команд могут расценить как неудачный. От "Интера" летом ожидали не более чем попадание в Топ-4 Серии А, о Кубке, в финал которого не выходил 11 лет, не думали. Зимой, после серии успехов в лиге и победы над "Ювентусом" в Суперкубке, уже считали, что мчится не просто к Скудетто, а к гегемонии в итальянском футболе. А сейчас, весной, отставание в борьбе за Скудетто на два очка за два тура до финиша многие расценивают как провал чемпиона.

От "Ювентуса" летом рассчитывали довольно легко взять Скудетто и замахнуться на Кубок и Суперкубок. Худшее начало сезона за последние 60 лет значительно остудило. Зимой состоялись 16 матчей лиги подряд без поражений. А весной -позорный вылет из Лиги Чемпионов. В матче лиги против "Интера" был потерян последний шанс вернуться в борьбу за титул чемпиона Италии. Но вскоре, за три тура до финиша, было обеспечено место в ЛЧ. Что Массимилиано Аллегри и называл целью на сезон.

Обоими тренерами болельщики разочарованы, обоих немало призывают уволить. Оба никак не улучшили свои команды по сравнению с предшественниками в предыдущем сезоне. Аллегри даже показал худшие результаты по очкам в лиге, чем тренер-дебютант Андреа Пирло, еще и, в отличие от него, проиграл Суперкубок. Так что и ему, и Симоне Индзаги, Кубок сегодня очень нужен. Последнему - еще и для сохранения настроя и веры в себя в борьбе за Скудетто, которая продолжится в воскресенье.

По игровой форме "Интер" лучше. Он оступился в Болонье в перенесенном матче и потерял первое место, в лиге пропустил в пяти матчах подряд, но в целом в восьми последних во всех турнирах одержал семь побед с разницей мячей 19:7. В том числе вернулся с 0:2 на 4:2 против "Эмполи" в пятницу. В ответном полуфинальном матче Кубка после 0:0 в первом он разгромил "Милан" со счетом 3:0. В 1/4 финала победил "Рому" со счетом 2:0. Разве что в 1/8 в январе доигрался до овертайма с "Эмполи" (3:2).

"Ювентус" в январе разгромил "Сампдорию" со счетом 4:1, но в 1/4 финала переиграл "Сассуоло" лишь благодаря автоголу на 88-ой минуте. "Фиорентину" в первом матче полуфинала - автоголу на 91-ой (1:0), а во втором - грубой ошибке вратаря (2:0). В обоих он преимущественно защищался. В лиге же уступил дома "Интеру" (0:1), затем с результатами 2:1 переиграл "Кальяри", "Сассуоло" и "Венецию", сыграл 1:1 с "Болоньей", а в пятницу пропустил два гола после 86-ой минуты и проиграл "Дженоа" - 1:2.

Течение игры трудно предсказать. "Интер" лидирует в лиге по забитым мячам и ударам по воротам, а "Ювентус" по этим компонентам даже не входит в Топ-6. По владению мячом третий, а сегодняшний соперник - девятый. Впрочем, в победных матчах над "Миланом" и "Ромой" в Кубке "нерадзурри" владели мячом меньше и вполне охотно сидели в обороне. Как и в последнем матче лиги против самих "бьянконери". Также победном. А вот в победном над ними в Суперкубке и ничейном в лиге владели мячом чаще.

Кадры

"Интер" может рассчитывать на почти сильнейший состав. Отсутствует лишь Весино, а Бастони, пропустивший три матча из-за травмы, под вопросом. В заявке Алессандро все же будет. Он специально готовился к этому матчу. Если не начнет его - Д"Амброзио и Димарко готовы. В центре поля и на флангах дилемм никаких нет - Дармиан, Гозенс, Видаль, Гальярдини подождут в запасе. А в атаке дилемма одна. Джеко или Хоакин Корреа? Первый не забивал месяц, второй - шесть с половиной.

Сейчас в блестящей форме Лаутаро Мартинес, забивший семь в шести последних. А Хакан Чалханоглу стал третьим игроком команды за последние 17 лет с двузначным числом ассистов за сезон. Алексис Санчес забивал в 1/8 и 1/4 финала Кубка, победный гол на 121-ой минуте Суперкубка. Забивал и в трех из семи последних матчей лиги, при том, что в стартовом составе ни в одном из семи не выходил.

У "Ювентуса" проблем больше. МакКенни, Кьеза, Жорже давно травмированы, Де Шильо дисквалифицирован. Локателли после травмы вряд ли готов к стартовому составу. Пеллегрини также возвращается и также не факт, что готов. Похоже, Аллегри вновь придется экспериментировать с составом и/или тактикой. Наиболее вероятна схема 4-4-2 с Куадрадо и Бернардески по краям. Последний забивал "Фиорентине". Мората, скорее всего, останется в запасе. Как и Бонуччи. Аллегри уже объявил, что сыграет Кьеллини.

Особое внимание к капитану и к Дибале. Оба сыграют свой последний кубковый матч перед уходом из клуба. Пауло - возможно, перед уходом как раз в "Интер". Он реализовал пенальти в первом круге против него, вытащив ничью. Душан Влахович также вызывает разговоры. Нездоровые, поскольку забивает недостаточно. Семь мячей в 18-ти матчах за клуб, ни одного из них в Кубке. В четырех последних во всех турнирах он не забивал и в Генуе выглядел крайне раздраженным.

Как и в предыдущих матчах Кубка, здесь место в воротах займет второй вратарь Перин.

"Ювентус": Перин, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Закария, Рабио, Бернардески, Влахович, Дибала

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Очные матчи

Преимущество "Ювентуса" в очных матчах велико - 107 побед, 57 ничьих и 66 поражений. Между 2016-19 годами он не проиграл семь подряд, победив в них пять раз. Однако с тех пор выиграл лишь два из семи при двух ничьих и трех поражениях. В нынешнем сезоне в гостях в лиге спасся от поражения лишь на 89-ой минуте благодаря пенальти (1:1), в Суперкубке проиграл на 121-ой (1:2), в лиге дома уступил со счетом 0:1 из-за пенальти Чалханоглу на 44-ой, который Хакану пришлось перебивать.

В финале Кубка команды встречались лишь дважды. В 1965-ом году "Ювентус" победил со счетом 1:0, в 1959-ом - 4:1. Также в предыдущем сезоне они встречались в полуфинале. "Ювентус" победил в гостях со счетом 2:1, дома отыграл на 0:0 и вышел в финал, в котором переиграл "Аталанту". Также можно отметить два очных финала Суперкубка. В 2005-ом "Юве" выиграл со счетом 1:0, в 2022-ом - проиграл со счетом 1:2. Оба раза - в дополнительное время.

Лишь в двух из последних восьми очных матчей в основное время были забиты более двух мячей. Ещё в четырёх - ровно два.

Индзаги встречался с Аллегри в кубковых турнирах трижды. Во главе "Лацио" он проиграл финал Кубка (0:2), но выиграл два Суперкубка (3:2 и 2:1). Суперкубков в целом у Симоне три. Третий также выигран у "Ювентуса" (3:1). Который тогда тренировал Маурицио Сарри.

Прогноз: Ювентус - Интер 1:1, победа Интера в серии пенальти

"Интер" не играл в финале Кубка Италии с 2011-го года. А "Ювентус" за предыдущие восемь лет играл там семь раз. Выиграв пять. Четыре из трофеев взял Аллегри, и пятый превратит его в тренера-рекордсмена турнира. Но и Индзаги брал Кубок, а также три Суперкубка, считается прежде всего кубковым тренером. Суперкоппу у Аллегри уже отобрал в январе. В целом Топ-матчи в этом сезоне во всех турнирах проводил весьма успешно. Точно получится вязкий матч. Вряд ли справятся в основное время.